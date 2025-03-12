Kötünün iyisine razı olunca…

Beklendiği gibi Merkez Bankası 250 baz puanlık indirim yaptı. Daha fazla indirim bekleyenler Merkez Bankası'nın son iki haftada rezervlerden satış yapmasını gözden kaçırmış olmalı. Diğer taraftan döviz tevdiat hesaplarındaki (DTH) hızlı yükselişe de aldırmamışlar ki, "750 baz puan inmeli" şeklinde açıklamalar vardı.

İş dünyası elbette faizlerin düşmesini istiyor. Ancak para otoritesinin kredi olanaklarını hâlâ iyileştirmek istemediğini göremiyor. Faizleri düşürüp kredi verdirmemek adeta "malımı ucuzlattım ama hiçbiriniz alamazsınız" demek gibi. Böyle bir davranış tabelaya oynamaktan başka bir şey değil. Enflasyonun düşüşü konusunda emin olmadan faizlerin düşürülmesi anlamsız olduğu gibi, faizleri düşürüp hâlâ enflasyon korkusuyla parasal sıkılaştırmaya aynı hızda devam etmek, siyaseti ve toplumu oyalamaktan başka bir iş değil.

Yabancı kuruluşlar karardan sonra özet olarak şu açıklamayı yaptılar: "Geçtiğimiz yıl enflasyonu kontrol altına alma konusunda arzu edilenden daha yavaş ilerleme kaydedilmesinin ardından, politika yapıcıların enflasyonla mücadelede daha zorlu bir aşamaya girdiğine inanıyoruz."

Kısır döngüyü defalarca yaşayacağız

Demek ki geçen yılın inanç ve coşkusu yabancı kuruluşlarda pek kalmamış. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın 2025'te döviz kurlarını yönlendirmek adına çok büyük bir çaba içinde olacağını söyleyebilirim. Geçen hafta faizden çıkıp milyarlarca dolar alan yatırımcıların tekrar geri gelmesi için, önce dövizin yükselmesi ardından da faizlerin tatmin edici bir seviyede olması gerekiyor. Demek ki bu kısır döngüyü defalarca yaşayacağız.

Bu arada döviz cinsinden fatura kesip döviz olarak tahsilat yapmasına tekrardan izin veren bir düzenleme Resmi Gazetede yayınlandı. Bunu hangi sektörün talep ettiğini söylemek güç. Amaç TL bazında sürekli artan fiyatları döviz bazında işlemler sayesinde durdurmaya çalışmak ise, başka bir acemiliğe imza atılmış demektir. Yok eğer "normale dönüyoruz" diyerek 2018 öncesindeki şartların getirilmesi talep edilmiş ise sonucunu bekleyip göreceğiz. Piyasaya yön verenlerin, piyasa dinamiklerinden bihaber olmaları benim açımdan endişe verici diyebilirim.