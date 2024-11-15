Kripto paralar yükselişte, blok zincir fonları takipte

ABD Başkanlık seçimlerinde Trump’ın yeniden sahneye çıkışı, kripto para piyasasında uzun zamandır beklenen bir hareketlenmeyi beraberinde getirdi. Trump’ın seçim vaatleri arasında kripto paralar için destekleyici düzenlemeler ve Bitcoin rezervi oluşturma gibi adımlar yer alıyor. Bu söylemler, Bitcoin’in 90 bin dolar seviyesini aşarak rekor kırmasına ivme kazandırdı. Yatırım fonları tarafında ise bu yükseliş, blok zincir temalı fonlara olan ilgiyi artırdı.

Öncelikle belirtmekte fayda var: Mevcut düzenlemeler çerçevesinde yatırım fonlarının doğrudan kripto paralara ya da kripto para ETF’lerine yatırım yapması mümkün değil. Bu nedenle, blok zincir temalı fonlara yatırım yapmak, doğrudan kripto yatırımı anlamına gelmiyor. Ancak bu fonların portföylerinde, kripto madenciliği yapan veya kripto yatırımı bulunan şirketlerin hisseleri olduğu için, kripto piyasalarındaki dalgalanmalar fon getirilerine yansıyor.

Blok zincir fonlarına yakından bakış

Blok zincir temasına yatırım yapan 6 adet fon bulunuyor. Bunlardan biri serbest nitelikte olup, yalnızca nitelikli yatırımcılara açıkken, diğer fonlar değişken ve karma türde yapılandırılmış. Bu fonların içeriklerine baktığımızda, genellikle yüzde 65-70 oranında yabancı hisse senetleri bulundurduklarını, kalan kısımlarda ise TL likit varlıklar ve yerli hisse senetlerine yer verdiklerini görüyoruz.

Son dönemde bu fonların getirilerinde farklılaşmalar dikkat çekiyor. Aylık getirilerde en önde gelen fon, yüzde 20’nin üzerindeki performansıyla IVY - İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon. Diğer 5 fon ise ortalamada yüzde 7,5 getiri sağladı. Yılbaşından bu yana bakıldığında, en yüksek getiri yüzde 69,4 ile Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon’da. Dolar bazında değerlendirildiğinde, bu iki fonun yılbaşından bu yana getirileri yüzde 44-45 seviyelerinde, bu da Nasdaq 100 endeksinin üzerindeki bir performansa denk geliyor.

Bu fonlar hangi şirketlerden getiri sağlıyor?

Fonların KAP üzerindeki güncel portföy dağılımlarına baktığımızda, kripto para ve madencilikle ilgili birçok şirketin hisselerini içerdiğini görüyoruz. Bitfarms Ltd., Galaxy Digital Holdings, Live Blockchain Tech., Canaan Inc., Coinbase, Marathon Holdings ve MicroStrategy gibi şirketler bu fonların getirilerine katkı sağlıyor. İstanbul Portföy IVY fonunda bu şirketlerin ağırlığı yüzde 25, Garanti Portföy GBV’de yüzde 9, Ak Portföy ZFB’de yüzde 6, Yapı Kredi Portföy YZC fonunda ise yüzde 5 civarında. Fonların kalan kısmında ise blok zincir ETF’leri, teknoloji şirketleri ve finansal teknoloji (fintek) şirketlerinin hisseleri bulunuyor. Son dönemdeki performans farklılıkları, fonların portföylerindeki kripto yatırımı yapan şirketlerin oranlarından kaynaklanıyor.

Dalgalanmalara karşı temkinli olmak gerek

Kripto para ve teknoloji şirketlerinin hisse senetlerinde kısa vadeli dalgalanmalar yaşanması olası. Bu nedenle, yukarıda bahsettiğimiz getirilerin aynı hızla devam etmesini beklemek doğru olmaz. Kripto piyasalarının volatilitesini bilen yatırımcılar, bu konuda zaten temkinli olacaktır. Ancak uzun vadeli yatırımcılar için bu fonlar, teknoloji ve blok zincir/kripto temalı yatırımlar açısından değerli bir alternatif olabilir.