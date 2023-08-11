Küresel fikir birliğine rağmen, ‘net sıfır’ önündeki engeller büyük…

“İnsanlık tarihinin izlediği yolu açıklamak konusunda çözümleme uzmanları temelde iki gruba ayrılır. Bu gruplardan biri, söz konusu yolu döngüsel düzenliliklerle, öbür gruplarsa, benzersiz olaylar ya da bireylerle açıklamaya çalışır. İki yaklaşımın da güçlü ve güçsüz yanları vardır; her ikisi de önyargılı olmakla suçlanabilir. Döngüsel düzenliliklere inananlar, çoğu zaman haklı olarak, benzersiz durumları kendi yorumlarına indirgemeye kalkışmakla suçlanırlar. Benzersiz olaylara ve bireylere inananlarsa, yine çoğu zaman haklı olarak, benzersiz olayları ve bireyleri aşan, çok büyük ekonomik ve toplumsal güçleri görmezden gelmekle suçlanırlar.” Lester Throw (1938-2016)

Şüphesiz her iki yaklaşımın da çekici yanları vardır…

Döngüsel düzenlilikler saptanabilirse, çözümleyici, geçmişe ilişkin tanımlamaların ötesine geçilebilir ve geleceğe dair başarılı öngörülerde bulunulabilir. Ki buna insanlığın ihtiyacı da vardır. Thurow’a göre, böylece tarih önceden kestirilebilir bir bilim olarak canlanır karşımızda.

Dramatik açıdan bakılırsa, benzersiz olaylar ya da bireyler, döngüsel düzenliliklerden çok daha coşku ve ilham vericidir. Önceden kestirilemeyen ani şoklar ve kahramanlar, heyecan uyandıran sonuçlar yaratmak üzere ‘evet’ doğru zamanda bir araya gelmişlerdir. Dahası, böylece gelecekteki olaylar daha kolay denetlenebilir hal almaya başlamıştır...

Ben; geleceğin tarihinin dönüştürücü bireyler tarafından yazılacağına inananlardanım ama kontrol edilemeyen toplumsal ve ekonomik güçlerin egemenliğinin de hüküm sürdüğünü açıkça görüyoruz. Bir sentezin zor olduğu da muhakkak ama imkânsız değil... Bu iki yaklaşımın birleşmesi neden mi zor? Çünkü tarihin düğümlerin tek bir çözümleyicinin ya da yaklaşımın çözemeyeceği kadar karmaşık ve çok yüzlü olduğunu görüyoruz Lester Thurow analizlerinde…

Enerji dönüşümünde işte bu dönüştürücü politikalara ve bireylere ihtiyaç büyük… Doğalgaz ve petrol endüstrisinin dönüşümü işte bu büyük meydan okumalardan birine sahne oluyor. Usta analist Daniel Yergin ise bu resmi şöyle özetliyor:

“Petrol ve gaz endüstrisi, kendisini yeni bir kıstas haline gelen 2050 yılına kadar net sıfır karbon politikasına göre ayarlıyor. Bu noktaya ulaşmak için yeni yol haritasının ne olacağı hakkındaki stratejiler ve düşüncelerde birçok çeşitlilik söz konusu. Fakat öne çıkan konuların ana kesişim noktasında; hidrojen, karbon yakalama, inovasyon ve büyük ölçekte çalışabilen mühendislik becerisine sahip geniş çaplı şirketlere duyulan ihtiyaç yer alıyor. İşte petrol ve gaz endüstrisinin bulunduğu nokta burası…”

Enerji piyasalarındaki küresel kesintiler ve Ukrayna'daki savaş, yenilenebilir enerji baskısına ve net sıfır karbon emisyonu hedefl erine odaklanmamıza ivme kazandırmış olsa da enerji geçişi etrafındaki küresel fikir birliği yükselmiş olsa da, bu geçişin zorlukları da görünen o ki tarifsiz...

Teknolojik gelişme ve konuşlandırmanın belirsiz hızına ek olarak, özellikle şu dört konu uluslararası tartışmalarda öne çıkıyor:

Ülkeler için temel bir gereklilik olarak enerji güvenliğinin geri dönüşü,

Kısmen potansiyel ekonomik aksaklıkları nedeniyle geçişin ne kadar hızlı gerçekleşeceği konusunda bir fikir birliğinin kurulamaması,

Geçişteki öncelikler konusunda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında keskin bir ayrımın olması,

Net-sıfır hedefi için gerekli mineraller alanında madencilik ve inşaat tedarik zincirlerinin genişletilmesinin önünde engeller bulunması…

Enerji kitaplarından tanıdığımız Uluslararası Enerji Politikaları Uzmanı Daniel Yergin, bu dört zorluğun — enerji güvenliği, makroekonomik etkiler, Kuzey- Güney bölünmesi ve — kritik minerallerin her birinin enerji geçişinin nasıl geliştiği üzerinde önemli etkileri olacağını vurguluyor.

Hiçbiri — ile uğraşmak kolay değildir ve birbirleriyle etkileşime girerler, bu da etkilerini birleştirir. Ancak onları tanımak, enerji geçişini gerçekleştirmeye yönelik sorunların ve gereksinimlerin daha iyi anlaşılmasını teşvik edecektir.