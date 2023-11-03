Petrokimyanın dekarbonizasyonu çetrefil

2030 yılına kadar olan petrol talebi büyümesinde stratejik role sahip olan petrokimyasallar üzerinde karbon giderme baskıları artıyor ve değer zinciri yeniden yapılandırılıyor…

Plastik, kauçuk ve gübreler vb. petrokimya ürünleri günlük faaliyetlerimizi destekleyen önemli yapı taşlarıdır. Küresel ekonomiye büyük katkıları nedeniyle, petrokimya orta vadede petrol talebi artışının önemli itici güçlerinden biri olmaya devam ediyor.

Kimyasal ürünlere olan talebin temelinde bu ürünlerin sağladığı geçim, hareketlilik ve termal konfor gibi hizmetlere olan talebin yattığı gözleniyor. Bu hizmetler hem evrensel insan ihtiyaçlarını hem de küresel nüfusun daha iyi yaşam standartlarına ulaşma arzusunu içeriyor.

Sanayi sektörleri arasında en yüksek olan kimya sektörünün nihai enerji tüketimi büyük ölçüde fosil yakıtlardan oluşuyor. Sektör, bu enerjiyi tüketirken karbondioksit (CO2) emisyonları ve hava kirleticileri salıyor ve enerji için su talebine katkıda bulunuyor. Plastikler, gübreler ve diğer ürünler suyollarında biriktiğinde deniz ekosistemlerine büyük zararlar veriyor.

Petrokimyasalların artan rolü, küresel enerji tartışmasındaki kilit “kör noktalardan” biri olmaya devam ediyor. Plastiklerle, kauçuk ve gübreler hayatımızın hemen her alanında yaygın bir kullanıma sahipler; ancak iklim üzerindeki etkileri de yüksek. Yapılan araştırmalar, tam değer zinciri boyunca karbondan arındırma süreçlerinde birden fazla seçeneğin mümkün olabildiğini gösteriyor. Regülasyon ve teşviklerle, son kullanım şirketleri ve ‘sürdürülebilirlik yetkileri’ bu değişimi yönlendirme gücünde...

Petrokimyasallar, 2030 yılına kadar olan petrol talebi büyümesinde önemli bir role sahip

IEA Referans Teknoloji Senaryosunda, sektörlere göre milyon varil/gün petrol talebi artışı söz konusu…

Petrokimya sektörü piyasasında varolan teknolojileri IEA verilerimni baz alarak inceleyen ING araştırma ekibi, sektörün doğrudan karbondioksit (CO2 Karbon yoğunluğunun son birkaç yılda durgun olmasına rağmen, 2010-2020 yılları arasında ) emisyonlarının % 41 arttığını gösteriyor. 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefl erine ulaşmak için, sektörün doğrudan emisyonlarını 2020 ve 2030 — arasında % 12 azaltılması ve daha sonra olgunlaşan düşük karbonlu teknolojilerle de daha hızlı azaltması bekleniyor.

Doğrudan karbondioksit emisyonları % 41 artarken, net sıfır yörüngesinde 2030 yılına kadar yüzde 12 azalması da gündemde.

Birincil kimyasal üretiminden kaynaklanan emisyonlar 2 yıllığa eşdeğer

İklim değişikliği ile mücadele ve buna bağlı fiziksel ve geçiş risklerinin yönetilmesinde aciliyetlerin öneminin artmasıyla, petrokimya sektöründe karbondan arındırma ihtiyacı stratejik önem kazanıyor. Karbon giderme baskıları, kendi ürünleri için petrokimya kullanan şirketler de dahil olmak üzere, değer zincirinin sonundan ilerliyor. Yiyecek içecek ve perakende gibi endüstrilerindeki ambalajlar özellikle ön planda.

Türkiye Enerji Endüstrisi (TEE), yayına başladığımızdan bu yana piyasaya yön vermeye, enerjide yükseltici bir etki yaratmaya, piyasa aktörlerine ilham olmaya yazılarımızla devam ediyoruz. ‘Enerji Depolama Teknolojileri’ yayınımız sonrasında; kamuoyunda bu etkiyi sektör temsilcilerinin açıklamalarında açıkça izlemek gurur vericiydi. Enerji sektörü; güzel memleketimizin ufk unu, zihnini açmaya devam edecek. Türkiye’deki petrokimya sektörü için ana karbondan arındırma yollarının ne olduğunu ve bu sektördeki şirketlerin sürdürülebilirlik uygulamalarını artırmak için neler yaptıklarını da başka bir yazımızda inceleyeceğiz.