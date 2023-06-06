Maliye’den ek vergiye mahsuben ödeme kolaylığı

12 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan “Birden fazla taşınmaz satışına vergi sürprizi!” başlıklı yazımla ilgili olarak çok sayıda geri dönüş aldım, okuyan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Geri dönüş yapan maillerin bir kısmı, veraseten intikal eden taşınmazların mirasçılar tarafından birden fazla defada satılması halinde bu satışların vergiye tabi olup olmayacağı ile ilgili.

7440 sayılı Kanunun 10. maddesinin 27. fıkrasına göre, kurumlar vergisi mükelleflerince 2022 yılına ilişkin verilen kurumlar vergisi beyannamelerinde gösterilen indirim, istisna ve indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin % 10 veya % 5 oranında ek vergi hesaplanması ve bu verginin ilk taksitinin kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde (5 Mayıs 2023 günü sonuna kadar), ikinci taksitinin bu süreyi takip eden dördüncü ayda yani Ağustos 2023 ayı içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Şirketler ödeme kolaylığı talep etti

Ek vergiye hazırlıksız yakalanan şirketler, bu verginin ödenmesinde ciddi zorluklar yaşamaya başladı. Öyle ki, sermayelerinin bile birkaç katını bulan tutardaki ek verginin ödenmesi, şirketleri oldukça zor duruma düşürdü. Şirketlerin bir kısmı dava açma yoluna giderken, kalan kısmı ise ödeme kolaylığı sağlanması talebinde bulundu.

Maliye ilk olarak 12 taksit imkanı sağladı

Hükümet sahadan gelen bu taleplere duyarsız kalmadı, ilk olarak geçtiğimiz hafta yayınladığı Tahsilat İç Genelgesi ile, ek verginin 12 aya kadar taksitlendirmesine imkan sağladı. Taksitlendirme kolaylığı, ödeme zorluğu yaşayan şirketleri oldukça rahatlattı.

Maliye’den ikinci kolaylık: Vergi iadeleri ek vergiye mahsup edilebilecek

Geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen konulardan birisi de, ek vergi borçlarının mükelleflerin diğer vergilerden kaynaklı iade alacaklarına mahsubunun mümkün olup olmadığı ile ilgiliydi.

Kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olan bu konu, Maliye’nin dün itibariyle tüm teşkilatına verdiği talimat ile çözüme kavuşturuldu.

Yapılan açıklamaya göre, ek vergi borçlarının, şirketlerin KDV, gelir ve kurumlar vergisi gibi diğer vergilerden kaynaklı iade alacaklarından mahsubu suretiyle ödenmesi mümkün olacak. Söz konusu mahsuplar, ilgili mevzuatları uyarınca şirketlerin kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi daireleri tarafından yerine getirilecek.

Sağlanan kolaylıklar ek verginin tahsil edilmesine yönelik güçlü iradeyi gösteriyor.

Maliye’nin ödeme zorluğu çeken şirketlerin durumunu dikkate alarak, 12 taksite kadar ödeme kolaylığı ve vergi iade alacaklarının mahsubu yoluyla ödenmesine imkan sağlaması son derece önemli ve doğru bir karar. Özellikle ek vergiyi nakit tahsil etmek isteyen Maliye’nin bu görüşünden vazgeçerek, mahsuben ödemeye olumlu yaklaşması da oldukça olumlu. Kapsama giren şirketlerin büyük bir kısmı ek verginin ödenmesi konusunda ciddi sıkıntı yaşıyordu. Getirilen bu iki kolaylık, şirketler, bir nebze de olsa rahatlattı. Diğer taraftan, getirilen bu kolaylıklar, Maliye’nin ek verginin tahsili konusunda ısrarlı ve kararlı olduğunu da gösteriyor. Nitekim, bugünlerde vergi daireleri ek vergiyi ödeyemeyen şirketleri arayarak, taksitlendirme isteyip istemediklerini soruyor, aksi takdirde takibe geçileceğini belirtiyor.