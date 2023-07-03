Merkez Bankası başkanının bankalara döviz sitemi

Ekonomi yönetiminde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve başlarken taahhüt ettiği “rasyonel zemine dönüş” politikası Merkez Bankası’nda hissedilmeye başlandı. Hafize Gaye Erkan’ın TCMB Başkanı olarak katıldığı ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin Mart 2021’den bu yana ilk kez artırılarak yüzde 15’e çıkarılmasının ardından para politikasında değişimin işaretleri alınıyor.

Bankacılık çevrelerinden edindiğimiz bilgilere göre, 22 Haziran’daki PPK toplantısının ertesi günü ilk kez Bankalar Birliği toplantısında bankacılarla bir araya gelen Erkan, çok önemli mesajlar verdi. Aldığımız bilgilere göre, bankacıların, “çok verimli geçti” şeklinde değerlendirdiği toplantıya Başkanın PPK faiz kararı açıklanır açıklanmaz hemen döviz alımına yönelen bankalara sitemi ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlara yönelik mesajları damga vurdu.

Faiz artışıyla göreve başlayan TCMB’nin yeni başkanı Erkan’ın bankacılarla ilk buluşmasında TL’yi şahince savunan tutumu dikkati çekti.

Erkan: Testi keşke TL’ye yönelerek yapsaydınız

Toplantının başında bankacıların “ülkemizin ekonomisi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Biz ülkemiz için varız” mesajını alan TCMB Başkanı Erkan, bu sözler üzerine döviz alımına yönelen bankalara sitemlerini iletmiş. Erkan’ın, PPK kararının açıklanmasından dakikalar sonra bazı büyük özel sektör bankalarının döviz alımına geçtiklerine işaret etmesi ve bundan TL’nin zarar gördüğüne ilişkin sitemi, toplantının havasını bir anda değiştirmiş.

Savunmaya geçen bankacıların “gelen talepleri kullanarak test etmek istedik” sözleri, Erkan’dan “keşke testi TL’ye yönelerek yapsaydınız, döviz alım taleplerini faiz kararından birkaç dakika sonra değil, zamana yayarak karşılasaydınız” karşılığını almış. Seçim kaygılarının da etkisiyle yaklaşık üç yıldır izlenen yaklaşımla para politikasından ve enflasyon hedefl emesinden adım adım uzaklaşılmasının ardından Erkan’ın TL’yi şahince savunan tutumu da keskin politika değişikliğinin işareti olarak algılanmış.

Enflasyon öncelik, ihtiyati tedbirler yumuşayacak, rezerv satılmayacak

TCMB Başkanı Erkan’ın gelecekte izlenecek politikalara ilişkin altını çizdiği başlıklar bankacıları umutlandırmış. Erkan, TCMB’nin birinci ve temel önceliğinin fiyat istikrarı ve enflasyon olacağını vurgulamış. Bankaları bunaltan ihtiyati tedbirlerin aşama aşama sadeleştirileceğini duymak da bankacıları sevindirmiş. Erkan’ın kurların aşağıda tutulmasını sağlamaya yönelik rezerv satışının son bulduğunu kesin bir dille ifade etmesi de dikkati çekmiş.

Bankalar: Evet, reel sektöre kredi veremedik

Son dönemde yürürlüğe konulan 200’ün üzerinde bankacılık düzenlemesinin karlılıklarını düşürdüğünden yakınan bankacılar, reel sektör kredileri konusunda özeleştiri de yapmışlar. Erkan’ın reel sektörün finansman sorununun çözümü yaklaşımı üzerine bankacılar, “Evet, reel sektöre kredi veremedik. Krediler, KKM karşılığı verilenlerle sınırlı kaldı” demişler. Özel bankalar, “Kamu bankaları vergi topluyor, biz toplayamıyoruz” yakınmalarını da Başkan Erkan’a iletmişler.

Dikkatler Erkan’ın 27 Temmuz’daki enflasyon Raporu sunumunda

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kamuoyuna açık ilk sunumunu 27 Temmuz’da İstanbul’da yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklarken yapacak. enflasyonla mücadele ve para politikası yaklaşımı merak edilen Erkan da önceki enflasyon raporu toplantılarında olduğu gibi ekonomistlerin ve ekonomi gazetecilerinin sorularını yanıtlayacak.



FRANSA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ISABELLE DUMONT OLACAK

Ankara doğumlu, çocukluğunun ve kariyerinin önemli bölümünü Türkiye’de geçirmiş Türkçe’ye son derece hakim Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro’nun görev süresi Ağustos ayında doluyor. Fransa Dışişleri Bakanlığı, bu kez Ankara’ya yine Türkçe bilen, Türkiye kültürüne yabancı olmayan Isabelle Dumont’u büyükelçi olarak gönderecek. Büyükelçi Isabelle Dumont, tanınmış çağdaş Türk dili, edebiyatı ve tarihi profesörü Paul Dumont’un kızı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” eserini Fransızcaya çeviren Paul Dumont’un, Mustafa Kemal Atatürk ve Osmanlı dönemiyle ilgili kitapları bulunuyor. 2015-2019 yılları arasında Ukrayna’da Büyükelçilik yapan Isabelle Dumont, son olarak Lefk oşe büyükelçiliği görevini yürütüyordu. Dumont, 2011- 2013 yılları arasında Ankara Büyükelçiliğinde ikinci müsteşar olarak görev yapmıştı. İngilizce, Rusça, Türkçe ve İspanyolca bilen Fransa Büyükelçisi Dumont, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Jill Morris, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian, Lüksemburg Büyükelçisi Arlette Conzemius gibi Ankara’da görev yapan kadın büyükelçiler arasına katılacak.

BÜYÜKELÇİ MURAT KARAGÖZ’Ü KAYBETTİK

Kurban Bayramının üçüncü günü acı bir haberle sarsıldık. Mart ayında Lizbon büyükelçiliğine atanan önceki Enformasyon Genel Müdürü Murat Karagöz’ü tatilini geçirdiği Fethiye’de denizde yüzerken geçirdiği rahatsızlıkla kaybettik. Dışişleri Bakanlığı’nın seçkin diplomatlarından, gazetecilerin dostu, EKONOMİ Gazetesi okuru Karagöz’ün zamansız kaybı yakınlarını, sevenlerini, diplomasi camiasını yasa boğdu. Murat Karagöz’ü bilgilendirmeye açık, sevecen ve nazik tutumuyla hep hatırlayacağız. Ailesine, dostlarına ve Dışişleri camiasına başsağlığı diliyoruz.