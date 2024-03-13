Mermer ihracatı ve daralan pazar

Mustafa Keleş

Dünya mermer üretiminde önemli bir oyuncuyuz, ihracatı, ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamakta. Mermer rezervleri açısından zengin bir ülkeyiz. Ege ve Akdeniz bölgeleri, kaliteli mermer çıkartılabilen bölgeler. Kalitesi ve çeşitliliği ile dünya pazarlarında rekabetçi olan Türkiye'nin coğrafi konumu, Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarına yakınlığı nedeniyle ihracat için stratejik bir avantaj sağlamakta. Geçen yıl doğal taş ihraç ettiğimiz 183 ülkeden 82’sinde alım miktarlarının düşüş göstermesi elbette sektörde daralmalara ve yeni pazar arayışları yarattı. Uluslararası daralma küresel pazarda önemli bir değişikliği işaret ederken, bu daralmanın sebepleri arasında en büyük etken ise Amerika pazarındaki daralma olarak öne çıkmakta. Amerika’nın alım miktarındaki değişim, sektörün gelecekteki yönelimlerini etkileyebilir. Amerika’dan sonra Hindistan, Suudi Arabistan, Irak, İsrail, Irak İsrail, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya ve Libya geliyor. Sektörün önemli pazarlarını ele aldığımızda en fazla düşüş Amerika’da görülmekte. Amerika’nın toplam ihracattaki payı bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 12,11 değer bazında ise yüzde 7,6 geriledi. Amerika’nın genel ihracatında miktarda yüzde 21,75 değer bazında ise yüzde 15,35 düşüş var. ABD’den sonra en fazla ihracat düşüşü Irak, İsrail, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) ve Avusturalya’da görüldü. Irak’a ihracat miktar bazında yüzde 25,73 değer bazında ise yüzde 5,40 düşüş görüldü. İhracat düşüşlerine bakıldığında; İsrail’e miktarda yüzde 22,91, değerde yüzde17,96, Fransa’ya miktarda yüzde 16,21 değer bazında ise yüzde 12,45, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BEA) yüzde 40,69, değer bazında ise yüzde 12,45, Avustralya yüzde 25,52 ve değer bazında yüzde 22,62 düşüş yaşandı.

Çin yön veriyor

Hem ihracat hem de ithalatta uluslararası piyasalara yön veren Çin’deki alımlarda miktarda yüzde 0,69, değerde ise yüzde 3,21, blok mermer ihracatında Türkiye açısından bir diğer önemli ülke olan Hindistan’da miktarda yılı 0.95, değerde bazında da yüzde 17.23 artış var. Pazar ülkeler arasında 4. sırada yer alan Suudi Arabistan’a yapılan ihracatta yüzde 25,55 artış oranı ile dikkat çekerken Doğal taş alım miktarını yüzde 25.55 artırarak, değer olarak da yüzde 40.72’lik bir artış sağladı. Halen ülke yönetiminde söz sahibi olmak isteyen gruplar arasında çekişme ve iç savaşın sürdüğü Libya bir taraftan da bu yıkımların etkisini azaltarak yeniden yapılanma uğraşısında. 2023 yılında doğal taş alımları artış gösteren ülkeler arasında yer bulan Libya miktar bazında yüzde 12,39, değer bazında ise yüzde 8,09’luk artışla kapattı. Bu veriler, Türkiye'nin doğal taş ihracatı için hem fırsatlar hem de zorluklar barındıran bir yılı geride bıraktığını göstermektedir. İhracat stratejilerinin, pazarın dinamiklerine ve alıcı ülkelerin ekonomik durumlarına göre esnek bir şekilde uyarlanması gerektiğine işaret eder. İlerleyen dönemlerde, düşüş yaşanan pazarlarda toparlanma sağlamak ve artış gösteren pazarlardaki başarıyı sürdürmek için detaylı pazar analizleri ve hedeflenen pazarlara yönelik özel stratejiler geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Kaynak Stone Times