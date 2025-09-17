Borcu zamanaşımına giren işveren SGK teşviklerinden yararlanabilecek

AHMET METİN AYSOY - SGK E. Başmüfettişi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu zamanaşımına uğrayan işvereni borcunu ödemedikçe SGK teşvik, destek ve indirimlerden faydalandırmıyordu. Zaman aşımına giren borç ödenmedikçe ihale konusu işlerde teminatın iadesi ve özel nitelikteki inşaatlarda iskân için düzenlenen ilişiksizlik belgesini işverene vermiyordu.

SGK, 25.08.2025 tarih ve 2025/12 sayılı Genelge’yle yaptığı değişiklikle; Sosyal Güvenlik Kurumu borcu zamanaşımına uğrayan işvereni SGK teşvik, destek ve indirimlerden faydalandıracak. Ayrıca, borcu zamanaşımına giren işveren, ihale konusu işlerde teminatın iadesi ve özel nitelikteki inşaatlarda iskân için düzenlenen ilişiksizlik belgesini SGK’dan alabilecek.

Söz konusu genelgeye göre zamanaşımına girmiş borçlar;

- Kurumca (SGK) verilecek borcu yoktur yazılarında veya kurum ve kuruluşlarca yapılacak borç sorgulamalarında,

- Kurumca uygulanan teşvik, destek ve indirimlerde,

- Sigortalıların ve genel sağlık sigortalısının sağlık hizmetlerinden yararlanmasında,

- KDV mahsubu ile prim ödenmesinde kullanılan "Borç Döküm Formunda" ve KDV mahsubu ile gelen tutarların borçlara mahsubunda,

İhale konusu veya özel nitelikteki inşaatlar dolayısıyla yapılan araştırma işlemi sonucunda saptanan fark işçilik borçlarının işverene tebliği üzerine işveren tarafından söz konusu borçların zamanaşımına girdiği gerekçesiyle itiraz edilmesi durumunda bahse konu bu borçlar, ihale konusu işlerde teminatın iadesi ve özel nitelikteki inşaatlarda iskân için düzenlenen ilişiksizlik belgesinde, işverenin/sigortalıların/genel sağlık sigortalısının borcu olarak dikkate alınmayacaktır.