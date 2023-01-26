Meslek yasasına ihtiyacımız var

Serdar Keskin

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizin 1953 yılında kurucu üye olarak katıldığı Gümrük İşbirliği Konseyi, 1994'ten bu yana Dünya Gümrük Örgütü çatısı altında faaliyet göstermektedir. Bu yapı, dünya ticaretinin yüzde 98'ini temsil eden 183 ülke gümrük idaresini bir araya getirirken, bu yönüyle gümrük uygulamaları açısından küresel düzeyde temel ilke ve kuralları belirlemektedir.

Dünya Gümrük Örgütü’nün Brüksel’deki ilk toplantısının yapıldığı 26 Ocak 1953 tarihini hatırlamak ve toplumda gümrüklerin işleyişine ilişkin farkındalık oluşturmak üzere her yıl farklı içerikler ile belirlenen temalar çerçevesinde 26 Ocak günü, “Dünya Gümrük Günü” olarak kutlanmaktadır.

Devletimiz, dünyaya açılan kapılarımız olan gümrüklerimiz sayesinde; kamu yararı, toplum sağlığı, yerli üretimin gelişimi, her türlü eşyanın yurt içi standardı ve marka değeri gibi birçok önemli stratejik noktayı korur, geliştirir ve kontrol eder... Gümrük müşavirliği mesleği ise devletimizin dış ticarete yönelik ülkesel politikaları dairesinde dış ticaret işlemlerinin, yasal düzenlemelere uygun çalışmasının adeta sigortasıdır.

Dünya Gümrük Örgütü’ne üye ülkelerce bu yıl 70’incisi kutlanan, Dünya Gümrük Günü 2023 teması ‘’Geleceğin Gümrük Çalışanlarını Destekleme, Bilgi Paylaşımını Teşvik Etme Ve Küresel Gümrük Topluluğuna Aidiyet Duygusunu Arttırma Çabalarına Atıfla Gelecek Nesli Yetiştirmek” olarak belirlenmiştir. Bu anlamlı temanın layiki ile yerine getirilmesinde büyük katkıları olan çok kıymetli Bakanımız Dr. Mehmet Muş’a gümrüklerin ayrılmaz bir parçası olan ‘Gümrük Müşavirleri’nin mesleki bilgi ve tecrübelerini gelecek nesillere aktarabilmelerini teminen ekonomik yönden güçlenerek ayakta kalabilmelerine verdikleri destek ve katkılar için; meslektaşlarım ve camiam adına bu vesile ile sonsuz şükranlarımı iletiyorum.

Ülkemizin dış ticaret işlemlerinin hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapılmasını en önemli aktörlerinden olan gümrük müşavirliği meslek camiası olarak; mesleki sorumluluk anlayışımıza, tarafsızlığımıza, ülke sevgimize ve etik değerlerimize her zaman bağlı kalmaya devam edeceğiz. Ülkemizin 100. yaşını kutladığımız bu önemli yılda da; Üstün görev bilincimizi, uzmanlığımız ve mesleki yeterliğimizle birleştirerek tüm ülke sathında başarılarımıza yeni başarılar ekleyeceğimize, camiamızın desteği, meslek örgütlerimizin gayreti ve Ticaret Bakanlığımızın tensipleri ile yaşanan sorunları birlik ve beraberlik esasında aşacağımıza olan inancım tamdır.

Üstlendikleri ulusal fayda misyonu tahtında, dış ticaretin gelişmesinde büyük rolü olan; Gümrük Müşaviri, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, Gümrük Müşavir Yardımcısı meslektaşlarımın, mesleğimizin geleceği olacak stajyerlerimiz ile gerek ofis içinde gerek sahada çalışan emektarlarımızın, meslek örgütlerimizde büyük bir özveri ile çalışan idari kadrolarımızın, Ticaret Bakanlığımız nezdinde, kamunun saygın ve çalışkan gümrük personelinin ezcümle yaptıkları özverili çalışmalarla ülkemizi gümrüklerde dünya standartlarının üzerine taşıyan tüm gümrük camiamızın Dünya Gümrük Günü'nü tüm içtenliğim ile kutluyorum.

Güzide mesleğimizin meslek yasamızla taçlanarak ülkemizin ali menfaatlerine daha etkin hizmet edeceği nice onurlu 26 ocaklar dilerim ..