Ne yapsan eleştiriyorlar ise doğrusunu yap !..

Yarın Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. TCMB'den çıkacak kararın ne olacağına dair fikir yürütmek gerekiyor. Bunun için de şu ana kadar olan bitenlere göz atmakta fayda var:

19 Mart'ta başlayan siyasi gelişmeler ve Trump'ın kararlarının yarattığı dalgalanma neticesinde Merkez Bankası, rezervlerden 45 milyar dolar civarında döviz satmak mecburiyetinde kaldı. Son rakam buydu.

Bu arada yurtiçi yerleşikler bu zamana kadar peyderpey sattıkları 20 milyar doların tamamını tekrar satın almış durumdalar. Dolar kurunu 38 TL civarında tutmaya çalışan Merkez Bankası'nın bir kur atağından rahatsız olduğu aşikar. Ancak şu ana kadar dövize doğrudan müdahale haricinde faiz ile ilgili bir adım atmadı. Aksine bankaların faizleri yüksek tutmasını sağlayacak bir ortam hazırladı. Tüm bunlar yaşanırken, ekonomi yönetiminden sürekli olarak "her şey kontrol altında" şeklinde yorumlar yapıldı. O zaman ortaya üç senaryo çıkıyor:

- Eğer Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi, siyaset cephesinden gelecek her türlü yeni gelişmeye kendini hazırlıklı görüyorsa, faizleri düşürmeye devam edecektir. Kamuoyunun yaşananları unutmaya başladığını düşünerek "yaz aylarına girerken döviz talebi azalacaktır" diye düşünüyor olabilirler. Geçen yıl da aynı eğilim içindeydiler. Dolayısıyla "biz yolumuza devam ediyoruz" mesajını vermek isteyebilirler. Bu arada parasal olanakları iyice zorlaştırıp, bankaları faiz yükseltmeye sürükleyebilirler.

- Merkez Bankası yurt dışı kredibiliteye en az siyasetten gelebilecek bir uyarı kadar dikkat etmekte. Bazı uzmanların güvenle bahsettiği isimlerin itibarı son süreçte epeyce yara aldı. Yaşanan gelişmelerin şiddeti azalana kadar faizleri sabit tutmayı tercih edebilirler. Bana kalırsa en mantıklı davranış bu olur. Ancak bizler Merkez bankası'nın ne yapması gerektiğini söylüyoruz. Ne yapacağını kestirmek için niyetlerini okumak gerekiyor.

- Herkesi şaşırtacak bir şekilde geçen toplantıda indirdikleri faizi tekrar yükseltme imkanları da var elbette. Çünkü kim olduğunu pek bilmediğimiz "piyasa katılımcıları" son ankette enflasyon beklentilerini yükseltmiş gözüküyor. Bu arada hanehalkı ve reel sektör de aynı şekilde anketlere daha yüksek enflasyon beklentisi ile cevap vermişler. Bir önceki maddeden hareketle, hazır tüm dünyada enflasyon beklentileri yükselirken herkesi şaşırtacak bir hamle yaparak, bozulmuş itibarlarını düzeltmeye çalışabilirler.

Faiz yükseltme en düşük ihtimal

Açıkçası bundan başka ihtimal olmadığına göre şimdi en yüksekten en düşük ihtimale göre sıralama yapalım. Faiz yükseltme en düşük ihtimal. Buna %20 civarında şans veriyorum. Ancak diğer seçenekler arasında karar vermek zor. Çünkü Merkez Bankası yönetiminin "yapması gereken" ile "yapmak istediği" arasında bocaladığını görüyorum. Görev alanların, yurt dışıyla çok sıkı fıkı olmaları sebebiyle %40'ar ihtimale sahip olan iki seçenek arasından karar verebilmek için piyasadaki hareketlere bakacağım.

Faize dokunmadan devam edeceklerini söylemek isterdim

Eğer piyasalarda sert dalgalanmalar gerçekleşmiyorsa büyük ihtimalle faize dokunmamayı tercih edeceklerini kendi aralarında konuşmaya başlamışlardır. İkinci seçenekte ise döviz satışının devam edip etmediğini kontrol etmek lazım. Tüm iyi niyetimi kullanarak, bu seferlik faize dokunmadan devam edeceklerini söylemek isterdim. Ancak Bakan Şimşek'in ısrarla "enflasyon düşecek göreceksiniz" demesi kafamda soru işaretleri yaratıyor.

Sonuç olarak piyasaların beklentisi faizlerin sabit tutulması olsa da, Merkez Bankası'nın hala sürpriz yapabileceğine dair beklentimi güçlü tutuyorum desem yanlış olmaz. Hadi bizi şaşırtsınlar.