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Neden dünyadan negatif ayrışıyoruz?

Serhat GÜRLEYEN
Serhat GÜRLEYEN GENİŞ AÇI

Dünya piyasaları ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş ve Ortadoğu’da savaş riskinin yarattığı karamsarlığı büyük ölçüde geride bıraktı. Borsa İstanbul ise dünyadan negatif ayrışıyor.           

Savaşın yayılacağı endişesi ile 8 dolar yükselen Brent petrol, büyüme endişesi ile saldırının başladığı tarihe göre 3 dolar aşağıda işlem görüyor.        

Fed’in faizleri uzun süre yüksek tutacağı endişesi ve arzın artacağı endişesi yüzde 5 seviyesini deneyen 10 yıllık tahviller 35 baz puan gerileyerek yüzde 4,65 seviyesine geri döndü.         

Jeopolitik risklerin artması nedeniyle yüzde 5’e yakın değer kaybeden S&P 500, kaybının üzerine yüzde 2 koyarak 4.400 direncini geçti.            

Savaş haberi üzerine yüzde 12 gerileyen Borsa İstanbul ise kayıplarının sadece yüzde 5’ini geri aldı. Borsa İstanbul sıcak savaşı bizzat yaşayan Tel Aviv borsası ile benzer bir kayba sahip.         

Dünyadan negatif ayrışmamızı iktisadi nedenle açıklayamıyoruz. Öncü göstergelerdeki zayıflamaya rağmen büyümede sert iniş tehlikesi görmüyoruz. Cari denge ve enflasyonda Orta Vadeli Program’da olduğu kadar olmasa da kademeli bir düzeltme bekliyoruz.       

Açıklanan şirket karları ve şirketlerin gelecek ile ilgili tahminleri borsada bu denli bir düzeltmeyi hak etmiyor. Enflasyon muhasebesine geçişi finans dışı şirketlerin vergi oranlarını düşüren olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.          

Borsa İstanbul’daki düşüşü temel gerekçelerden çok pozisyonlanma ile açıklayabiliyoruz. Finansal baskılamadan kaçmak için hisse alan yerleşik yatırımcılar reel faizlerin yükselişi nedeniyle mevduata ve tahvile yöneliyor. Yeni ekonomi yönetiminin çabalarına rağmen yabancı yatırımcı Türkiye varlıklarını almak için istekli değil. Halka arzlar piyasayı baskılayan diğer bir neden.          

Borsa İstanbul dünyadan negatif ayrışmaya devam eder mi? Bu sorunun analitik bir cevabı yok. Ancak yatırımcıların pozisyonlarının karlı oluşu, kredili pozisyonların kalabalıklığı ve reel faizlerin artması nedeniyle yeniden mevduat ve tahvile yönelen oyuncuların büyüklüğü endekste düzeltmenin devam edebileceğine işaret ediyor.

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