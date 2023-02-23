Nedir bu dolar senaryoları?

Dolar senaryoları yeniden gündemde... Zira dolar kuru kıpırdamaksızın hareketsiz yatarken “fırtına öncesi sessizlik” yorumları türedi. Biraz başını kaldırdığında; "tak" diye kafasına vuruluyor. Ancak unutulmamalı ki daldan dala konan kelebek, sonunda aleve varır. Başını kuma gömerek ilerleyemiyorsun.

Biz kendi yağımızda kavrulalım… Yabancılar dolar üstüne dolar değerlendirmeleri yapıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan raporlardan biri de buna işaret ediyordu. Birleşik Krallık merkezli yatırım bankacılık kuruluşu Standard Chartered'ın beklentilerine göre, Türkiye'de seçimin sonucunda dolar/TL’yi; ortodoks politikalardan dönüş yaşanması halinde 20 TL öngördü.

Türk Lirası, mevcut politikaların devamı halinde ise 36 TL seviyesine çıkabileceğini öngörmüşler. Kurumun yılsonu için tahmini ise bu iki tahminin orta noktası olan 28 TL seviyesinde… Onların söylediklerinden ziyade bizim rakamlarımızın ne anlattığı daha önemli ve dikkatli okunmalı.

2022’de Türkiye'nin dış ticaret açığı 110,2 milyar $. Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) açığı; 279,1 milyar $. Nedir UYP? Toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkıdır. Net uluslararası yatırım pozisyonu olarak bilinir. Peki ya turizm? Deprem etkisi ile istediğimiz geliri alabilecek miyiz?

İKİ SORU İKİ CEVAP

Külliye nasıl bakıyor?

Külliye şimdilik faiz cephesinde... Faizde yeni bir aşağı hareket noktasında... Elbette dolar kurunun artması istenmiyor. Zira kurdaki her artışın enflasyon etkisi, fiyatları yukarı itmeye zemin hazırlıyor.

Halk nasıl bakıyor?

Halk zaten dolarize durumda... Dolara KKM üzerinden yatırım yapıyor. Parasını TL’de tutanlar ise %20-30 bandında bir çözüm arayışında. Geri kalan gıdım gıdım altın almaya çalışıyor.

NOT

BEKLENTİYİ YUKARI TAŞIYAN ETKEN NE?

Yüksek enflasyon ve doların değerlenmesi yeniden spekülasyonların gündemine oturmuş durumda. Neden sık sık böyle gündemlerle uğraşıyoruz? Paranın rotasını elimizle tutmaya çalışıyoruz da ondan.

Yıllık enflayon %57,68. Dolar 18,87 TL. Enflasyon kadar bir artış bile doları 29 liraya taşıyor. Enflasyon ocak ayında %6,65 oranında artış gösterdi. Ekim ayında aylık artış %3,54, kasım ayına %2,88 ve aralıkta %1,18 olan enflasyonun, ocak ayında aylık bazda %6,65'e çıkması, üstelik kur yerinden kıpırdamazken gerçekleşmesi, yeniden gözleri bu alana çevirdi.

Üstelik bir de deprem var. Dolar hareketsiz kaldıkça dolar senaryoları da uçuşmaya devam ediyor. Net hata noksan kalemi ile ilerlemek nereye kadar?