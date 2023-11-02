Osman abinin ardından…

Dolu dolu bir hayat yaşadı Osman abi. Bir aydındı, yaşamı boyunca çevresine ışık saçtı. Çalışkandı, üretkendi ve her daim samimiydi. Paylaşmaya inanırdı. Bir mücadele insanıydı. Başyazarımız Osman Saffet Arolat’ı bugün toprağa veriyoruz. Önceki gün ölüm haberinin duyulmasından sonra her birini yürekten paylaştığım binlerce mesaj yağmur gibi yağdı. Ardından söylenenlere ve yazılanlara baktım. “Başka söze gerek yok” dedim.

- Ağabeyimizdi, öğretmenimizdi. Ondan çok şey öğrendik.

- Yaşamının tamamını gazetecilik tutkusu ile geçiren bu büyük emekçiyi her zaman saygı ile anacağız.

- Biz meslek üstadımızı, Anadolu iş dünyası “nabzını”, Osman Abimizi kaybettik. Anadolu iş dünyası seni ne çok sevmiş Abi. Her arayan ortak dost iş insanı, “Bize çok destek verdi” dedi.

- Ekonomi gazetesi başyazarı, bir meslek çınarı, ekonomi basınının usta ismi, yazılarıyla her zaman olaylara farklı açılardan bakmayı öğreten değerli insanı kaybettik.

- Ekonomi gazeteciliğinin duayenlerindendi, hepimizin hayatına dokundu…

- Hem gazetecilerin hem iş dünyasının "Osman abi"siydi. Türk reel sektörünün gelişimine yazı ve değerlendirmeleriyle tanıklık ettik.

- Sen de mi Ali Osman şairimin evladı, sahici gençlik lideri, sahici dost Osman Saffet Arolat!

- Anadolu’nun ekonomik kalkınma sürecine yıllarca büyük katkısı olmuş duayendi.

- Nazik, çalışkan, bütün ömrünü Anadolu’nun kalkınmasına adamış büyük bir gazeteciydi.

- Anadolu’da iş insanlarına büyük hizmet ve katkıları oldu. Yol gösterdi.

- O en çalışkanımızdı.

- Başarılarıyla, tüm çalışmaları ve eserleriyle ülkemizin genç gazetecilerine ilham oldu.

- Hayatıyla genç kuşak gazetecilere örnek olacak bir miras bırakarak aramızdan ayrıldı.

- Çok kişinin yolunu açtı. İyi bir gazeteci ve iyi bir insandı.

- Bana gazetecilikte pek çok kapı açan, hakkını ödeyemeyeceklerimden.

- Basın tarihimiz gibiydi. Mücadele insanıydı.

- İyi bir gazeteciydi, İyi bir devrimciydi.

- Gençliğini mücadeleye vermiş Osman Saffet Arolat’ı kaybettik.

- Şiddetten hep uzak durdu. İşçi sendikalarının yayınlarını, broşürlerini hazırladı, eylemlerini destekledi. Sonrasında gazeteci olarak topluma katkısını sürdürdü.

- Her vatansever aydın gibi o da bir zamanlar anarşist diye fişlenmişti. Güle güle Osman abi…