Özbekistan’a ‘sat-yap modeli’ni götürdü, en yüksek binaya imza attı

2004 yılında kardeşi mimar Uğur Özer Özgüven ile birlikte Ankara ve İstanbul merkezli Özgüven Mimarlık’ı kuran inşaat mühendisi Özgür Onur Özgüven, bazı projeleri için mermer alımı yaptıkları firmadan Taşkent’teki bir otel projesine yönlendirildi:

- Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bir otel işi var. İlgilenirseniz alabilirsiniz.

Özgür Onur Özgüven, otel projesinin sahibi holding yönetimiyle görüştü, şu mesajı verdi:

- Biz mimari projeler yaparız. İnşaatla pek işimiz yok…

Bu mesajla otel projesini üstlenmeye soyunmadığını bildiren Özgüven’in karşısına bir süre sonra Taşkent City projesi çıktı. Ayrıca dar gelirlilere konut projesi de gündeme geldi. Özgür Onur Özgüven, inşaatını üstlendikleri konut projesi için öncelikle gösterişli bir satış ofisi önerdi. Projenin sahipleri karşı çıksa da Özgüven ikna etmeyi başardı:

- 2 milyon dolarlık harcamayla satış ofisini yaptık. Satış ofisine projenin maketini koyduk. Böylece Özbekistan’a “sat-yap modeli”ni taşımış olduk.

3 ayda 1150 konut satışı gerçekleşince 2018 yılında yerel yönetimin dar gelirliye konut projesi de Özgüven’e yöneldi. 4 bin konutluk proje için tünel-kalıp tekniğini benimseyen şirket, 110 milyon dolarlık projede 1155 konutu 135 günde tamamladı:

- Dar gelirlilere dönük konut projesindeki hızımız “Özgüven” adını öne çıkardı. “Projeyi bir Türk mimarlık şirketi yapıyormuş” diye piyasada adımız yayıldı.

Coca-Cola İçecek’in davetiyle Semerkant’taki şişeleme tesisi açılışına gittiğimde konakladığımız otelin lobisinde Öznur Onur Özgüven’le karşılaştık. Kısa sohbetin ardından Özgüven’e Taşkent’e geçip, oradan daha erken uçakla dönme planımı açtım:

- Taşkent’e hızlı trenle gitmek istiyorum ama bilet bulamıyorum.

Özgür Onur Özgüven, hemen telefona sarıldı:

- Ben 17.39 treniyle Taşkent’e dönüyorum. Benim bileti aldığım bölümde bir kişilik yerimiz daha vardı. Onu Vahap Munyar’a ayıralım.

Böylece Özgür Onur Özgüven’le Semerkant’tan Taşkent’e 2.5 saatlik tren yolculuğu yaptık, yol boyunca sohbet ettik. Taşkent’e varınca Özgüven’in Taşkent’teki ofisine gittik. Ofisin yanıbaşındaki gökdeleni işaret etti:

- Burası bizim yaptığımız “Nestone” adlı gökdelen. 266.5 metre anten yüksekliği ile bölgenin en yüksek binası.

Taşkent’in deprem bölgesi olduğunu belirtti:

- Kentte 1966 depreminde büyük yıkım yaşanmış. Halkta ciddi deprem korkusu var. Yaptığımız 9 katlı binaların 9’uncu katını satmakta zorlanıyorduk. Ona rağmen 51 katlı bu gökdeleni yaptık. 41’inci katında restoran açılacak.

Özbekistan’da 10 bini aşkın konutun inşasına imza attıklarını bildirdi:

- Şu anda Çarvak’ta bir kompleks yapıyoruz. Üniversite kampüsünü inşa ediyoruz. Ayrıca eylül ayında yeni konut projelerine başlayacağız.

Özgür Onur Özgüven, kardeşi Uğur Özer Özgüven’le 2004’te kurdukları mimarlık ofisiyle 2017’de tesadüfen girdikleri Taşkent’e önemli inşaat projeleriyle yerleşti. 7 yılda Taşkent’teki projelerde hızlı yol aldı.

Taşkent’te imza attıkları projeler, Özgür Onur Özgüven’e Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanlığı kapısını da açtı…

Özbekistan’da 1900 Türk şirketinin 1.7 milyar dolarlık yatırımı var

TÜRKİYE-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Türkiye’nin Özbekistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu anımsattı:

- Kardeşliğimizin yansımalarını ekonomik ilişkilerimizde görüyoruz. Ülkelerimiz arasında 3 milyar doları aşkın bir ticaret hacmi bulunuyor. Özbekistan’ın en çok ihracat yaptığı 4’üncü ülkeyiz. İthalatında da 3’üncü konumdayız.

Türkiye-Özbekistan dış ticaretinin 2021 yılında 3.7 milyar dolarla tavan yaptığını belirtti:

- Aramızdaki ticarette yüzde 50-50 şeklinde bir denge vardı. Özbekistan’dan ithalatımızda liste başında bakır yer alıyor. Ticaretimizin artırılması için devlet büyüklerimizin de desteğiyle en büyük sorumluluk bizlere, iş dünyasına düşüyor.

2017-2023 döneminde Türkiye-Özbekistan arasındaki dış ticaret hacminin yıllık ortalama yüzde 16 arttığını vurguladı:

- 2023 yılında karşılıklı dış ticaretimiz 3.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Dış ticarette rol alan firma sayılarını paylaştı:

- 2023’te 5 bin 706 firmamız Özbekistan’a ihracat yaptı.

- 2023’te 707 firmamız da Özbekistan’dan ithalat gerçekleştirdi.

Özbekistan’da 1900 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini bildirdi:

- Türk şirketlerinin Özbekistan’daki yatırımları toplamı 1.7 milyar dolara ulaşıyor.

Türk müteahhitlerinin bugüne kadar Özbekistan’da 260’ı aşkın proje üstlendiğini kaydetti:

- Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 6.9 milyar doları buluyor.

Ardından ekledi:

- Geçen yıl imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın ticari ilişkilerimizi daha da derinleştirip zenginleştireceğine inanıyorum.

Şu noktanın altını çizdi:

- Firmalarımızın Özbekistan’daki ve tüm dünyadaki güçlü varlığı, ülkemizle ekonomik ilişkileri geliştirme ve güçlendirme açısından çok önemli fırsat yaratıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı sunumdan Özbekistan pazarına girişte öne çıkan bazı konuları şöyle sıraladı:

- Kurumsallık genel olarak zayıf. Sektörel birlikler genelde çok aktif değil.

- Türk malı ve Türk şirketi imajı genelde olumlu ama finansman sıkıntısı nedeniyle fiyat, tercihte etkili oluyor.

- Güvene dayalı dış ticaret yapılmamalı. Firmalar hakkında araştırma yapılmalı, mümkünse yerinde ziyaret edilmeli.

- İhracat taşımalarımızın tamamına yakını karayolu ile sağlanıyor. Yani, lojistik maliyeti yüksek.

- Ülkede yerleşik olmak pazarda önemli avantaj sağlıyor.

- Yeni dönem reformları ile birlikte iş yapmak daha kolay hale gelmeye başladı.

Geçen yıl halka açılan firmalar 80 milyar liralık kaynak sağladı

ÇOKYAŞAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çokyaşar ile Başkan Vekili Derviş Ali Çokyaşar davet etti, dün Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. için Borsa İstanbul’da gerçekleşen gong törenine katıldım.

Ömer Çokyaşar, gong çalınması sonrası yaptığı konuşmada 873.6 milyon liralık halka arz için çıktıkları talep toplama döneminde 2.2 katı bulan, 1.5 milyar liralık taleple karşılaştıklarını bildirdi:

- Pay başına 28 lira sabit fiyatla gerçekleşen halka arzımız 873.6 milyon liralık kaynak girişiyle noktalandı. Halka açıklık oranımız yüzde 30.23 olarak gerçekleşti. Gücümüze güç katan her bir yatırımcımıza teşekkür ediyoruz.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, gong töreni sonrası sohbetimizde halka arzlardaki artış üzerinde durdu:

- Eskiden yılda 3-5 firma hisselerini halka arz ederken, geçen yıl 60 dolayında firmanın halka arzı gerçekleşti.

Finansmana erişimin zor ve yüksek maliyetli olduğu dönemde halka arzların çok daha önemli hale geldiğini vurguladı:

- Geçen yıl hisselerini halka arz eden firmalar 80 milyar lira kaynak sağlamış oldu. Bu yıl da halka arzlarda hareketlilik devam ediyor. Firmalarımızın özellikle dövizle borçlanmak yerine hisselerini halka arz yoluyla kaynak sağlamayı gündeminde tutmasını istiyoruz.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.’nin halka arzına QNB Finans Yatırım Menkul Değerler’in aracılık etmesi vesilesiyle gong törenine Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras da katıldı.

Aras, Çokyaşar Ailesi’nin fertlerini işaret edip, şu mesajı verdi:

- Özyaşar Tel gibi firmalarımızın Borsa İstanbul’da hisselerini halka arz etmesini çok önemsiyorum.