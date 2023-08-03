Özcanlar Köfte, yatırım için Trakya'nın nüfusu 100 bini geçen ilçelerini hedefine aldı

Yıl 1991, İstanbul Kocamustafapaşa'da öğrenci evinde kalan bir genç, saatler gece yarısını çoktan geçmiş olmasına rağmen halen ayaktadır. Önemli kararlar arefesinde olduğu derin düşüncelere dalmasından bellidir. İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencisi Mestan Özcan, o gece sabaha kadar hiç uyumayacak, günün ilk ışıklarıyla birlikte aldığı karar gereği bulunduğu evden eşyalarını toplayarak ayrılacaktır. Tekirdağ’a yolu düşenlerin yakından tanıdığı Özcanlar Restoran İşletmeleri’nin ikinci kuşak temsilcisi Mestan Özcan, o gece Fizik Bölümü’ndeki öğrencilik yaşamını yarıda bırakıp, baba ocağına döner.

Aklında bir taraftan baba işletmesinde daha fazla sorumluluk almak vardır. Yanı sıra tekrar üniversite sınavına girecek, bu kez tek tercihi Ziraat Mühendisliği olacaktır. Tam da dediği gibi yapar. Bir yıl sonra Ziraat Mühendisliği Fakültesi’ni kazanır. Tekirdağ’daki aile işletmesinde işlere bu kez ziraat mühendisi olarak sarıldığında yanında gıda mühendisi eşi Güniz Özcan da vardır.

O günleri, “Kocamustafapaşa'daki karar gecesi yaşamımda çok önemli dönüm noktası oldu” diyerek açıklıyor, Özcanlar Köfte Yönetim Kurulu Başkanı Mestan Özcan.

Üniversite eğitimini bir yıllığına bıraktığı süreçte, restoran işi ile yakından ilgilenir. İşi geliştirmesine olanak yaratacak gözlemler yapar. Büyüklerinin izin ve onayıyla sertifikalar alınır, işletmenin tüm geleceğinde en çok önemsenecek konulardan olan hijyen uygulamalarında belgelerin yanı sıra pratik yenilikler gerçekleştirir. Yazılımlar devreye sokulur, denetimler kameralar eşliğinde gerçekleşir, esnaf lokantalarından belleklere kazınan tat ve hizmet anlayışı korunarak, kurumsal yapı inşa edilir.

Talep değil, üretim arttıkça büyüyecek bir iş planı oluşturur. Bunun en büyük adımı da kurduğu modern üretim tesisi olur. Tüm reçetesi kendilerine mahsus köfte ürünleri, Almanya’dan getirilen makinalarla, en yeni hijyen uygulamalarıyla, sıfır fire ile üretilmeye başlanır. Saatte 3 ton kapasiteye sahip 15 gramlık köfte üretiminin yarısı perakende, diğer yarısı toptan piyasaya gönderiliyor.

Bugün 5 mağazası, iki et marketi bulunan Özcanlar Köfte’nin ayrıca 500 başlık büyükbaş hayvan çiftliği var. Mestan Özcan, yurt içinde ve dışında önemli büyüme planlarını devreye almaya hazırlanan şirketlerinin, 5 yıl içinde Trakya'da şubeler açacağını dile getiriyor. Özcan, “Nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelerde büyüyeceğiz. Yanı sıra Edirne ve Kırklareli’de de bulunacağız. 5 yıl içindeki mağaza yatırımlarımızı 10 yeni şube gibi düşünebiliriz” diyor.

Trakya, Türkiye’nin İsviçre'sidir

Özcan Ailesi, her ne kadar Tekirdağ merkezli Trakya’da ünlense de kökleri Üsküp’e dayanıyor. Üç nesildir Tekirdağ’da olan aile, köfte işletmeciliğinin yanı sıra tarım ve hayvancılıkta da üretim gerçekleştiriyor. Yeni dönemde AK Parti Tekirdağ Milletvekili olan Mestan Özcan, tarım ve hayvancılık alanında küçük işletmelerin finansal ve bilgilendirme açısından desteklenmeleri gerektiğini vurguluyor. Yem bitkilerinde sözleşmeli üretimin desteklenmesinin önemli olduğunu dile getiren Özcan, Meriç’in suyunun Ergene ve Hayrabolu ovasına getirmesinin de bölge açısından çok yararlı olacağını kaydederek, “Doğalgaz ve seracılık var, jeotermal su var. Örneğin Kapaklı’da yılda üç ürün alınabilir. Bölgenin tamamı İstanbul’u da besleyebilir, ihracat da yapabilir. Trakya, Türkiye’nin İsviçresi’dir” diyor.



Riyad’dan bir grup ile görüşme masasında

İlk etapta büyüme planları en bilinen pazar olan Trakya il ve ilçelerinde gerçekleşecek. Edirne, Kırklareli’nin yanı sıra Lüleburgaz, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı yeni şubeler, Çorlu’da ikinci şube açılacak. Mestan Özcan, master franchise sistemiyle büyümek istedikleri Ortadoğu’da Suudi Arabistan Riyad’dan bir grup ile görüşmeler yürüttüklerini dile getiriyor. Özcan, Tekirdağ köftesinin tadını ve işletme anlayışlarını dünyaya açmak için Ortadoğu’yu ve büyüyen pazar Suudi Arabistan’ı önemsediklerini kaydediyor.