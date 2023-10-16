Perakende satışlarda dikkat çeken yavaşlama

Birkaç gün önce açıklanan perakende satış verileri, ağustos ayında enflasyondan arındırılarak hesaplanan perakende hacim endeksinin geçen yıla göre yüzde 17,2 arttığını gösterdi.

Enflasyondan arındırılmış yüzde 17,2’lik büyüme ilk bakışta çok yüksek görünebilir. Öyle de… Ancak bu, geçen yılın Kasım ayından sonraki en düşük artış hızı.

Perakende satışlar yakın geçmişte son derece yüksek artışlar gösterdi. Bunda reel faizlerin negatife inmesi, kurun baskılanması ile yabancı malların görece ucuz kalması, altı ayda bir yapılan asgari ücret artışları ve EYT düzenlemesi etkili oldu.

Ağustos ayında gıda harcamaları hacim endeksi yüzde15, bilgisayar ve iletişim ürünleri satışları yüzde 48, ses-görüntü, mobilya, cam, hırdavat satışları yüzde 22, tekstil giyim ve ayakkabı satışları yüzde 6, internet ve posta yoluyla yapılan satışlar yüzde 44 arttı. Buna karşılık ecza, kozmetik ve bakım satışları ile akaryakıt satışları yüzde 1 geriledi. Bu ürün gruplarının tamamında önceki aya göre yavaşlama ya da gerileme var.

Perakende satış hacim endeksinde yavaşlama, tüketimde yavaşlama demek. Tüketimde yavaşlama ise ithalatı aşağı çeken, cari dengeyi iyileştiren bir unsur.

Türkiye ekonomisi son dönemde tüketim artışının baskın ağırlığı ile büyüdü. Buna rağmen, sanayi sektörü son üç çeyrekte daraldı. Perakende satışlardaki yavaşlama, “tüketim öncülüğünde büyüme” eğiliminin zayıfladığına işaret ediyor.

Bugün ekonomik veriler anlamında daha sakin bir haftaya başlıyoruz. Geçen hafta açıklanan ve yeniden hızlanmaya başlayan inşaat maliyet endeksinin ardından bugün eylül ayı konut satışlarını öğreneceğiz. Saat 11’de eylül ayı bütçe sonuçları duyurulacak. Cuma günü ise ekonomik aktivitenin canlılığını ölçmek açısından önemli bir başka veri olan Eylül ayında kurulan ve kapanan şirket istatistikleri açıklanacak.

YURT İÇİ

16 Ekim 10:00: Eylül ayı konut satışları

16 Ekim 11:00: Eylül ayı bütçe sonuçları

20 Ekim 10:00: Eylül ayında kurulan ve kapanan şirketler

YURT DIŞI

17 Ekim 12:00: Almanya ZEW endeksi

17 Ekim 15:30: ABD Eylül ayı perakende satışları

17 Ekim 16:15: ABD Eylül ayı sanayi üretimi

19 Ekim 15:30: ABD Philadelphia FED imalat endeksi

19 Ekim 17:00: ABD Eylül ayı ikinci el konut satışları