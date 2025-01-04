Personele yapılan yemek ödemelerinde Gelir Vergisi ve SGK primi

Yusuf Cihad DEMET

Vergi Müfettişi

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 61. Maddesinde ücret; “işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” Şeklinde tanımlanmıştır. Tanımdan da görüleceği üzere işverenler tarafından ücretlilere yapılan parasal ödemeler nasıl ki ücret olarak değerlendiriliyorsa ayın şeklinde yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler de ücret olarak nitelendirilmektedir. Bunun doğal sonucu olarak da işverenler tarafından personele verilen ayni yemek (iaşe) hizmeti ile yemek yemesini teminen yapılan nakit ödemeler de bu kapsamda ücret kabul edilmektedir.

Köşe yazımızda; işyerinde veya işyerinin müştemilatında personele yemek verilmesi, yemek hizmetinin başka firmalardan temin edilmesi, yemeğin işyeri haricindeki farklı firmalarda yenmesi, hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakit ödeme yapılması veya yemek kartı verilmesi hususlarını Gelir Vergisi ve SGK Primi kapsamında ele aldıktan sonra yemek ödemeleri ile ilgili son yıllarda verilmiş özelgeleri sizlere sunacağız.

Yemek Hizmetinin İşyerinde Verilmesi

GVK 40/1-2 ve 68/1-2. Maddeleri uyarınca “hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı…” ödemelerinin, ticari ve mesleki kazancın tespiti sırasında indirim konusu yapılabileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; işverenlerce işyerinde veya işyerinin müştemilatında hizmet erbabına yemek verilmesi durumunda (daha açık ifadesiyle yemeğin fiilen işyerinde veya müştemilatta yenmesi halinde) işverenin yemek hizmetine ilişkin katlandığı tüm giderler herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın ve ücretle ilişkilendirilmeksizin doğrudan gider olarak dikkate alınabilecek ve bu giderlere ilişkin KDV’lerin tamamı da indirim konusu yapılabilecektir.

Bu şekilde verilecek yemek hizmetinde, yemeğin bizzat işyerinde pişirilmesi şart olmayıp, bu hizmeti sağlayan yemek firmalarından satın alınan yemeklerin işyerinde ya da işyerinin müştemilatında yenmesi yeterli olmaktadır.

Bu kısımda bahsettiğimiz yemek hizmetinde gelir vergisi stopajı ve sgk primine ilişkin bir husus bulunmamaktadır.

Yemek Hizmetinin İşyeri Haricinde Verilmesi

İşverenler tarafından çalışanlara verilen yemek hizmetinin işyerinin ve işyeri müştemilatının dışında, restoran veya lokantada gibi yerlerde verilmesi durumunda (daha açık ifadesiyle personelin işyerinden dışarıya çıkarak işverenin anlaşmalı olduğu restoran veya lokantaya giderek yemeğini burada yemesi halinde) fiilen çalışılan gün başına her bir personel için 2025 takvim yılında KDV hariç 240 TL’ye kadarki yemeğin bedeli, net ücret kabul edilmekte ve bu tutar GVK 23. Maddesi kapsamında gelir vergisinden istisna olduğu için de işveren tarafından gelir vergisi stopajı yapılmaksızın GVK 40/1-1 veya 68/1-1 kapsamında genel gider olarak kazancın tespiti sırasında indirim konusu yapılabilmektedir. Bununla birlikte; 240 TL istisna tutarına isabet eden %10 oranındaki KDV (24 TL) tutarı, işveren tarafından indirim konusu yapılabilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yemek hizmetine ilişkin faturanın işveren adına kesilmesi ve işveren tarafından ilgili firmaya ödeme yapılmasıdır.

Örneğin; yemek bedelinin KDV hariç tutarının 300 TL olduğu bir durumda; gelir vergisi istisnasına isabet eden 240 TL tutarı net ücret kabul edilmekte ve gelir vergisi stopajına tabi tutulmaksızın işveren tarafından doğrudan gider yazılabilmektedir. Bu tutara ait %10 oranındaki 24 TL’lik KDV de işveren tarafından indirim konusu yapılabilmektedir.

İstisnayı aşan 60 TL ve buna ilişkin 6 TL KDV toplamı olan 66 TL net ücret kabul edilecek ve personelin o ayki ücret matrahı hangi gelir vergisi dilimine isabet ediyorsa o oran baz alınarak net ücret brüte iblağ edilecek ve bu brüt ücret işveren tarafından giderleştirilebilecektir. Ücretlinin o ayki gelir vergisi matrahına isabet eden gelir vergisi oranının %20 olduğu bir durumda KDV dahil 66 TL tutarındaki net ücretin brütü 82,50 TL (66 TL / 0,80) olacak ve bu tutarın tamamı işveren tarafından gider yazılabilecektir.

Bu kısımda bahsettiğimiz yemek hizmetinde 240 TL tutarına kadar gelir vergisi stopajı gündeme gelmeyecek, aşan kısım ile aşan kısma ilişkin KDV toplamı net ücret kabul edilerek üzerinden gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Buna karşın; yemek hizmetinin personele ayni olarak verilmesi sebebiyle sgk primine ilişkin bir husus bulunmamaktadır.

Yemek Bedeli Olarak Nakit Ödeme Yapılması

İşverenler tarafından çalışanlara yemek bedeline mukabil nakit ödeme yapılması durumunda; gelir vergisi açısından 2025 takvim yılı itibariyle 240 TL’lik istisna mümkün olup aşan kısım net ücret kabul edilip brüte iblağ edildikten sonra işverenler tarafından giderleştirilebilmektedir.

SGK Primi açısından ise prime esas kazançtan istisna olabilecek tutar, gelir vergisi istisna tutarından farklı olarak 158 TL şeklinde belirlenmiştir. (31.12.2024 tarihli 2024/17 no.lu SGK Genelgesi)

Örneğin; hizmet erbabının ayda 22 gün fiilen çalışması ve kendisine işvereni tarafından mevcut ücretine ilave olarak 7.000 TL de nakit yemek ödemesi yapılması halinde; 5.280 TL (240 TL x 22 gün) gelir vergisinden istisna olacak, bu tutarı aşan 1.720 TL ise net ücret kabul edilecek ve o ayki gelir vergisi matrahına isabet eden gelir vergisi oranı dikkate alınarak net ücret brüte iblağ edilecek ve brüt ücret işveren tarafından gider olarak dikkate alınacaktır. Buna karşın; sgk primine esas kazançtan istisna tutulacak tutar 3.476 TL (158 TL x 22 gün) olacak, bu tutarı aşan 3.524 TL ise sigortalının primine esas kazancına dahil edilecektir.

Yemek Kuponu/Kartı/Çeki Verilmesi

İşverenler tarafından, çalışanların yemek hizmetini teminen yemek kartı vb. verilmesi halinde; gelir vergisi açısından 2025 takvim yılı itibariyle KDV dahil günlük 264 TL’yi aşmayan (240 TL x 1,10) kart yüklemeleri, gelir vergisinden istisna olacak, aşan kısım ve aşan kısma isabet eden KDV toplamı ise net ücret kabul edilerek brüte iblağ edildikten sonra işveren tarafından giderleştirilebilecektir.

SGK primi açısından ise durum ikili bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Personele verilen yemek kartının sadece yemek hizmetinde kullanılabilir olması halinde yüklenen tüm tutar sgk primine esas kazançtan istisna olmakta, yemek kartının yemek yeme dışında nakit ya da nakit yerine geçecek şekilde başka amaçlarla kullanılma imkanı olması halinde ise sadece 158 TL’lik kısım prime esas kazançtan istisna olmaktadır.

Yemek Hizmetine İlişkin Güncel Özelgeler