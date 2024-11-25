Vergi incelemesindeki mükelleflerin vergi asıllarında uzlaşması halen mümkün!

Yusuf Cihad DEMET

Vergi Müfettişi

Bilindiği üzere; 02.08.2024 tarih ve 32620 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7524 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 14. maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek-1, Ek-7, Ek-8, Ek-9 ve Ek-11. Maddelerinde değişikliğe gidilerek vergi asıllarında geçerli olan uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma imkanı tarihe karışmıştı.

Buna karşın; Kanun’un yayım tarihi bir milat olarak belirlenmiş, değişiklik öncesi hükümlerin hangi hallerde uygulanacağına ilişkin geçiş maddesi eklenmişti.

7524 sayılı Kanun’ un 16. Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na Geçici 35. Madde eklenerek Kanun’ un yayım tarihi olan 2 Ağustos 2024 tarihinden önce;

Uzlaşma talep edildiği halde henüz uzlaşma günü verilmemiş,

Uzlaşma günü verilmiş ancak uzlaşma görüşmesi yapılmamış ya da çeşitli nedenlerle uzlaşma günü ertelenmiş,

Uzlaşma talep süresi geçmemiş

Vergilere ilişkin olarak değişiklik öncesi hükümlerin uygulanacağı, bunun sonucu olarak da vergi asıllarında uzlaşma imkanının devam edeceği kararlaştırılmıştır.

Peki, halen vergi incelemesi devam eden mükellefler için 2 Ağustos 2024 tarihinden önceki hükümler nasıl uygulanacak?

Hakkında vergi incelemesi devam eden ve vergi inceleme raporlarının tanzim edilmesini bekleyen mükellefler için tarhiyat öncesi uzlaşma kapısı tamamen kapandı mı?

Bu soruların cevabını gelin birlikte bulalım.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talep Süresi

31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’ nin 9. Maddesinde tarhiyat öncesi uzlaşma talep süresi yer almakta olup ilgili madde aynen şu şekildedir;

“Uzlaşma talep süresi

MADDE 9 ‒ Nezdinde vergi incelemesi yapılan kimseler, incelemenin başlangıcından, inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunabilirler.”

İlgili hükümde yer alan “incelemenin başlangıcı” ifadesi bize ne söylüyor?

Vergi İncelemesinin Başlangıç Tarihi

Hatırlarsanız 7338 sayılı Kanunun ile 01.07.2022 tarihinden itibaren vergi incelemesine başlama usulü değişmişti.

Bu tarihten önce vergi incelemesi; nezdinde inceleme yapılan mükellef ile inceleme elemanının karşılıklı olarak imzaladığı incelemeye başlama tutanağının imza tarihi itibariyle, hakkında vergi incelemesi yapılan mükellefe ulaşılamaması halinde ise incelemeye başlama tutanağının vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih itibariyle başlamaktaydı.

1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle ise vergi inceleme elemanı, vergi incelemesine tek taraflı bildirim usulü ile başlamaktadır. Kendisine vergi inceleme görevi tevdi edilen inceleme elemanı, nezdinde vergi incelemesi yapılacak mükellefe “incelemeye başlama bildirimi” adında bir yazı göndermekte ve tek taraflı gönderilen bu yazı tarihi vergi incelemesine başlanılan tarih olmaktadır.

Şimdi, incelemeye başlama bildirimi ile tarhiyat öncesi uzlaşma talep süresini birleştirelim ve ne demek istediğimizi ortaya koyalım.

2 Ağustos 2024 Tarihinin Önemi

Halihazırda vergi incelemesi devam eden ve hakkında vergi tarhiyat önerisi içeren vergi inceleme raporları tanzim edilmemiş mükellefler için vergi asıllarında da tarhiyat öncesi uzlaşma mümkün olabilmektedir.

Bu noktada, vergi incelemesinin başlangıç tarihi oldukça önem arz etmektedir.

Hakkında yürütülen vergi incelemesinin başlangıç tarihi 2 Ağustos 2024 tarihinden önce olan yani incelemeye başlama bildirimi 2 Ağustos 2024 tarihinden önce (2 Ağustos dahil değil) düzenlenmiş olan mükellefler, haklarında tanzim edilecek vergi inceleme raporlarında tarhı önerilen vergi asılları için de tarhiyat öncesi uzlaşmaya girebileceklerdir.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin 9. Maddesi uyarınca; vergi incelemesinin başlangıç tarihinden, vergi inceleme tutanağının düzenlendiği tarihe kadar geçen süre içerisinde mükelleflerin her zaman uzlaşma talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu sebeple, 2 Ağustos 2024 tarihinden önce vergi incelemesine başlanılan (incelemeye başlama bildirimi yapılan) ve halihazırda vergi incelemesi devam eden mükellefler için tarhiyat öncesi uzlaşma talep etme süresi halen devam etmektedir.

Öyle ki; bu kapsamdaki mükellefler için tarhiyat öncesi uzlaşma talep süresinin son tarihi vergi incelemesine ilişkin son tutanağın (vergi inceleme tutanağı) düzenleneceği tarih olacağından, tutanak tarihine kadar resmi olarak talepte bulunmaları ya da tutanakta yer alması kaydıyla kendileri için 2 Ağustos 2024 tarihi öncesi uzlaşma hükümleri tatbik edilecek ve haklarında tanzim edilecek vergi inceleme raporlarında tarhı önerilen vergiler için de tarhiyat öncesi uzlaşma imkanından faydalanabileceklerdir.