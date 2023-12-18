PPK’dan bir artış daha gelecek

ABD: Enfl asyon ve FED kararı ABD’de tüketici enfl asyonu Kasım ayında yüzde 3,1 oldu. Tüketici fiyatları önceki aya göre ise binde 1 arttı. Hemen ardından yapılan FOMC toplantısının ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, FED’in faizleri sabit tutmaya karar verdiğini açıkladı ve şunları söyledi:

- Enflasyon, işsizlikte ciddi artış olmadan hafifledi ancak hala çok yüksek.

- Duruşumuz ekonomik aktvite ve enfl asyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

- Faizleri indirmek için ne zamanın uygun olacağı sorusu bugün gündeme geldi.

FED kararı ve Powell’ın açıklamaları 2024’te FED’in faiz indirimlerine başlayacağını ima ediyor. Nitekim FOMC’nin 19 üyesinin 17’si, 2024 sonunda faizlerin bugünden daha düşük olmasını bekliyor. Tahminler üç kez 25’er baz puanlık indirim yapılacağını gösteriyor. 2024 sonunda enflasyonun yüzde 2,4’e inmesi, işsizlik oranının yüzde 4,1’e çıkması ve büyümenin yüzde 1,4’e gerilemesi bekleniyor.

Ekonomide yavaşlama işaretleri

Geçtiğimiz günlerde açıklanan iki veri ekonomideki yavaşlama eğiliminin sürdüğünü gösterdi. Sanayi üretim endeksindeki artış, geçen yıla göre yüzde 1,1’e geriledi. Önceki aylarda artış oranları yüzde 7,5, yüzde 3,2 ve yüzde 4,1’di.

Perakende satış hacim endeksi ise Ekim’de yüzde 13,7 yükseldi. Eylül verisi yüzde 14,2’ye revize edildi. Böylece, Ekim ayında perakende satışlardaki reel büyüme son 11 ayın en düşük düzeyine geriledi.

Kasım ve Aralık aylarında her iki göstergede de yavaşlamanın devamını görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Nitekim Kasım ayı İSO-PMI endeksi 47,2’e geriledi. 5 aydır 50’nin altında değer alan endeks, son bir yılın en düşük düzeyinde.

Bu hafta ekonomi gündeminin başında PPK’dan çıkacak faiz kararı olacak. TCMB faiz kararını 21 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Banka, Haziran’da 650, Temmuz'da 250, Ağustos’ta 750 ve izleyen üç ayda 500'er baz puan olmak üzere altı toplantıda faizleri yüzde 8,5’ten yüzde 40’a taşıdı. Kasım ayındaki son artışın ardından TCMB, dezenfl asyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını belirtmişti. PPK’nın bu ay da faiz artışlarına devam etmesi, ancak artış hızını son üç toplantıdaki 500 baz puandan, bu ay 250 baz puana düşürmesi bekleniyor. Geçen hafta Reuters’ın anketine katılan ekonomistler 2024 sonu gelmeden faiz indirimlerinin başlayabileceğini düşünüyor.