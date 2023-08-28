PPK’dan hoş bir sürpriz

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından piyasayı olumlu anlamda şaşırtan 750 baz puanlık faiz artışı çıktı.

Açıklamada yer alan “Dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.” ve “Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.” İfadeleri faiz artışlarına devam edileceği konusundaki algıyı güçlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…” mesajı da bu görünümü destekliyor.

PPK metninde sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceğine ve miktarsal sıkılaştırma kararlarının süreceğinin belirtilmesi de dikkat çekti. Bu adımlar da para politikasının güçlenmesine ve enflasyonla mücadeleye faiz artışı kadar destek verecektir. Sürpriz artışın yeni PPK üyeleriyle yapılan ilk toplantıda gerçekleşmesi yeni yönetimin kredibilitesine katkı sağladı.

Önceki günlerde KKM düzenlemesinde yapılan değişiklikle ekonomi yönetimi, ekonomik açıdan büyük yük oluşturan ve liralaşmayı değil dolarizasyonu destekleyen KKM’yi yavaş yavaş sonlandırma iradesini beyan etmişti. Ancak bu değişiklik “Merkez Bankası kendi artıramadığı faizi bankalar aracılığıyla artırmaya çalışıyor” gibi bir eleştiriye neden olmuştu. Birkaç gün sonra gelen yüklü faiz artış artışı bu eleştirileri boşa çıkarması açısından da önemli. Faizdeki yükseliş, TL mevduat ve kredi faizinin de artması anlamına geliyor. Trend böyle devam ederse, önümüzdeki aylarda KKM sahipleri normal TL mevduata geçme konusunda daha kolay ikna edilebilir.

Tüketici güvenine kış erken geldi

Temmuz’da 80.1 puan olan tüketici güven endeksi, ağustosta yüzde 15.1 gerileyerek 68’e düştü ve son 13 ayın en düşük seviyesine indi. Güven endeksi, Haziran 2022’de 63,4 puan ile dip yaptıktan sonra hızla yükselmeye başlamıştı. Bu yükselişte sabit tutulan döviz kuru, asgari ücrete yapılan zamlar ve ardından gelen EYT düzenlemesi etkili olmuştu. 2023 Mayıs’ta endeks 91,1 puana kadar yükseldikten sonra Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında hızla düşüşe geçti. Bu düşüşte döviz kurlarında yaşanan artış, gelen zamlar ve enflasyondaki hızlı yükseliş eğiliminin etkili olduğu görünüyor.

Ağustostaki yüzde 15’lik gerileme 2012 yılından bu yana aylık derlenen veriler arasındaki en sert aylık düşüş olarak öne çıkıyor. Son 3 ayda tüketici güvenindeki düşüş yüzde 25’e ulaştı. Alt endekslerde en sert gerileme hanenin gelecek 12 ay maddi durum beklentisi (yüzde 32) ve gelecek 12 ayda genel ekonomik durum beklentisinde (yüzde 37) oldu.

Ekonomi yönetiminin esas amaçlarından biri iç talebi baskılamak olduğu için; son iki yılda uygulanan ve makro ekonomik dengelere büyük zarar veren politikalardan dönüş sürecinde, tüketici güvenindeki gerileme doğal bir sonuç ve “ekonomik anlamda” endişe gerektirmiyor.

YURT İÇİ

29 Ağustos 10:00: Ağustos ayı ekonomik güven endeksi

31 Ağustos 10:00: 2. Çeyrek GSYH

YURT DIŞI

9 Ağustos 17:00: ABD-CB tüketici güveni- Ağustos

30 Ağustos 15:30: ABD 2. Çeyrek büyüme

31 Ağustos 12:00: Euro Bölgesi Ağustos çekirdek enflasyon-öncü

31 Ağustos 14:30: AMB toplantı tutanakları

31 Ağustos 15:30: ABD Temmuz kişisel tüketim fiyat endeksi