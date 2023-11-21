Rakip mi önemli, rekabet mi?

Gazetemiz 2 yaşına giriyor…

İyi ki doğdun Nasıl Bir Ekonomi (NBE) Medya Haber Basın AŞ.

Türkiye için zor bir işi başardı NBE ekibi.

Bir gazete ki tek bir sahibi, bağlı olduğu bir grup yok ve gazetenin sahibi kendi çalışanları.

Zoru başarmak bu olsa gerek…

Dünyada başka bir örneği var mı acaba ben bilmiyorum amma bu çaba örnek olacak nitelikte.

Sohbetimizin başlığını da buradan esinlendim.

Köşe yazarlığım 18. yılına girerken, NBE ailesi ile yıllardır süregelen beraberliğimi, ekibimizin başladığım gazeteden ayrılışını ve kendi kanatları (yeni adı) ile nasıl uçmaya başladığını düşündüm.

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde rakip ve rekabet sözcüklerinin karşılıklarına baktım…

Rakip: Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse

Rekabet: Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme; rakiplik, yarışma, yarış; ticarette üstünlük kazanma çabası.

Çok sevdiğim bir deyiş vardır; Rekabet kaliteyi getirir.

Tedarikçi ne kadar çoksa, rakiplerinden öne çıkmaya çalışanlar, farklı olmaya çalışırlar ve bu da kaçınılmaz bir şekilde sunulanın kalitesini yukarı çeker.

Yüksek ve güçlü koruma duvarları arkasında üretim yapan Türk üreticileri hem yurtiçinden hem de yurtdışından rekabet ile yüzyüze gelince, ister istemez üretim kalitesini yükseltmek ve ürün çeşitliliğini arttırmak durumunda kaldılar.

Bu durum hem yurtiçi müşterisine hem de ülke ekonomisine yaradı.

Eğer bu gelişmeler olmasaydı, 50 yıl önce 1,5 milyar ABD doları olan ihracatımız nasıl 250 milyar ABD Doları sınırını geçebilirdi.

Ancak, bütün bu gelişmelere karşın, üreticilerimizin maalesef büyük bir çoğunluğunun halâ, rekabet denilen şeyin sadece fiyat ile ölçüldüğü düşüncesinde olduğunu görüyoruz.

Çalıştığımız firmalarda, rakip analizi yapmak ve pazardaki rekabeti belirlemek üzere yapmayı önerdiğimiz çalışmalar genellikle soru işaretleri dolu bakışlarla karşılanıyor.

Rekabet analizi tablosundaki soruların cevaplarını nasıl verecekleri konusunda sıkıntı çekiyorlar. Bir çok bilgiye ulaşmanın imkansız olduğunu söylüyorlar.

Oysa, rakip analizi yapmak için gereken bilgilerin ciddi bir çoğunluğu halka açık bilgiler.

Nasıl mı?

Gidin rakiplerinizin katıldığı fuarlara, ürünleri hakkında ticari sır sayılabilecekler dışında neredeyse tüm bilgileri toplayın.

Fiyatlandırma mı diyeceksiniz?

Hiç mi rakiplerinizle çalışan yakın müşterileriniz yok?

Ambalaj mı?

Fuarda görmediniz mi?

Müşteri memnuniyeti mi?

Girin sosyal medyaya, arayın şikâyet edenleri, görün nedenlerini…

Nasıl pazarlama mı yapıyorlar?

İzleyin internet ve sosyal medya sayfalarını, görün fuar stantlarını.

Bana sorarsanız rakipten daha önemlisi, sizin rekabette nerede olabildiğiniz.

Unutmayın çağ değişti artık büyük olan küçük olanı değil hızlı olan yavaş olanı yiyor.

Bir zamanların mobil telefon devi Nokia nasıl kayboldu?

Öylesine büyük bir devi bile ortalıktan silen akıllı rekabet değil de nedir?