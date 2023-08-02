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Reel sektör haklı mı?

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

Merkez Bankası’nın gerçekçi öngörüsüyle, önümüzdeki iki yıl enflasyonla mücadeleyle geçecek. Enflasyonda tek hanenin görülmesi 2026’yı bulacak.        

Merkez’e göre, enflasyon 2024’ün ikinci çeyreğinde yüzde 60 ile zirve yapacak. Tabii bu tahminde, dışsal faktörler hesaba katılmıyor. Geçen hafta brent petrolde grafiksel açıdan yukarı yönlü bir kırılma yaşandığını, bunun da akaryakıt fiyatlarını yükseltebileceğini yazdım. Arka arkaya zamlar geldi. Döviz kurları gibi, kontrol edebileceklerimizi edelim. Dış etmenlere yapacak bir şey yok.          

Faiz artırımı konusunda fazla bir manevra alanımız olmayabilir. Bu nedenle parasal sıkılaştırma ve seçici kredi politikası vurgulanıyor. Kredi musluklarının kapatılması gerekiyor. Krediler konusunda, reel sektörden şikâyet geliyor. Düşük faiz döneminde, Türkiye’de irrasyonel bir coşkunluk yaşandı. Reel sektör o dönemde hâlinden memnundu. Günün birinde bunun kefaretinin ödeneceği düşünülmedi.

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