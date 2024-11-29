Ruble ve etkileri

Ukrayna savaşının başlaması ile beraber rublede yaşanan büyük değer kaybı bir süre sonra hem Rus Merkez Bankasının aldığı önlemler, ki Başkan Elvira Nabiullina’nın merkez bankası dünyasında çok nadide bir yeri olduğuna inanırım, ve daha önemlisi ruble’nin serbest piyasada işlem gören bir kur olmaktan çıkması neticesinde tamamen geri verilmişti. Seviye vermem gerekirse 7 Martta 1 dolar 177.93 ruble ederken 29 Haziranda 51 seviyesine kadar geriledi. Ve sonrasında yaşanan düşüş de çok fazla dikkat çekmedi. Öyle ki ruble dolar karsısında 100 seviyesine kadar gerilemiş olsa da manşetlere pek çıkmadı. Ancak çarşamba günü 7% civarında sert bir değer kaybı ile 113.15 seviyesinin görülmesi dikkatleri bir kez daha rubleye çevirdi. Üstelik bu kez grafikte gördüğünüz üzere merkez bankası faizleri zaten 2022 krizi sırasında gördüğü seviyelerin üzerinde.

Merkez bankasının ilk tepkisi döviz alım ihalelerini durdurmak oldu. İkinci hamlesi sert bir faiz artışı olabilir. Gerçek anlamda bir piyasa olmadığı için bu değer kaybı akıllara hükümetin istediği veya göz yumduğu bir hareket olma ihtimalini getiriyor. Ancak son günlerde medyada gördüğünüz üzere Rusya’da ciddi bir enflasyon artışı söz konusu ve gıda fiyatları özellikle büyük darbe yiyor. Öyle ki hırsızlığa karşı bir önlem olarak tereyağı artık kilitli dolaplarda satılıyor. Yani gerçek anlamda bir devalüasyon yapılıyorsa hane halkı açısından sorun büyüyecek demektir. Bu sırada İsrail’in Hizbullah ile ateşkes anlaşmasına varmasının hemen akabinde ÖSO’nun Halep’e yönelik bir operasyona başlaması ve Trump’ın Rusya&Ukrayna özel temsilcisi olarak Gen. Kellogg’su ataması haberlerini aldık. Gen. Kellogg’s Ukrayna’ya silah verilmesini destekleyen ancak NATO baş vurusunun ötelenmesi ve masaya oturulması koşullarını öne sürmek isteyen bir isim. Bu gelişmeler ışığında kur hareketi

- Ekonominin zora girmesi ile beraber Trump’ın Putin’i barışa ikna etmesine,

- Rusya ile mal ve hizmet ticaretinde bulunan ülkelerin doğrudan değer kaybının etkilerini hissetmesine

- Yukarıda belirttiğim üzere halka hoşnutsuzluğun artarak savaşa desteğin azalmasına

- Ve daha önceki vakaların aksine petrol fiyatları gerilediği için kurda değer kaybının Rusya bütçesine arzu edilen etkiyi yapmamasına (zaten satış yuan vb para birimlerinden yapılıyor) neden olacaktır.