Rusya Transit / İran - Suudi Arabistan

Deprem şaşkınlığını üzerimizden atamadan ve kayıplarımızın acılarını yaşarken, gündemin hızla değişmesinin de getirdiği sıkıntıların bonusu ciddi bir baş dönmesi oluyor…

Deprem haberlerinin arasına hızla giren Cumhurbaşkanı seçiminin, gündemi sarsması bir yana uluslararası hareketlerde de dikkat çekici şeyler oluyor.

Rusya kaynaklı bir habere göre Türkiye, Batı dünyası tarafından yaptırım uygulanan ürünlerin, Türkiye üzerinden transit olarak taşınarak Rusya’ya gönderilmesini engellemeye başlamış.

Medyada yer alan haberlere göre bu konuda resmi makamlardan herhangi bir yasak kararı duyurulmamış. Böyle bir açıklama yapılmasının, daha önce buna izin verildiğinin kabulü anlamına geleceği için böyle bir resmi duyuru yapılmadığı belirtiliyor.

Ancak, bu ürünlerin transit olarak geçişinin de fiilen engellediği söyleniyor.

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrası bu ülkeye artan transit ticaretimizin olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmaz görünüyor.

Rusya’ya transit yapan şirketlerin ilgili haberleri hem Rus hem de Türk tarafından izlemelerinde çok fayda vardır.

Bir başka ilgi çekici gelişme de İran ve Suudi Arabistan yakınlaşması.

Çin, Pekin’de bir araya getirdiği İran ve Suudi Arabistan’ın anlaşmalarını sağlayarak yedi yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasını sağlamış.

Haberlere göre her iki ülke, karşılıklı olarak büyükelçiliklerini açma kararı almışlar.

Bu anlaşma bölgede bazı dengeleri değiştirmeye aday gibi görünüyor.

Yemen iç savaşındaki düşman tarafların bu ülkeler tarafından desteklendiğini düşünürsek, Yemen iç savaşının bitmese bile hafifleyebileceği umudu baş gösteriyor.

Aynı şekilde bu ülkelerin her birinin Suriye’de savaşan taraflardan birini desteklediğini göz önüne alırsak, buradaki havada ufak da olsa bir değişim esintisi olabilir. Ancak buradaki değişim rüzgârının esebilmesinin, ABD ve Rusya tarafından atılacak adımlara bağlı olduğunu bilmeyen yoktur.

Öte yandan 15 / 16 Mart tarihlerinde Moskova’da Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyindeki bir toplantı yapılacağı ve bu toplantı konusunun da Suriye olacağı haberleri medyada yer alıyor.

Tüm bu gelişmelerin, çevremizdeki savaş tamtamlarını susturmasa da seslerini azaltmasını ve komşularla ticaretimizi arttıracak ortama kapı aralamasını ümit ediyoruz.