Rusya’dan yola çıktı Türkiye’de milyar dolarlık Projelere imza atıyor

BENESTA’nın İstanbul Bahçelievler’deki projesinin şantiyesinde Genel Müdür Roksana Diker’le buluşmaya giderken 2016 yılını anımsadım.

2016 yılında Ali Ekber Güven aramış, Rusya’da önemli projeler yürüten Esta İnşaat’ın patronu Bahattin Demirbilek’le buluşturmuştu.

Yüzüğünden kolyesine her aksesuarından sıkı bir Galatasaraylı olduğunu yansıtan Bahattin Demirbilek, o günlerde Rusya’nın Krasnodar kentindeki stadyum projesini tamamladığını, açılışın yakın olduğunu anlatmıştı.

Rusya’da Mercedes’in fabrika inşaatına da damgasını vuran Demirbilek, Türkiye’ye dönük planlarını da paylaşmıştı:

- Türkiye’de 1 milyar dolarlık gayrimenkul projesine imza atmayı planlıyoruz.

Benesta Genel Müdürü Roksana Diker de söze Esta İnşaat’ın imza attığı projelerden örneklerle girdi:

Dünyanın en teknolojik stadyumu seçilen Krasnodar FC Stadium’da Esta imzası var.

İçinde müze bulunan Gagarin International Airport’u Esta yaptı.

Kimsesiz çocuklar için akıllı okul ve yaşam alanı olaran Irkuts Smart School’u Esta inşa etti.

Mercedes Benz “Sirius” fabrikasında Esta imzası var.

Amur Petrokimya tesisi ile Ilim Group Kağıt Fabrikası da öne çıkan Esta projeleri arasında yer alıyor.

Esta’nın hem endüstriyel inşaatta, hem de üst yapıda yola devam ettiğini belirtti:

- ENR’ın (Engineering News Record) ilk “Dünyanın 250 Uluslararası Müeahhidi” listesinde ilk 100’de, 81’inci sırada yer alıyoruz. Esta Gorup, 9 farklı ülkede 80’i aşkın projeye imzasını attı.

Yurtdışındaki mühendislik bilgi ve vizyonlarını “Benesta” markasıyla Türkiye’ye taşıdıklarını kaydetti:

- “Benesta Centro Beyoğlu” projesini tamamladık. “Benesta BenLeo Acıbadem” devam eden projelerimiz arasında yer alıyor.

Şantiyesinde bulunduğumuz “Benesta Podio Bahçelievler” projesine işaret etti:

- Bu projede dünyanın ünlü kentlerinden ilham alındı. O nedenle projedeki bloklara Tokyo, Londra, Paris ve Milano adı verildi. Projede söz konusu dünya şehirlerinin sürdürülebilir mimarisinden ve sosyal yaşamından esinlenildi.

Projenin gerçekleştiği arazide daha önce başta Yalım Erez olmak üzere Erez Ailesine ait Haznedar Tuğla fabrikasının yer aldığını anımsattık, anlattı:

- Arsayı Erez Ailesinden yanılmıyorsam Ağaoğlu almıştı. Biz 2013’te satın aldık. Projenin hazırlanıp hayata geçmesi biraz zaman aldı. Ticari alanları daha erken aşamada satışa çıkarmıştık, hızlı şekilde satıldı. Burada hem konut, hem ticari alanlar yer alıyor.

Projenin özelliklerini anlatırken şu noktanın altını özellikle çizdi:

- Bloklar arası mesafe 100 metreden aşağı düşmüyor… Ayrıca peyzaj alanı büyüklüğü toplam 17 bin metrekareyi buluyor.

Projenin parasal değerini merak ettik, hesapladı:

- “Benesta Podio Bahçelievler” projesinin değeri 350 milyon doları buluyor. 3 projemizde oluşan toplam değer 1 milyar dolara ulaşıyor.

Yaratılan istihdam üzerinde durdu:

- Esta Group’ta ve projelerde toplam 25 bin kişi çalışıyor. Çalışanların 1200’ünü mühendisler oluşturuyor. Projeleri söz konusu mühendis kadrosunun kolektif deneyimi ve tutkusuyla tasarlıyoruz.

Esta Group, kurucusu Bahattin Demirbilek’in 2016’da koyduğu “Türkiye’de 1 milyar dolarlık proje” hedefini tutturmuş görünüyor.

Esta Group’un Türkiye’de yeni projelere de imza atacağı anlaşılıyor…

O ceza konusunda aracı banka kaynaklı iletişim hatası görünüyor

MERKEZ Bankası’nın ihracatçıya desteklerini yakından izleyen bir arkadaşım, “Borç ödemek için 2 bin Euro aldı diye ‘reeskonttan men’ ve 350 bin lira para cezası yedi” başlıklı yazıma itiraz etti:

- İşi gücü bıraktım, araştırdım. Aracı banka, Merkez Bankası’na o işlemle ilgili olarak 28 Kasım 2023’ta “ihlal var mı?” diye sormuş. Merkez Bankası’ndaki değerlendirme süreci 1 Aralık 2023’te tamamlanmış.

Tarihle ilgili bu detaydan sonra şu noktanın altını çizdi:

- Yani, senin yazının çıktığı güne kadar Merkez Bankası’ndan bankaya, oradan da ihracatçıya bildirilen bir inceleme sonucu yokmuş. Yani, aracı banka kaynaklı bir iletişim hatası var.

Değerlendirme sonucunun 1 Aralık 2023 günü bankaya, oradan da müşteriye bildirildiğini belirtti:

- Döviz alımının bir bölümünün hizmet ithali kapsamında olması ve tutarın küçüklüğü nedeniyle “ihlal durumu oluşmadığı” görüldü.

Arkadaşım bu bilginin ardından Merkez Bankası’nın ihracatçıları finansmana erişimini ve hizmet ihracatını desteklediğini ortaya koyan adımlarını anımsattı:

Merkez Bankası, katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla reeskont kredilerine erişimi kolaylaştırdı.

Eximbank’ın sermayesi 20.6 milyar liraya yükseltildi. Günlük reeskont kredi limiti de 10 katına, yani 3 milyar liraya çıkarıldı.

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmet reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildi.

Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satışı koşulu kaldırıldı.

Reeskont kredisi vadesi boyunca verilen “döviz almama” taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutuldu.

Hizmet ihracatından elde edilen gelirlere sağlanan kazanç istinasının Meclise sevk edildiğinin altını çizdi:

Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında uygulamaya alınacak destek paketiyle 25 milyar liralık garanti karşılığında 30 milyar liralık kredi imkanı firmalara sunulacak.

Böylece, teminat yetersizliği yaşayan firmaların finansmana erişim imkanları kolaylaşacak.

Ayrıca “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” (YTAK) uygulama çerçevesi yeniden yapılandırıldı. Buna göre, firmaların yatırım projeleri için alacakları “teknoloji/strateji puanı” dikkate alınarak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar lira olan projelere YTAK tahsis edilecek.

Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı ise “teknoloji/strateji puanı”, yatırım kapsamında yurt dışında sağlanan finansman oranı ve finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 15-30 aralığında belirlenecek.

Bu konuda şu noktaya dikkat çekti:

Merkez Bankası, yeni YTAK programına yıllık 100 milyar lira limit tahsis etti. Bildiğim kadarıyla 3 yıllık program kapsamında toplam 300 milyar lira sağlanması planlanıyor.

Birçok sektörde finansmana erişim sıkıntısı yaşanırken, Merkez Bankası’nın ihracatçının önünü açan adımları, sağladığı kaynaklar dikkati çekiyor…

Ayda 10 milyon iş Başvurusu geliyor

EKONOMİ Gazetesi’nin PwC işbirliği, Sabancı Holding ve Yıldız Holding ana sponsorluğunda Elite World Grand Sapanca’da düzenlediği “Dönüşen Liderlik Zirvesi-2023”teki ara sohbetlerden birinde herkes Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal’a döndü:

- 1.7 milyon kişiye iş bulan adam…

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, bunun üzerine bazı verileri paylaştı:

- Ayda 10 milyon iş başvurusu Kariyer.net’ten gerçekleşiyor. Bizim sistem üzerinden yaptığı başvurularla işe girenlerin sayısı yılda 1.7 milyonu buluyor.

Fatih Uysal, katıldığı panelde elindeki verileri paylaşmayı sürdürdü:

- Yeni işe girenlerin yüzde 30’u işe başladığı ay tekrar iş aramaya başlıyor. 6 ayda bu oran yüzde 70’e kadar yükseliyor. Yani, yeni girdiği işte, o işyerinde uzun süre çalışmayı düşünmediği anlaşılıyor.

Bunun nedenini irdeledi:

- Çalışanlar, maaş, ücret gibi gelirlerini artırmanın en kısa yolunun bu olacağını düşünüyor.

Fatih Uysal’ın bu sözü üzerine 1985-1986’da Hürriyet’te, 1987-1992 döneminde de Milliyet’te Ekonomi Müdürümüz olan Necati Doğru’nun sıklıkla tekrarladığı sözü anımsadım:

- Baba, gazeteci kendini enflasyondan ancak transfer olarak koruyabilir… Çünkü, transfer olunca maaşı anlamlı düzeyde yükseltme şansı yakalayabiliyor…