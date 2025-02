Saniyede 10 bin CV’yi taradı işe alım sürecini 42 günden 12 güne, maliyeti 12 dolara indirdi

20 yıldır “işe alım sektöründe” görev yapan, iki farklı “headhunter” (kafa avcısı) şirketi yöneten Tunç Erman, 2019 yılında sektördeki süreçleri sorgulamaya başladı:

100 kişiyi işe almak için 3 bin 500 kez telefon açmak gerekiyor.

1 kişiyi işe alma sürecinde ABD’de 4 bin 200 dolarlık maliyet oluşuyor.

Türkiye’de de bu rakam 10-11 bin lira düzeyinde seyrediyor.

1 kişiyi işe alma süreci dünyada ortalama 42 günü buluyor. Yani 42 günlük sürenin sonunda uygunsa işe alınıyor, değilse kabul edilmediği adaya bildiriliyor.

Tunç Erman, bir dönem Pegasus’ta işe alım sürecini yönetmiş, 2 bin kişinin işe alınmasında görev yapmıştı. LC Waikiki’de de yılda 2 bin kişinin işe alınması süreçlerinde aktif görev almıştı.

2019 yılında yaptığı işi sorgularken süreçleri kısaltma konusuna kafa yordu:

- İşe alım süreçlerinde “yapay zeka”yı devreye alacak bir yazılım geliştirsek iyi olacak.

2019’da kolları sıvadı, LC Waikiki, Çolakoğlu gibi gruplardan destek aldı, 2021 yılında “ONO”yu (One New One) kurdu. Yazılımını gerçekleştirdikleri “yapay zeka” saniyede 10-12 bin CV’yi tarayacak hıza ulaştı. Bu hız, işe alım sürecini kısaltmalarına, maliyeti düşürmelerine yaradı:

Saniyeler içinde 10-12 bin CV’nin tüm detayları taranıyor.

Pozisyonların gerekliliklerine göre eşleştirme yapıyor.

Pozisyon tutturma oranı yüzde 90’ı aştı.

İşe alım sürecini olumlu ya da olumsuz 12 günde kapatabilir olduk.

Maliyet de 12 dolara indi.

Yarattıkları “yapay zeka”nın başvuru yönlendirmesi de yaptığını kaydedip ekledi:

İK uzmanına soru üretiyor.

İşe başvuran adayın CV’sinde eksik bölümler varsa uyarıyor, tamamlamasını sağlıyor.

Maaş düzeyi önerebiliyor. Yani, “Bu aday size şu maaştan aşağı gelmez” diyebiliyor.

34 İK sitesi ile entegre olduklarını, ilk görüşmeyi “avatar”ın yaptığını bildirdi:

- Avatar, iş başvurusu yapan adayla görüşme sırasında soruları kendisi üretiyor.

7 ülkede 60’ı aşkın şirkete hizmet verdiklerini aktardı:

- 7 ayrı dilde CV taraması yapıyoruz. Almanya, İngiltere, Rusya, Bulgaristan, Çekya ve Azerbaycan’daki şirketlere hizmet veriyoruz. Hizmet veya yazılımı verdiğimiz gruplar arasında THY, Şişecam (ABD), HSBC (Londra), Agesa, Enerjisa yer alıyor.

3 dakikada bir iş başvurusu aldıklarını vurguladı:

- 2024 yılında 4 milyon kişi bizim sisteme CV’sini girdi. Kuruluştan buyana 8.5 milyon CV’ye ulaştık. Bir yılda 4 bin 300 kişi bizim sistem üzerinden işe yerleşti.

ONO’yu ilk kurduklarında 4 kişi ile işe başladıklarını belirtti:

- Şu anda 32 kişilik bir ekibiz. 14 kişi yazılımcı olarak görev yapıyor. Onların 5’i çok sağlam yapay zekacı.

Ağustos 2023’te ONO’ya 1 milyon dolarlık toplam değer üzerinde yatırımcı yönelişi olduğunu paylaştı:

- Ağustos 2023’te İbrahim Özer’in Escort Teknoloji’si yatırımcımız oldu. Yüzde 10 hisse aldı. O yatırımla yeni ürünler devreye aldık.

Bir yılda şirketin 4.5 milyon dolarlık değere ulaştığının altını çizdi:

- Boğaziçi Ventures ve Erkin Fındık da yatırımcılarımız arasına girdi.

Şirketi başlangıçta “İTÜ Çekirdek”te kurduklarına işaret etti:

- Daha sonra İTÜ Teknokent’e geçtik. 2024 yılında gelirlerimizin yüzde 18’ini yurt dışındaki işlerimizden sağladık. Bu yıl yurt dışı gelirlerin payının yüzde 30’a çıkmasını öngörüyoruz. Yurt dışında hizmet verdiğimiz ülke sayısının da bu yıl 15’e çıkmasını bekliyoruz.

Bazı şirketlerin talebi doğrultusunda “terfi programı” üzerinde çalıştıklarını aktarıp, 5 yıllık hedefini de ortaya koydu:

- 5 yılda hizmet verdiğimiz şirket sayısının 1000’e ulaşmasını, sisteme girilen CV sayısının da 100 milyonu bulmasını hedefliyoruz…

Saniyeler içinde 10-12 bin CV’nin taranması, bir kişiyi işe alma sürecinin 42 günden 12 güne, maliyetin 10-11 bin liradan 12 dolara (440 lira) inmesi, pozisyon tutturma oranının yüzde 90’ı aşması, “yapay zeka”nın sağladığı kolaylığı, verimliliğe olan etkisini ortaya koyuyor…

Devlete 934 milyon Euro ödeme yaptık

Japonya'nın önde gelen havayolu şirketi All Nippon Airways’in (ANA), İGA İstanbul Havalimanı ile Tokyo Haneda Havalimanı arasında direkt uçuşlara başladığı ilk gün gerçekleşen buluşmada ANA Başkanı ve CEO’suShinichi Inoue, şu mesajı verdi:

- Japonya ile Türkiye arasında derin ilişki var. Türkiye ile Japonya’yı birbirine bağlayan tek Japon havayolu olmaktan mutluluk duyuyoruz.

2024 yılında Japonya’ya 62 bin 100 ziyaretçinin gittiğini belirtti:

- Bu yeni bağlantı, şüphesiz Türkiye ile Japonya arasındaki turistik, ticari ve endüstriyel ilişkileri daha da güçlendirecektir.

Buluşmada İGA CEO’su Selahattin Bilgen’le de sohbet ettik. Bilgen, İstanbul Havalimanı’nın döviz girdisi tarafına işaret etti:

- Ülkemizin ihracat gelirlerinin daha fazla artmasının katma değeri yüksek olan ürünlere bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak, hizmet tarafını unutuyoruz. Oysa İstanbul Havalimanı’nda oluşan döviz geliri de hizmet ihracatına girer.

Transit yolcuların kişi başına yaptığı harcamaya dikkat çekti:

- Yolcu başına havalimanındaki harcama 50 dolar dolayında seyrediyor.

İstanbul Havalimanı’nın 2024’ü nasıl tamamladığını sorduk, yanıtladı:

- 80 milyon yolcuya hizmet verdik…

ANA’nın İstanbul Havalimanı’na sefer düzenleyen 111’inci şirket olduğunu kaydetti:

- İstanbul Havalimanı’na sefer düzenleyen havayolu şirketi sayısı 112’yi buldu.

2024 yılı cirolarını merak ettim, şu yanıtı verdi:

- İyi bir bilançoyla yılı tamamlamış olduk…

Rakam için ısrar ettik, şu veriyi paylaştı:

- 31 Ocak 2025’te devletimize 934 milyon Euro ödemiş olduk…

Unutmayın, sağlık en büyük varlık

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önceki Başkan Yardımcılarından Halim Mete, Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık’ın oluşturup önderlik ettiği yazışma grubuna geçen pazar günü son yazdığı şiiri gönderdi. Ciddi bir operasyon geçirdiğini şiiriyle öğrendik:

NEREDEYDİM

Günler geçti sesim çıkmadan,

Günler geçti etrafıma bakmadan,

Hastanede başladı serüven,

Aylardır tutamıyordum dümen,

Doktorlar “Aortunda sorun var” dedi,

Operasyon olmamı istedi,

Günlerce tetkikler, tahliller,

Peş peşe çekilen röntgenler, filmler,

Sonunda ameliyat masasında buldum kendimi,

“Kesme” desem de anlatamadım derdimi,

Doktorların tek derdi beni sağlığa kavuşturmak,

Beni sağlıkla hayatla buluşturmak,

Kestiler, biçtiler ellerine sağlık,

Tedavi olabilmek ne büyük varlık,

Doktor, hemşire, hasta bakıcı,

Hepsi ulvi görev sahibi, hizmetleri kalıcı,

Ne kadar şükran duysam onlara yetmez,

Onlara duyduğum minnet duygusu bitmez,

Üç hafta geçti, artık hayata döndüm,

Sevdiğim insanları yanımda buldum,

Dileğimdir, tüm dostlar sağlıklı olun,

Dostlarınızı hep yanınızda bulun,

Öncelikle sağlık, yine hep sağlık,

Unutmayın sağlık en büyük varlık,

Çok şükür Allah’a sizlerle buluştum,

Ben zaten dostlarla Halim olmuştum,

Her aradığımda sizi bulmuştum…