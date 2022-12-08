Seçim, ekonomide bir milat olacak

Seçime yönelik hazırlıklar hızlanırken, ekonomik takvimimiz de netleşiyor. Önümüzü biraz daha berrak görebileceğiz. Zira gerek küresel gerekse yerel ekonomik gelişmeler bunu zorunlu kılacak. Küre enflasyonla mücadele ediyor. Resesyon dünyanın derdi, maliyetler yükseliyor, işler zorlaşıyor. Mevcut seyirde devam eden ancak sürdürülebilirlikten uzak heterodoks ekonomik modelimizin ömrü, seçime kadar olacak. İçinde bulunduğumuz şartlar, ortodoks bir para politikasına dönmemizi gerek şart olarak görecek. Burada sorun ekonomik model Ar-Ge’sinin ülkeye yüklediği devasa maliyet…

KİM KAZANIRSA KAZANSIN…

Demirel’e sormuşlar; “sandıktan ne çıkar?” diye. Cevap vermiş; “sandığa ne girdiyse o çıkar…” Sandık ufukta görüldü ve oy verme saikinde ekonomi ilk sıralarda görünüyor. Terör ise açık ara alt sıralarda… Bunun anlamı, seçim sathı mailinde seçmene vaat, müjde ve kaynak akıtılacak. Biliyoruz ki seçim ekonomisi ne kadar yaygın uygulanırsa, seçim sonrası, ekonomide hasar tespiti çok yüksek olur ve peşi sıra toparlayıcı politikalar gelir. Misal 2001 krizi sonrası güçlü antienflasyonist paket, sıkı para politikası ve kaşıkla verilenin kepçeyle geri alınacağı dönem. Kimin kazanacağından bağımsız...

İKİ SORU İKİ CEVAP

Seçim sonrası yeni ekonomik modelimiz ne olacak?

Seçim sonrasında kendimize IMF olacağız. Anti enflasyonist politikalar yazılacak. Para politikası yeniden şekillenecek. Kurumların bağımsızlığını yeniden kazandırmak durumunda kalacağız. Sözde değil, özde bağımsız bir guvernör görebiliriz.



Türkiye ekonomisi nasıl bir patikaya girecek?



Ekonomimiz zorlu bir sınav vererek yeni bir düzlemde hareket edecek. Gördüğümüz şudur; disipline olan ekonomik adımlar atacağız. Konfor alanları daralacak, har vurup harman savurma olmayacak, kamuda harcama disiplinini konuşacağız. Yetmeyecek, yabancı sermaye çekmekiçin hakiki hukuk reformu yapmayı deneyeceğiz. Bol keseden dağıtılan krediler artık izleniyor olacak.

not

SEÇİMDEN ÖNCE-SEÇİMDEN SONRA

* Faiz; seçimden önce tek hane, seçimden sonra çok hane…

* Enfl asyon; seçimden önce baz etkisi, seçimden sonra zam etkisi…

* Kur; seçimden önce bastırılmış, seçimden sonra azdırılmış…

* Bütçe; seçimden önce kaşıkla dağıt, seçimden sonra kepçeyle topla…

* Büyüme; seçimden önce pastırma yazı, seçimden sonra buzul çağı…

* Vatandaş; seçimden önce beklentiyi satın al, seçimden sonra gerçekleri sat…

* Ekonomi; seçimden önce heterodoks, seçimden sonra ortodoks… Peki, seçimden sonra bizi nasıl bir dönem bekliyor? Her yönüyle zorlu bir dönem... Bir gerçek var ki; geldiğimiz nokta itibari ile ya sıkı adımlar atacağız, ya da küresel şartlar bizi limon gibi sıkacak.