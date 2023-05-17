"Seçimler üzerine..."

Çok değerli dostlar;

Geçen hafta birçok canlı yayın ve paylaşımda şu duruma dikkat çekmeye gayret ettim:

"Uzun zamandır iktidarda olan arkadaşlarımızın akıllarından muhalefete düşeceklerini hiç geçirmediklerini, uzun zamandır muhalefette kalan arkadaşlarımızın kazanamama ihtimalini hiç düşünmediklerini görüyorum. Eğer seçim beklenmedik şekilde biterse, kazananlar ve kaybedenlerin aşırıya kaçacak ruh hallerine şahit olabiliriz…"

Gerçekten de sabahtan itibaren aşırı sevinç ile aşırı üzüntü hallerine şahit olmaktayım. İkinci tur oldukça çetin geçecek. Siyasetin tecrübelisi olanlar hiçbir zaman sandık için "garanti" demezler. Dolayısıyla 15 gün boyunca herkes elinden geleni yapacak. Ancak şunu da objektif olarak belirtmem gerekiyor:

İktidarın en zor durumdayken bile muhalefetin en güçlü halinden daha iyi sonuç alması, etrafındaki bir avuç insanın söyledikleriyle analiz yapanların kulağına küpe olmalı. Hemen kızmayın sakın, size bir örnekler vereyim:

Depremden sonra en az 15 değişik şehire çeşitli vesilelerle seyahat yaptım. Burada edindiğim izlenimler çerçevesinde bana "seçimler ne olacak ?" diye soru soranlara sürekli şu cevabı verdim. "Cumhurbaşkanlığı seçimi eğer ilk turda bitecekse kazanan Millet İttifakı olmayacak, ikinci tura kalırsa şartlar bir nebze eşitlenir". Bunu o kadar çok kişiye söyledim ki, neredeyse 100'lerce şahidim var. Ben bunu söylediğim zaman hemen itiraz edenler "yok hoca ya %55 ile muhalefet kazanacak" diyenler oldu. Tabii bu cesur söylemlerin bir sebebi vardı.

Birçok kişi Parlamentoda Millet İttifakının çoğunluğu sağlayacağını düşünüyordu. Bu sebeple Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy çokluğunu Millet İttifakında gördüler. "İlk turda bitiririz" diyen de çoktu. Deprem bölgesinden gelen oylarla herkes bir şaşkınlık geçirdi. Bu arada 6'lı masada adayın belirlenmesiyle ilgili yapılan tartışmaların ne kadar önemli olduğunu seçmen tam olarak tartamamış gözüküyor.

Sandık milletin tercihini yansıttığı için herkesin sonuca saygı göstermesi gerekiyor. Kazananlar ve kaybedenlerin arasındaki gençlere şunu söylemek istiyorum: Siyasete uzun vadeli bakmalılar, doğru olan ne varsa şaşmadan devam etmeliler.

Bu arada piyasalar için de yorum yapacağım elbette: Şu anki sonuç mevcut modelde ısrar edileceğini gösteriyor ki, BİST-Faiz-TL'nin değeri için iyi haber değil. İkinci Turun bitmesine kadar karşılıklı sert söylemler izleyeceğimiz için, yatırımcıların sakin olması gerekir. Konjonktüre göre sakın pozisyon değiştirmesinler. Amatörler bir adım uzaktan seyretsinler.