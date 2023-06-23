SGK sigorta priminden istisna edilecek çocuk ve aile zammı tutarları

Yeni asgari ücret açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği asgari ücret 01 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından en fazla iki çocuk (iki çocuk dahil) için çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin, çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %2'si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar; “Brüt Aylık Asgari Ücret X % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) = İstisna Tutarı,

Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı,

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.”

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10'u oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda, aile zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 = İstisna Tutarı,

Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı,

Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Tüm işyerlerinde ve yaş ayrımı olmaksızın asgari ücret 2023 yılı için günlük brüt 447,15 TL, aylık brüt 13.414,50 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre 2023 yılında uygulanacak olan sosyal sigortalar priminden istisna tutulacak çocuk parası ve aile zammı tutarları aşağıdaki gibi uygulanacaktır:

- Çocuk Zammı (Bir Çocuk İçin):

01.07.2023- 31.12.2023 Tarihleri Arasında; 13.414,50 TL x % 2 = 268,29 TL (Aylık);

- Aile Zammı (Yardımı):

01.07.2023- 31.12.2023 Tarihleri Arasında; 13.414,50 TL x % 10 = 1.341,45 TL (Aylık)

tutarındaki kazançları prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.