Siemens, dijital dönüşümü hızlandırıyor

Kaynakları daha verimli kullanan fabrikalardan dayanıklı tedarik zincirlerine, daha akıllı bina ve konforlu ulaşım imkanlarından gelişmiş sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda değer yaratan teknolojiler üreten Siemens, gerçek ve dijital dünyaları birleştirerek hem sektörleri ve pazarları, hem de milyarlarca insanın günlük yaşamını dönüştürüyor.

COVID 19, iklim krizi, jeopolitik sorunlar uzun bir süredir yiyecek- içecek sektörünü olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Oluşan riskleri daha etkin bir şekilde yönetmek amacıyla, sektörde daha fazla sayıda şirket dijital dönüşümü benimseme çabalarını yoğunlaştırma ihtiyacını kabul ediyor. Sektör özellikle iki konuya odaklanıyor: Birincisi, maksimum verimlilik için süreçleri doğru yönetmek ve tedarik zincirinde esnekliği artırmak. İkincisi ise, sürdürülebilirlik hedefl erine ulaşmak. Ve tabi ki her iki konuya odaklanırken, pazarda rekabetçiliklerini korumak.

Gelişimin en fazla yaşandığı elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyon alanlarına odaklanan Siemens, enerji verimliliği ve kaynak tasarrufu sağlayan teknolojilerin üretiminde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri. Kaynakları daha verimli kullanan fabrikalardan dayanıklı tedarik zincirlerine, daha akıllı bina ve konforlu ulaşım imkanlarından gelişmiş sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda değer yaratan teknolojiler üreten şirket, gerçek ve dijital dünyaları birleştirerek hem sektörleri ve pazarları, hem de milyarlarca insanının günlük yaşamını dönüştürüyor. Bu teknolojilerden biri de şirketlerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen Siemens Xcelerator.

Dijital pazaryeri

Farklı paydaşlar arasında etkileşimi ve bilgi paylaşımını artırma ve kolaylaştırmayı hedefl eyen dijital bir pazar yeri olarak tasarlanan Siemens Xcelerator, altyapı, ulaşım hizmetleri, yiyecek- içecek, kimya, otomotiv, sağlık gibi farklı sektörlerde müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor.

Herkesin kullanımına açık olarak tasarlanan ekosistem, dijitalleşmeye yönelik tüm çözümleri bir arada sunuyor. Binlerce onaylı geliştirici, uygulama ve yüzlerce çözüme yer veren platformda, sunulan çözümlerin tamamı, birbiri ile entegre bir şekilde çalışıyor. Teknolojik sistemlerin birbirleri ile konuşması da maliyet ve zaman tasarrufu sağlıyor; verimliliği attırıyor.

“Endüstriyel metaverse”

Platform üzerinde nesnelerin interneti (IoT) özellikli donanım ve yazılımın yanı sıra Siemens ve ortaklarının geliştirdiği hizmetler de yer alıyor. Referans örneklerinin incelenmesine olanak sağlayan platform, sunduğu dijital ikiz sayesinde verimsiz alanları ve üretim hatalarını görme imkanı verirken, kullanıcıların karşılaşabilecekleri tüm riskleri de ortadan kaldıracak. Yani bir tür “endüstriyel metaverse” yolu açmaya yardımcı olacak.

İspanya’da gıda sektörü dijitalleşme ile dönüşüyor

Bu dönüşümün yiyecek-içecek sektörüne yansımasını, İspanya’nın Madrid şehrine yaptığımız ziyarette izledik. İspanya, Avrupa'nın en büyük dördüncü tarımsal gıda ihracatçısı konumunda. Ülke genelinde 30 binden fazla şirket İspanya’dan gıda ve içecek ürünleri ihraç ediyor ve bu da ülke ihracatının neredeyse yüzde 20’sini temsil ediyor. İspanya'daki yiyecek ve içecek endüstrisi, tesislerinin ve süreçlerinin dijitalleştirilmesi yoluyla büyük bir dönüşüm geçiriyor;

* Coca-Cola Europacific Partners (CCEP)

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), Coca-Cola Şirketi’nin gelir bakımından en büyük bağımsız şişeleyicisi konumunda. 29 farklı ülkede iki milyon müşterisi olan CCEP’in İspanya, Portekiz ve Andorra’yı kapsayan İberya İş Birimi’nde yedi meşrubat şişeleme tesisi ve dört maden suyu tesisi bulunuyor. CCEP, Avrupa Birliği’nin hedefinden on yıl önce, yani 2040 yılına kadar Avrupa’daki tüm değer zincirinde karbon nötr bir şirket olmayı hedefl iyor. Dijital dönüşüm ise, enerji, su ve hammadde tüketiminin azaltılmasında çok önemli bir rol üstleniyor.

* Deoleo

Bu örneklerden biri dünyanın en büyük uluslararası zeytinyağı üreticisi, şişeleyicisi ve pazarlayıcısı olan Deoleo. Dünya çapında 600'den fazla çalışanı bulunan şirket, sürdürülebilirlik ve üretim hedefl erine ulaşmak için, tüm değer zinciri boyunca farklı değişkenleri yönetmek, veri yö netimini optimize etmek, Ar-Ge laboratuvarlarını tesislerle entegre ederek tüm üretim süreci boyunca ürün verilerinin ve tanımlarının sorunsuz bir şekilde akışını sağlamak için Siemens Xcelerator ekosistemine dahil olmuş. Şirket bu sayede, 2022’de CO2 emisyonlarını bir önceki yıla oranla yüzde 66 azaltmış.

* Ekonoke

Ekonoke, yüksek iklim riski taşıyan bitkilerin sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilmesini sağlamayı ve gıda değer zincirlerini yeniden tanımlamayı kendine hedef edinmiş bir start-up şirketi. Şirket, iklime dayanıklı şerbetçiotu yetiştiriciliği için iç mekan tarımındaki en son bilimsel bilgileri yeni teknolojilerle birleştiriyor. 2018 yılında kapalı alanda şerbetçiotu yetiştiriciliğinde öncü bir konuma gelen startup, Siemens teknolojisini kullanarak bu süreci endüstriyel ölçeğe taşımayı hedefliyor.