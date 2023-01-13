“Şişli Gezi Rehberi”ni biliyor musunuz?

Çoğu iş nedeniyle çok yoğun seyahatlerle geçen yıllarımda hiçbir geziye çantamda guide/rehber olmadan çıkmadım, desem yalan olmaz. Yıllar içinde biriktirdiğim bu şehir rehberleri kütüphanemin en güzel raflarından birinde yan yana dururlar… Yolculuklar öncesi yine onları karıştırır, hafızamı tazelerim. Gitmem gereken çok tanınmış, mutlaka görülmesi gereken yerler kadar kenar kuytularda kalmış güzellikleri de satır aralarında bulur not alırım. Bunlarla da yetinmem… Yolculuk kaynaklarımdan bir diğeri yazarların, seyyahların yayınladıkları kitaplardır. Onlar da kütüphane raflarımda, özel bir bölümdedirler.

Ancak, bu rehberlerin çoğu yabancı dillerdedir. Çünkü, uzun yıllar şehirlerimiz için bilgi sahibi olacağımız kaynaklar yoktu. Oysa var olanı kayıt altına almak, yayımlamak ve paylaşmak kent mirasını korumak için olmazsa olmaz şartlardan birisi. Neyse ki valiliklerimiz, belediyelerimiz bu tür rehberlerinin hazırlanması için öncü oldular, gitmek istediğimiz kentler hatta ilçeler hakkında bilgi sahibi olacağımız kitaplar basılmaya başladı.

Bunlardan birisini geçtiğimiz günlerde edindim: “Şişli Kültür Envanteri" projesi kapsamında hazırlanan "Şişli Gezi Rehberi." Şişli‘nin 25 mahallesinde 87 gün boyunca 2 bin 750 km yol kat edilerek ortaya çıkan; görsel belgeleme için 23 bin 122 fotoğrafın çekildiği envanterin guide’a dönüşmüş hali. Aslında dijital portal, gezi kitabı ve haritadan oluşan üçlü bir çalışma.

Tabii ki babamdan geçen merakımla önce haritayı açtım, Şişli’yi onun üzerinde araştırmanın, görsel hafızama kaydetmenin keyfini doya doya yaşadım. Haritanın bir yüzünde ilçe haritası üzerinde işaretlenmiş bölge ve yapılar, diğer yüzünde ise ön yüzde yer alan yapı numarası referanslarına göre düzenlenip kısa tanıtıcı metin ve görseller bulunuyor. Yapılara ulaşımı sağlayan yol tarifleri ise QR kodlar ile verilmiş.

Daha sonra, cebe sığabilecek boyutta hazırlanan rehberi karıştırmaya başladım.

Rehber, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in yazısı ile başlıyor. Başkan, Şişli’nin zengin tarihinden bahsettikten sonra “Şişli, aslında bu zengin tarihe duyulan özlem ve yeniye karşı beslenen şevk arasında durur. Şişli’ye de karakterini bu dualite kazandırır: Eski ve yeninin birlikteliği, yerel ve uluslararası olana bakabilen vizyon, değişim içinde bir süreklilik ve unutulmaya karşı çıkan canlı bir hafıza” diyor.

Şişli, 400’ü aşkın konaklama tesisi, kongre merkezleri, konser tesisleri, alışveriş merkezleri, restoranları, müzeleri, sanat merkezleri, sağlık tesisleri, farklı inanç gruplarına ait kutsal mekânları, festivalleri, tiyatroları, sinemalarıyla önemli bir altyapıya sahip. İlçe, gezi için rehberde üç bölgeye ayrılmış. Ayrıca "Apartmanlar Rotası", "Dini Yapılar Rotası", "Gastronomi Rotası" ve "Kültür Sanat Rotası" olarak dört farklı güzergâhı deneyimlemek de mümkün. Rehbere, internet üzerinden "www.sisligezirehberi.com" adresinden girilebiliyor. QR kodlarla çevrim içi olarak da gezi rotalarına ulaşılabilmek mümkün. Proje kapsamında, yapılan çalışma sonucu, önemli kültürel miras yapılarından 112 taşınmaz kültürel varlık detaylı olarak incelenmiş.

Rehberin sonunda Pratik Bilgiler, Kaynakça ve Dizin de bulunuyor.

Yazımın sonuna doğru hepimizin bildiği, bilmese de mutlaka duymuş olduğu “Lüküs Hayat”ın ünlü şarkısı takıldı dilime “Şişli’de bir apartman...” Oysa Şişli, bir şarkıdan çok öte. Ne yazık ki balıklarında içinde olduğu denizin farkında olmaması gibi bizler de yaşadığımız semtlerin değerlerinin yeterince farkında değiliz, hatta bilmiyoruz.

Bunun için rehberler çok önemli. Şişli Belediyesi’ni bu önemli çalışmasıyla ilçenin kültürel envanterini çıkardığı ve bilgileri hepimizin ulaşabileceği bir rehbere dönüştürdüğü için kutluyorum…