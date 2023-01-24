Sorun, çatışma ve tatlı dil

Sorun çıkmayan bir iş düşünemiyorum.

Hele ihracat gibi, işin içerisine giren ve kontrolünüzün dışında kalan oldukça fazla tarafın olduğu bir işin hiç sorun olmadan yürümesi neredeyse mucize benzeri bir şey oluyor.

Üretimde aksamalar olur, yükleme gecikir, taşımacı zamanında araç yollamaz, istediğiniz konteyneri bulamazsınız, gümrükte işler takılır, banka belgelerinde sıkıntı yaşanır…

Bu listeyi uzatın desem herhalde birkaç sayfa doldurursunuz.

Doğal olarak tüm bunlar ve benzeri sorunların arkasından çatışmalar gelir.

Bu depremin şiddeti kaç olur bilemem amma iyi yönetilemezse hasar çok büyük oluyor…

Çözüm nedir?

Başka sohbetlerimde de dile getirmiştim sorun ne olursa olsun, kiminle veya kimlerle yaşanırsa yaşansın;

Kişilere değil, soruna odaklanın…

Çünkü kişilere odaklanıp bir günah keçisi arandığında, sorun hiçbir zaman doğru çözüme erişemez.

Günah keçisi bulup onu dövdünüz tamam…

Sorununuz bu şekilde çözülebildi mi?

Sorunun böyle çözülmesi mümkün değildir.

Sorunun içerisinde gerçekten bir günah keçisi varsa bile onunla uğraşmayı en sona bırakın ve soruna odaklanın. Sorun çözülüp, ortalığa mantık ve denge hâkim olduğunda, günah keçisini döver misiniz, fırında oğlak kıvamına mı getirirsiniz o zaman düşünürsünüz.

“Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır” diye bir özdeyiş vardır.

Bu hiçbir zaman işleri hep alttan alıp, “Aman ilişkiler bozulmasın, kimse kırılmasın “ kıvamında yürütmeye çalışmak demek değildir.

Kuşkusuz gerektiğinde diliniz sivri de olacaktır, dikenli de…

Ancak eskilerin lisan-ı münasip dediği, şimdi uygun bir dil diyebileceğimiz bir anlatım tarzı, sorunların çözülmesinde değişmez bir şekilde hep baş rolü oynamaktadır.

Konuşma şekliniz ve diliniz suçlayıcı olmaktan çok, sorunu ortaya koyucu olmalıdır.

Hele sorunun ucu yurt dışındaki müşterinize çıkıyorsa savunayım derken saldırıp, müşteriyi ortadan kaldırma olasılığını da aklınızda tutarak hareket edin.

Muhatabınıza yapılmaması gereni değil, yapılması gerekeni söyleyiniz.

Elinizden geldiğince olumlu çözüm önerileri ile gidiniz.

Sorunun arkasında bir kişi bile varsa, onunla didişmeyi sonraya bırakıp konuya odaklanın.

Bu sizi hep olumlu çözüme taşıyacak olan davranıştır.