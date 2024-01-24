TCMB’de ‘hissedilen’ deprem önemli mi?

Türkiye birçok bakımdan kendine özgü bir ülke. Gerçekle hayalin, doğru ile yanlışın, yaşananla hissedilenin sık sık birbirine karıştırıldığı bir ülke. Gazetemizin Ankara temsilcisi Maruf Buzcugil bana çok ilginç gelen bir uygulamadan söz etti birkaç gün önceki haberinde. Buzcugil’in edindiği bilgiye göre, Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) %64 olarak açıkladığı 2023 yılı resmi enflasyon rakamının yanısıra bir de “hissedilen enflasyon” rakamı hesaplamıştı ve 2023 için bu rakam %129.4’dü. Habere göre TUİK bu rakamı yıllardır yapılmakta olan Tüketici Eğitim Anketi’ne verilen cevaplardan çıkarmıştı.

TCMB’de hissedilen deprem

Bu haberin gazetemizde yer aldığı günlerde ortalığa saçılan başka bir haberde ise TCMerkez Bankası’nın çiçeği burnunda başkanı Hafize Gaye Erkan’ın aile fertlerinin TCMB içinde estirdiği fırtınanın ayrıntıları gün ışığına çıkmıştı.

Bu iddiaların TCMB Başkanı’nın önemli toplantılar için ABD’de bulunduğu bir sırada ortaliğa saçılması çeşitli söylentilerin yayılmasına yol açtı. Kimilerine göre TSMB Başkanı ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında da görüş ayrılıkları vardı ve TCMB Başkanı’nın bu göreve devam edip etmeyeceği belli değildi.

Yeni bir hissedilir deprem mi?

Ülkemiz açısından acıklı olan şey TCMB’nin ‘Tek Adam’ rejiminde saygınlığını tamamen yitirmiş olmasıydı. Ekonomi yönetiminin en önemli kurumunun keyfi tayinlerle ve görevden almalarla iktidarın oyuncağı haline getirilmesi Türkiye’nin finans dünyasındaki itiabarını ciddi biçimde sarsmıştı. Son dönemde yapılan atamalarla bu kötü izlenimi silme yolunda adımlar atılması ve rasyonel politikalara dönülmesi olumlu algılanırken TCMB’de hissedilir bir deprem yaşanması çoğu kimseyi şaşırttı.

Enflasyon lobisinin hamlesi mi?

Bu depremin şu anda yaşanmasının farklı nedenleri olabilir ama ben öne çıkan motifin uygulanmak istenen dezenflasyon programını torpillemek olduğunu düşünüyorum. Dün gazetemizde yer alan söyleşide Datassit CEO’su Umut Özbağcı’nın söyledikleri çok önemliydi bence. Özbağcı bu senenin zor bir sene olacağını, özellikle Mart-Nisan itibariyle ekonomide yaşanacak zorlukların artacağını ve asıl acı reçetenin seçim sonrasında geleceğini belirterek bu zorluklara hazır olmak gerektiğini vurguluyordu. Şu anda TCMB’de hissedilen deprem bu nedenle önemli olabilir bence.