Tetra Pak, paketlerin asla çöpe gitmediği bir dünya hedefliyor

1952 yılında Dr. Ruben Rausing tarafından İsveç’te kurulan Tetra Pak, gıda işleme ve paketleme çözümleri sunuyor.

“İyi olanı korur” vaadi ile hareket eden şirket, gıdayı her yerde güvenli ve erişilebilir hale getirme vizyonu çerçevesinde güvenli, yenilikçi ve çevre dostu ürünler sunmaya odaklanıyor.

160’ın üstünde ülkede 25 bine yakın çalışanı, dünya çapında 52 üretim tesisi, 8 teknik eğitim merkezi ve 6 Ar-Ge tesisi bulunan şirket, Türkiye’de 1972 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. “Kendimizi; gıdayı, insanı ve geleceği korumaya adıyoruz. Yani iddiamız ve hedefimiz sadece gıdayı korumak değil, aynı zamanda insanı ve geleceği de korumak” diyen Tetra Pak Sürdürülebilirlik Orta Doğu & Afrika Bölge Direktörü Volkan Aydeniz ile “İyi olanı koruma” felsefesini konuştuk.

Sürdürülebilirlik alanında düşünce lideri olmayı hedefliyoruz

“Türkiye ve dünyada içecek kategorisi içinde süt, %100 meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecekler, su, soğuk çay, soğuk kahve, yoğurtlu içecekler ve fermente içecekler gibi pek çok sıvı ve yarı sıvı gıda ürünlerini paketleme ve proses çözümlerine sahibiz. Toplam 65 bin metrekare alana sahip İzmir fabrikamız dünyadaki 35 benzer Tetra Pak fabrikası arasındaki en başarılı, en verimli, en iyi kalitede üretim yapan fabrikaların başında geliyor. Tetra Pak’ın kendi iç değerlendirmesinde 3 kez yılın fabrikası ödülünü kazanan ilk ve tek fabrika. Yapılan yatırımlarla 10 milyar paketi aşan üretim kapasitesine sahip İzmir fabrikasında bugün 27 farklı ambalaj çeşidi üretiliyor. Fabrikada üretilen yaklaşık 7 milyar paket, dünyanın 4 kıtasında, 46 ülkeye ihraç ediliyor. Sürdürülebilirlik, her dönemde işimizin merkezinde yer alan bir konu. Tetra Pak’ı sürdürülebilirlik alanında bir düşünce lideri olarak konumlandırmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız ‘iyi olanı korur’ marka vaadimiz ile ‘Gıdayı, İnsanları ve Gezegeni’ koruma misyonu doğrultusunda şekilleniyor. Odak noktamızda doğa üzerindeki etkisi daha az olan malzemelerin kullanımını en üst düzeye çıkarmak, ambalajlarımızın kağıt ve bitki bazlı içeriğini artırmak, bu hammaddeleri biyoçeşitliliği ve doğal ortamları koruyan yollarla tedarik etmek var.”

1995’ten bu yana da 9 milyar içecek kartonu geri dönüştürüldü

“Bir Tetra Pak karton paketinde yaklaşık yüzde 5 oranında alüminyum folyo kullanılıyor. Bir Tetra Pak ambalajının yaklaşık yüzde 70’i kartondan üretiliyor. Yine bir Tetra Pak karton paketinin yaklaşık yüzde 25’i polimerlerden oluşuyor. Bütün paketlerin toplandığı, geri dönüştürüldüğü, asla çöpe gitmediği bir dünya kurmayı hedefliyoruz. Kahramanmaraş Kağıt ile gerçekleştirilen iş birliği, devreye alınan karton ambalajların tüm bileşenlerini geri dönüştürmeyi mümkün kılan tesis yatırımıyla devam ediyor. Tesis, yılda 18 bin ton kartonu geri dönüştürecek kapasiteye sahip. Afyonkarahisar’da AYTI Entegre ile yapılan iş birliği kapsamında tesiste yıllık 5 bin ton geri dönüşüm gerçekleştiriliyor. İçecek kartonlarının geri dönüşümüne başladığımız 1995 yılından bu yana da 9 milyar adedin üzerinde içecek kartonunun geri dönüştürülmesine katkı sunduk.”

Sorumlu endüstriyel liderliğe inanıyoruz

“Gıda güvenliğinden asla taviz vermiyoruz. Şirketimizin kuruluş nedeni olan gıda güvenliği, başarımızın kilit taşı olmayı sürdürüyor. Güvenli ve sürdürülebilir gıda sistemleriyle geleceği şekillendirmeyi taahhüt ediyoruz. Değer zincirimizin tamamındaki alanlarda biyoçeşitliliğin, sağlıklı ekosistemlerin, yüksek seviyede koruma değerlerinin ve sorumlu yönetim uygulamalarının dikkate alınmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Sorumlu endüstriyel liderliğe inanıyoruz. 2030 yılı itibarıyla tüm operasyonlarımızda net sıfır emisyonu ara hedefiyle, 2050 yılı itibariyle değer zincirimizin tamamında net sıfır emisyon elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu hedeflere oluşabilecek bakiye emisyonlar için de atmosferdeki karbonu depolamak üzere doğal çözümler konusunu etkin şekilde inceliyoruz.”

● DÜNGÜSEL EKONOMİYE 1,5 MİLYON EURO YATIRIM

“Momentum Atık Yönetimi şirketiyle yaptığımız iş birliği kapsamında yeni ambalaj atığı toplama ve ayrıştırma tesisini faaliyete geçiriyoruz. Günde 100 ton ambalaj atığını türlerine göre ayrıştıracak tesiste, Türkiye’de ilk kez içecek kartonlarını otomatik olarak diğer atıklardan ayıran bir teknoloji kullanılacak. Yatırımın toplam değeri 2,5 milyon Euro olarak belirlenirken, Tetra Pak’ın projedeki desteği ise yaklaşık 1,5 milyon euro olacak. Yatırımın tam kapasite devreye girmesiyle birlikte ise geri dönüşüm tesislerine yıllık 5 bin ton içecek kartonu temin edilmesi hedefleniyor.”

● FINANCIAL TIMES 2023 AVRUPA İKLİM LİDERİ OLDU

“İzmir fabrikamızda karbon salınımını geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 5 azalttık. 2014 yılından bu yana milyon standart paket başına enerji tüketimini yüzde 5,4, üretim firesini ise yüzde 14,5 oranında azalttık. 2021 yılına kıyasla su tüketiminde yüzde 9 iyileşme sağladık. Sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda kaydettiğimiz ilerleme ve iklim eylemine yönelik güçlü taahhütlerimiz sayesinde, Financial Times tarafından 2023 Avrupa İklim Lideri seçildik. Beş yıllık süre içinde Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarında yüzde 54,3’lük mutlak azalma elde ederek listedeki 500 şirket içinde ilk yüzde 20’lik dilim arasında yer aldık.”