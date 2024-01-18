THY’nin 10 yılda Türkiye ekonomisine katkısı 1.1 trilyon doları bulacak

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat, salona elinden düşürmediği kitapla girdi:

Butikten Zirveye (2003, 2023, 2033)

Ocak 2022’de THY Yönetim ve İcra Komitesi Başkanlığı görevine başlayan Ahmet Bolat, Nisan 2023’te düzenlediği sohbet toplantısında, THY’nin 10 yılı gelecek dönem olmak üzere 20 yıllık yolculuğunu “Butikten Zirveye” başlıklı kitapta toplatmıştı.

Bolat, THY’nin yurt dışındakiler dahil 800 kişilik yönetim kadrosunu Antalya’daki zirvede toplamadan önce, bir grup meslektaşımla katıldığımız sohbet buluşması düzenledi. Bolat’a THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Murat Şeker, Ahmet Olmuştur, Levent Konukçu, Abdülkerim Çay, Ali Türk, Mehmet Kadaifçiler, Akif Konar, Kerem Kızıltunç, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ve Basın Danışmanı Yahya Üstün eşlik etti.

Prof. Bolat, ekrana önce “Arz, Koltuk, Kilometre” (AKK-Yolcu ve Uçuş Noktaları Gelişimi) verilerini yansıttı:

YIL 2003: Yolcu (10 milyon), Uçulan Nokta (106), dünya AKK ligindeki yeri (39.)

YIL 2013: Yolcu (48 milyon), Uçulan Nokta (245), dünya AKK ligindeki yeri (13.)

YIL 2023: Yolcu (83.4 milyon), Uçulan Nokta (345), dünya AKK ligindeki yeri (3.)

YIL 2024: Yolcu (92.5 milyon), Uçulan Nokta (350), dünya AKK ligindeki yeri (3.)

YIL 2033:Yolcu (171 milyon), Uçulan Nokta (400), dünya AKK ligindeki yeri (2.)

Ardından filo üzerinde durdu:

- 2003 yılında THY’nin filosunda 65 uçak vardı. 2016’da 334 uçağa ulaştık. 2022’de 394 uçağa çıktık. 2023’te 400’ü aştık ve 440 uçağa ulaştık. 2024’te de filomuz 440 uçak şeklinde devam edecek. Böylece dünyada en geniş 9’uncu filoya sahip noktaya geldik.

Filoda geniş gövdeli uçak sayının 120 olduğunu belirtti:

- 2033 yılında filomuz 800 uçağın üzerine çıkacak. 810 civarında uçağımız olmasına dönük plan yaptık.

Dünyadaki filo büyüklüklerine işaret etti:

- ABD’de 3 büyük taşıyıcı var. Çin’de de 3 büyük taşıyıcı söz konusu. Çin’deki filo büyüklüğü büyük oranda iç hat kaynaklı. Bu durumda dünyada 6 oyun kurucu havayolu şirketi öne çıkıyor. THY, dünyada 7 oyun kurucu havayolu şirketi arasında yerini alacak.

Airbus’a 355 uçak siparişi verdiklerini anımsattı:

- Filomuzda Airbus-Boeing dengesi kurgulanacak.

Bu noktada şu soruyu ortaya attı:

- THY’nin filosunda bu kadar uçağı bulundurmasının Türkiye’ye ne katkısı var?

Soruyu yanıtlamak üzere şu tabloyu paylaştı:

YIL 2023: THY’nin ülkemiz ekonomisine katkısı 56 milyar doları buldu. (THY,henüz 2023 bilançosunu açıklamadığı için ayrıntılarına girmedi.)

YIL 2028: THY’nin ülkemiz ekonomisine katkısı 101 milyar dolara çıkacak. Bunun 36.6 milyar doları doğrudan, 29.9 milyar doları hizmet ihracatı kategorisinde, 29.8 milyar doları tedarik zinciri üzerinden, 4.4 milyar doları da teşvikler üzerinden gerçekleşecek.

YIL 2033: THY’nin Türkiye ekonomisine katkısı 144 milyar dolara ulaşacak. Bunun 52.2 milyar doları doğrudan, 43.8 milyar doları hizmet ihracatı kategorisinde, 41.7 milyar doları tedarik zinciri üzerinden, 6.2 milyar doları da teşvik şeklinde gerçekleşecek.

2023-2033 dönemi toplamını ortaya koydu:

- THY, 10 yıllık dönemde Türkiye ekonomisine 1.1 trilyon dolar katkı vermiş olacak.

Yarattıkları istihdama dikkat çekti:

- THY, doğrudan 33 bin kişi istihdam ediyor. 17 iştirakimizin kadrosuyla birlikte toplam istihdam 50 bin 674 kişiyi buluyor.

10 yılda ekonomiye 1.1 trilyon dolarlık katkı dikkate alındığında, Bolat’ın elinden düşürmediği THY’nin yol haritasını içeren “Butikten Zirveye” kitabı daha anlamlı hale geliyor değil mi?

Bir uçağın borcu 6 milyon yolcu taşınarak ödeniyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, bir Airbus 350’nin liste fiyatının 416 milyon dolar olduğunu belirtti:

- Bu rakam, Beşiktaş’ın stadyumu gibi 4 stadyum yaptırmak anlamına geliyor. Yani, çok büyük para.

Söz konusu uçak alımı için 12 yıllık finansman sağlanması gerektiğini bildirdi:

- 12 yıl boyunca o borcu ödemek için her yıl o uçağa 500 bin yolcu bulmamız gerekiyor.

Bolat’ın ortaya koyduğu veri dikkate alındığında, bir uçağın finansman yükü 12 yılda 6 milyon yolcu taşınarak karşılanıyor.

THY’nin hizmet ihracatının 8 milyar doları ülkemizde kalıyor

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye’nin hizmet ihracatına işaret etti:

- Ülkemizin hizmet ihracatı 100 milyar doları buluyor. Bunun 52 milyar doları Türkiye’de kalıyor. Yani, hizmet ihracatı çok büyük oranda lehimize dış ticaret fazlası sağlama potansiyeli taşıyor.

THY’nin hizmet ihracatının tek başına 16.2 milyar dolar olduğunu belirtti:

- THY’nin hizmet ihracatı gelirinin 8 milyar dolarlık bölümü net bir şekilde ülkemizde kalıyor.

Türkiye’ye 13.3 milyon Turist getirdik, 12.5 milyar dolar harcadılar

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY’nin turizmdeki rolü üzerinde durdu:

- 2023 yılında ülkemize 13.3 milyon tekil turist taşıdık. Bu turistlerin 5.2 milyonu İstanbul’a, 4.2 milyonu Antalya’ya geldi. Turistler üzerinden ülkemize sağladığımız katkı 12.5 milyar doları buldu. Bu, kişi başına 950 dolar harcadıkları anlamına geliyor.

Turizmle ilgili hedeflerine değindi:

- Türkiye’ye tarih ve kültür kozuyla kişi başına 3 bin dolar harcayacak nitelikli turist çekebilmek için özel tanıtımlar yapıyoruz.

2023’te Türkiye’ye Amerika’dan 1.4 milyon turistin geldiğini kaydetti:

- THY olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızla eşgüdüm içinde kendimize 11 hedef ülke belirledik: ABD, Kanada, Avustralya, Meksika, Güney Kore, Singapur, Japonya, Endonezya, Çin, Tayvan, Malezya.

11 hedef ülke ile ilgili beklentisini paylaştı:

- Sözünü ettiğim 11 ülkeden ülkemize 10 milyon turist çekmeyi ve 30 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Bu ülkelerden 2023’te 2.7 milyon turist geldi. 10 milyon hedefinin tutacağına inanıyoruz.

17 iştirak şirketinin ekonomiye 20.5 milyar dolarlık katkısı var

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY’nin iştirak şirketlerini sıraladı:

Yolcu ve Kargo Taşımacılığı

SunExpress

Air Albania

Turkish Cargo

We World Ekspres

AJET

Bakım Onarım

THY Teknik A.Ş.

Pratt & Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi Ltd. Şti.

Goodrich THY Teknik Servis Merkezi Ltd. Şti.

Uçak İçi Üretim

TCI Kabin İçi Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Destek Hizmetler

THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş.

Turkish DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş.

TGS Yer Hizmetleri A.Ş.

THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. (TAFA)

THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş.

TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş.

THY Destek Hizmetleri A.Ş.

THY Finansal Teknolojiler (TKPAY)

Ardından bu şirketlerin ekonomiye katkısına işaret etti:

- THY’nin iştiraki 17 şirketin ekonomimize yıllık katkısı 20.5 milyar dolara ulaştı.