TOGG gibi beş büyük sivil teknoloji yatırımı yapsak çok büyük atılım olur

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) kurulmasına liderlik ederek, çok büyük bir yatırımın hayat bulmasına yol açtı. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güçlü siyasi irade beyan etmesine ve yıllarca çağrılarda bulunmasına rağmen Türkiye’nin yerli ve milli otomobilini üretmek için aradığı babayiğitleri bir türlü ‘meydana çıkmaya’ ikna edemiyordu. Erdoğan, bu konudaki fikrinde ve ısrarında hiç yılgınlığa düşmemiş ve 24 Mayıs 2017’deki o tarihi TOBB Genel Kurulunda bir kez daha ‘babayiğit çağrısı’ yapmıştı. TOBB delegeleri büyük bir alkış tufanı koparınca Hisarcıklıoğlu, “Cumhurbaşkanım, siz destekliyorsanız biz de içimizden o babayiğitleri çıkarırız, Türkiye’nin yerli ve milli otomobilini üretiriz” demişti. Sonra malum babayiğitler ve TOBB ortak olarak TOGG için önce şirketi, sonra fabrikayı kurdular, açtılar ve üretimi başlattılar. Projenin siyasi sahibi Erdoğan olduğu için TOGG’u sevmeyenler, hayata geçmesine zemin hazırlayan Hisarcıklıoğlu’na da çok kızdılar ama onlar inandıkları yolda ilerleyip TOGG projesini hayata geçirdi. Memleket için çok iyi oldu, ortaklık yapısını ve ‘elektrikli araç işinin’ parlayan geleceğini düşününce daha da iyi olacağı görülüyor.

Çok önceden fizibilitesini yapmıştık

Hisarcıklıoğlu, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Temmuz Meclis Toplantısının konuğu olarak konuşurken, o tarihi genel kurulu bir miktar anlattı. Ben de o genel kurulu Ankara’da izleyen gazeteciler arasındaydım. O gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TOBB Başkanı arasında ünlü otomobil diyaloğu başlayınca monoton seyreden genel kurul birden canlanmıştı. Şahsen bu diyaloğa çok sevinmekle birlikte içimden “Güzel haber de adam yıllardır sesleniyor, TÜSİAD ilgilenmedi, otomotivci holdingler geri durdu, MÜSİAD ve diğerlerinin gücü yetmedi. İnşallah Rifat başkanın sözü yerde kalmaz” diye geçirmiştim. O sorunun yanıtını da Çarşamba günü İSO’daki konuşmasında şöyle verdi: “Biz hazırlıklıydık da öyle çıktık ortaya. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanken ilk çağrısını yaptığında ‘acaba bize bir görev verilir mi’ diye oturup fizibilite yapmıştık. 60 yıl önce Devrim otomobilinde yüzümüz yere bakmıştı ama bu sefer Allah yüzümüzü yere baktırmadı ve Türkiye’nin en büyük şirketlerine gittik, babayiğitler çıktı, Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait olan otomobili ürettik. Mart ayında başlayan yurtiçi satışlarda, üretimin 6 katından fazla talep geldi. Bu da halkımızın teveccühünü ve inancını gösteriyor.”

TOBB, TOGG’a ortak olduğuna göre fabrika sizindir!

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun İSO Meclisindeki sanayicilere, TOGG ile ilgili yarı şaka ama gerçekliği de olan şu sözleri söyledi: “TOGG fabrikası sizin, yalan yok. Bütün sanayiciler TOGG’un sahibiyim deseniz doğrudur. TOBB, TOGG’a ortak olduğuna göre sizindir. Seneye inşallah ihracata da başlıyoruz. Bayrağımızı dünya pazarlarına taşıyacağız. Bu hayal hepimizindi. Şu anda distribütörlük isteyen o kadar çok ki özellikle de Türk Cumhuriyetlerinden, Körfez ülkelerinden distribütör olmak istiyorlar.”

TOBB Başkanı, önemli bir mesajı da TOGG örneği üzerinden veriyor: “Cari açığımızı azaltmak, küresel tedarik zincirlerinden daha büyük pay almak için dev ölçekli kilit teknoloji yatırımlarına ihtiyaç var. Teşvik sistemimizi de buna göre yeniden tasarlamalıyız. TOGG benzeri en az 5 sivil teknoloji yatırımını ülkemize kazandırırsak, teknolojide çok büyük atılım yapacağımız kanaatindeyiz.”





20 milyar dolarlık ihracat hedefine ‘endeksli’ hazırlık

Türkiye demir ve demir dışı metallerde 2022’de yüzde 16,4’lük artışla 14,4 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu yıl için de 20 milyar dolarlık iddialı bir hedef konulmuştu. Şubat ayındaki depremler, ihracat pazarlarındaki küçülmeler bu hedefin bu yıl tutmayacağını gösteriyor ama Türkiye, her olumsuzluğa karşı asla pes etmeyen ihracatçılarıyla da ünlü.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Dünya çok büyük, yeni pazarlar buluruz, mevcut pazarlarımızda daha rekabetçi oluruz. Mısır ve Körfez ülkeleriyle ilişkilerimiz düzeliyor. Eylül ayından itibaren toparlanma olur” diyor. İhracatçı için en önemli problemin halen finansmana erişimdeki sıkıntılar olduğunu, işletme sermayesi sıkıntısının da devam ettiğini belirtiyor. İDDMB Başkanı Tecdelioğlu, Birlik seçimleri öncesi ‘vaat ettiği projeleri’ hayata geçirmeye özen gösteren başkanlarımızdan. Bu projeler arasında en önemlilerden biri ‘Metal Endeksi’ yapmak ve sektörün durumunu ‘veriye dayalı bilimsel yöntemlerle’ her ay düzenli ölçmekti. Endeksin adı TR-METALENDEKS oldu. Alt endeksler ‘gelişme, beklenti ve değerleme’ başlıklarını taşıyor. Tecdelioğlu, 8 bine yakın ihracatçı üyenin yaklaşık yarısından her ay düzenli veri alınacağını ve endeksin bu verilerle güncelleneceğini belirtiyor. Peki bu endeks ne işe yarayacak? Pazarlardaki gelişmeleri, metal fiyatlarını, üretim maliyetlerini, döviz kurlarının kâr marjlarına etkisini, üretimin sürdürülebilir olması için gerekli stokların durumunu izlemeye yarayacak. Aynı zamanda ihracatçıların sorunlarının ne olduğunu aktaracağı kalıcı bir iletişim ortamı da sağlanmış olacak. Demir ve demir dışı, ana sektör olarak sanayimizin altıncı büyük sektörü konumunda. Kilogram ihracat değeri de 4,59 dolar ki bu rakam genel ortalamanın çok üstünde.