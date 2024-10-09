Türkiye ekonomisi için çıkış yolu var mı?

İktisat tarihçisi Profesör Şevket Pamuk yıllardır ekonomi konusunda okuyup yazan bir gazeteci olarak benim de ciddiye aldığım, sözüne itibar ettiğim, yurt dışında önemli üniversitelerde de ders vermiş olan bir ekonomist. Geçen Cuma haftalık Oksijen gazetesinde İlke Gürsoy’ın kendisiyle yaptığı bir röportaj yayınlandı. Orada burada kendisini “ben sahtaalarını ekonomistim” diye tanıtanların hayli fazla olduğu ülkemizde ciddiye alınabilecek bir ekonomist bulmanın keyfiyle okudum bu röportajı. Şevket Pamuk’un önemli bulduğum saptamalarını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Çok partili gelgit ekonomisi

“Türkiye çok partili dönemde siyasi rejimini bir türlü istikrarlı olarak yerleştiremediği için ekonomide hep gelgitler, iki adım ileri bir adım geri durumlar, duraklamalar yaşadık. Her şeye rağmen alttan gelen dinamikler güçlü olduğu için kriz dönemlerinden sonra hamle yapabildik. Ama bu otomatik değil, geçmişte oldu bugün de ille olacak diyemeyiz.”

Şevket Pamuk, “Türkiye’de alttan gelen firmaların, şahısların ve ekonominin kendini yenileme dinamizmi var ama ekonominin dışındaki destekleyici koşullar da lazım, hukuktan dış ilişkilere, eğitime kadar” diyor ve şöyle devam ediyor: “Biz hukukta da, dış ilişkilerde de çok başarılı olamadık son 70 yılda.”

Siyasette sorun var

Şevket Pamuk sistemdeki temel tıkanıklığı siyasette görüyor.

Şevket Pamuk’a göre Türkiye’de temel sorun siyasette. “Siyasette marjinal hamlelerle fazla yol alınamaz. Yol almak için siyasetteki denklemin değişmesi gerekiyor” diyor.

Enflasyon sorununda kalıcı çözüme erişmek için de daha güven verici iktisat politikaları uygulamak gerektiğini vurguluyor Şevket Pamuk ve şöyle diyor:

“Muhalefetin de bu konularda yeterli bir duruşu, bir programı olduğunu henüz görmüyorum maalesef. Bizim ekonomide daha farklı bir devlet anlayışına ihtiyacımız var ama muhalefet bu konularda henüz böyle bir şey konuşmuyor. Yandaşa destek sağlayan değil, daha verimli çalışan, ileri teknolojilere yönelen firmaları, sektörleri destekleyici bir devlete ihtiyaç var ama muhalefet bu konuyu öne çıkartamıyor.”

Erken sanayisizleşme tehlikesi

Şevket Pamuk AKP’nin başta inşaat sektörü olmak üzere yalnızca kendi yandaşlarının itibar ettiği sektörleri cömertçe destekleme politikasının Türkiye’yi önemli alanlarda sanayisizleşme tehlikesiyle karşı karşıya getirdiğini de vurguluyor.