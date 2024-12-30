Türkiye’nin etkin bir yatırım ofisi var

Mehmet Altay Yegin

AEO Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Yetkilendirilmiş Yükümlü (AED) Derneği Yönetim Kurulu olarak 12.12.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ömer Yürü, yönetim kurulu üyelerimiz Ahmet Sultan Şahin ve Andaç Özsoy'dan oluşan delegasyon ile birlikte T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ni ziyaret ettik.

Yatırım Ofisi Sektörel Faaliyetler Birimi Proje Müdürü Kaan MASATÇI ve Sektörel Faaliyetler Birimi Analisti Berk Kalyoncu ile gerçekleştirdiğimiz görüşme sırasında kendilerine Türkiye’de ihracatın %31’i ile ithalatın da %37’sini gerçekleştiren ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifika’ sahibi firmaların temsilcisi olan derneğimizin, yatırımların ve ihracatın geliştirilmesi adına görüş, güncel öneri ve taleplerimizi ilettik. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde kendilerine rapor, bilgi ve belge gibi her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da belirttik.

Toplantıda yapılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasına tanıtma ve yatırımcılara Türkiye'ye yapacakları yatırımın her aşamasında destek verme görevini üstlenmiş tek resmi kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Yatırım Ofisi, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak yatırımları teşvik etmekle görevlendirilmiştir. Bu amaçla Yatırım Ofisi, teknoloji yoğun, katma değeri yüksek ve istihdam yaratan yatırımları destekleyerek bu yatırımlara ilişkin tüm süreçleri yatırımcı adına takip ederek hızlandırmaktadır.

Bunların yanı sıra, Yatırım Ofisi ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Fransa, Güney Kore, İngiltere, İspanya, İtalya,​ Japonya, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde yerleşik yerel danışman ağıyla yatırımcılara hizmet sunmaktadır.

Yatırım Ofisi, yatırımcıları “Tek Durak Ofis yaklaşımıyla karşılamakta, geniş hizmet yelpazesi ile yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarından en yüksek düzeyde verim sağlamalarını kolaylaştırmaktadır. Yatırım Ofisi'nin uzman kadrosu yatırımcılara İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Japonca ve Çince dâhil pek çok dilde hizmet sunmaktadır.

Yatırım Ofisi’nin sunduğu hizmetler şöyle sıralanmıştır:

- İhtiyaca uygun danışmanlık

Danışmanlık hizmetleri kapsamında küresel yatırımcıların Türkiye pazarını ve yatırım ortamını keşfetmelerine yardımcı olmak için yatırımlarla ilgili yürürlüğe giren en güncel mevzuat hakkında bilgi sunmanın yanı sıra şirket kuruluşu, sektörler özelinde ve genel makroekonomik veriler, devlet teşvikleri, işletme maliyetleri ve vergilendirme gibi konulardaki bilgileri yatırımcılara temin etmekte, yatırımcılara yönelik detaylı sektörel analizler ve raporlar yayımlamaktadır.

- Paydaşlarla koordinasyon

Türkiye'ye yeni gelen ve Türkiye'de hâlihazırda faaliyet göstermekte olan yatırımcılara Yatırım Ofisi tarafından sunulan temel hizmetlerden biri de kamu kurumları, yerel yönetimler, iş dernekleri ve üniversiteler, hizmet sağlayıcıları ile sivil toplum kuruluşları gibi diğer paydaşlarla olan ilişkilerin koordinasyonudur. Kamu kurumları, özel sektör ve yatırımcılar arasında bir köprü işlevi gören Yatırım Ofisi gerek şirketler arasında gerekse şirketlerle kamu kurumları arasında ihtiyaç duyulan toplantıların düzenlenmesinde kilit rol oynamaktadır. Yatırım Ofisi, yatırımcıların Türkiye'ye girişlerinde sorun yaşamamaları için ilgili yatırım projesi ve yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda potansiyel tedarikçiler, müşteriler ve hizmet sağlayıcılarıyla ilk bağlantı ve görüşmelerin gerçekleştirilmesinde destek hizmeti sunmaktadır.​

- Yatırım heyeti ziyaretleri

Yatırım Ofisi'nin sorumluluk alanına giren projeler için sunduğu hizmetler arasında yatırımcıların bürokratik süreçler ve prosedürler hakkında bilgilendirilmesi ve yatırım süreçlerinin tüm aşamalarının takip edilmesi de yer almaktadır. Şirket kuruluşu, çalışma ve oturma izinlerinin alınması, teşvik başvuruları, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreçleri ve yatırımla ilgili diğer izin ve ruhsatlara ilişkin başvurular Yatırım Ofisi tarafından kamu kurumları nezdinde takip edilmektedir. Tüm bu süreçlerde yatırımcılar için bürokratik prosedürlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması hedeflenmekte, sonuç odaklı bir yaklaşımla yatırımcılara destek olunmaktadır. ​

- Proje lansmanları

Yatırım Ofisi, Türkiye'de yatırım yapmaya karar veren yatırımcılara proje lansman hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler arasında, ilgili yatırıma ilişkin basın bültenlerinin hazırlanması ve dağıtılması, temel atma ve açılış törenlerinin organize edilmesi ve yatırımın lansmanı için ilgili diğer halka ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi yer almaktadır.

- Ortak bulma desteği

Uluslararası doğrudan yatırımlar söz konusu olduğunda, uluslararası ve yerli şirketler arasında gerçekleştirilecek iş birlikleri her iki taraf için de oldukça faydalı olabilmektedir. Yatırım Ofisi, çok uluslu şirketlere ve Türk şirketlere olası ortak girişimler, birleşme-satın almalar ve Türkiye'de gerçekleştirilecek projeler için uygun ortaklar bulunması konularında destek olmaktadır.​

- Yatırım sonrası hizmetler

Yatırım Ofisi, projeleri tamamlandıktan sonra yatırımcılarla iletişimde kalmaya devam etmekte ve projenin devam eden süreçteki tüm aşamalarının sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla yatırımcılarla düzenli olarak temasa geçmektedir. Yatırımcıların Türkiye'deki yatırımıyla ilgili çözüm bekleyen herhangi bir durumla karşılaşması halinde, Yatırım Ofisi devlet ile yatırımcılar arasında aracılık yapılması, genişleme yatırımlarının destek hizmetlerinden faydalandırılması, yatırım ortamıyla ilgili çalıştay ve araştırmaların gerçekleştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yeni öneriler geliştirilmesi gibi hizmetler sunmaktadır.​

Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’nun da belirttiği şekilde, “gücünü sağlam organizasyon yapısı ve yalın iş süreçlerinden alan ‘Invest in Türkiye’, yatırımcılarla kurduğu stratejik ortaklıkları güçlendirme ve paydaşlarıyla olan yakın iş birliğini geliştirmeye kararlı” görünmektedir.

Alınan son “Olağanüstü Genel Kurul” kararı sonrasında; “Uluslararası Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği” olarak yolumuza aynı doğrultuda devam edeceğiz. Bu bağlamda, katılım sağlayacağımız uluslararası toplantıların yanı sıra Türkiye’de de “ Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi” gibi örgütlerle de işbirliğimizi artırma yolunda ilerlemeyi şiar edineceğiz.