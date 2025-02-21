Türkiye’nin kalkınmasında inşaat teknolojilerinin açtığı fırsat penceresi

Mehmet Dolgan

Contech Türkiye ve Conventure kurucusu

Son yıllarda Türkiye, startup ekosisteminde dikkat çeken bir büyümeye tanıklık etti. Oyun, fintech ve e-ticaret gibi alanlarda çıkan unicorn’lar, girişimcilerin ve yatırımcıların dikkatini bu bölgeye çekti. 2024 verilerine göre Türkiye startup ekosisteminde 469 yatırım turunda 1,1 milyar dolarlık yatırım hacmi oluşmuş durumda. Bu rakam 2023 rakamlarına göre, yatırım adedinde %31, yatırım hacminde ise %44’lük bir artış anlamına geliyor. Türkiye’nin sadece bölgesel değil, global çapta bir inovasyon merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Ancak bu başarıyı, yeni dikeylere yönelik stratejik adımlarla desteklemek gerekiyor. Contech (İnşaat Teknolojileri) bu dikeylerden biri olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’nin inşaat sektörü görünümü

Türkiye, dünyanın en büyük inşaat sektörlerinden birine sahip. Türk müteahhitleri, dünyada çin’den sonra en çok projeye imza atan ikinci ülke olarak öne çıkıyor. Dört kitada hayata geçirilen altyapı projeleri, havaalanları, köprüler ve enerji tesisleri, Türkiye’nin sektördeki rekabetçi avantajlarını gözler önüe seriyor. Ülke çapında 260 Bini aşkın inşaat firmasının 40 tanesi ENR250 olarak adlandırılan global en büyük 250 müteahhit firmasını içeren listeye girmiş durumda. Ancak sektör, geleneksel yaklaşımlar nedeniyle verimlilik sorunları ve maliyet artışı gibi zorluklarla karşı karşıya. Bu noktada, dijital dönüşümün çözüm olarak sunulduğu İnşaat Teknolojileri (Contech) sektörün geleceğini şekillendirebilir.

Contech ekosisteminin global görünümü

Tüm sektörlerde olduğu gibi İnşaat sektöründe de ikiz dönüşüm olarak adlandırılan dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm iş yapma şekillerinde önemli değişiklikler yapmakta. Contech ekosistemi; yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT), robotik ve malzeme bilimi gibi yenilikçi teknolojilerle inşaat süreçlerini yeniden tanımlıyor. Yaklaşık 16 Trilyon Dolarlık sektörü dönüştürmeyi hedefleyen global contech pazarının yaklaşık büyüklüğü 13 milyar dolara ulaşmış durumda ve yıllık bileşik büyükme oranı (CAGR) %15’in üzerinde seyrediyor. Dünyanın önde gelen contech startup’ları, yalnızca şirketlerin maliyetlerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda süreçlerin şeffaflığını ve sürdürülebilirliğini de artırıyor. Bunların yanında sektöre yeni iş modelleri ve gelir alanları da sunmaktadır. Güney Kore, Almanya ve ABD gibi ülkeler, contech ekosistemine yüksek yatırımlar yaparak bu alanda liderliğe oynuyor. Azalan verimlilik, kalifiye çalışan eksikliği, yüksek karbon salınımı sektörün dönüşümünü katalize eden ana faktörler olarak öne çıkmakta. Bunların sonucunda sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm; dijitalleşme; saha dışı imalat, modüler üretim ve endüstrileşme; otomasyon ve robotik önde gelen trendler olarak öne çıkmakta.

Contech ekosisteminin Türkiye görünümü ve fırsatları

Türkiye’de contech ekosistemi henüz emekleme aşamasında olsa da büyük bir potansiyele sahip. Contech girişimi olarak etiketlenmiş 60’tan fazla girişim bulunmakta olup, sektörün potansiyeli ile kıyaslandığında oldukça küçük bir sayı olarak kalmaktadır. Geleneksel inşaat şirketlerinin dijital dönüşüm ihtiyacı, girişimler için geniş bir oyun alanı yaratıyor. Özellikle inşaatta verimlilik, maliyet optimizasyonu ve sürdürülebilirlik hedefleri, contech çözümleri için önemli fırsatlar sunuyor.

Contech, Türkiye’nin hem geleneksel güçlerini hem de dijital dönüşüm çabalarını birleştirerek ekonomisini daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturma potansiyeline sahip. Girişimciler, akademisyenler ve özel sektör, bu alandaki fırsatları değerlendirmek için kurulmuş olan Contech Türkiye kar amacı gütmeyen platformu, Türkiye’yi contech ekosisteminde bir merkez haline getirmeyi hedeflemektedir.