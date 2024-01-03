Türkiye’nin uçmasını neden istemiyorlar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, 2024’ün Türkiye’nin yıldızının yükseleceği yıl olacağını vurgulamış ve şunları söylemiş: “Küresel krizlerin artarak sürdüğü bir dönemde biz farkımızı bir daha göstererek büyüyen, gelişen Türkiye’nin yıldızını yükselteceğiz. Evet 2023 hedefleri bizim için bir başlangıçtı. Asıl çıkışımızı ‘Türkiye Yüzyılı’yla birlikte 2024’de başlatıyoruz.”

Sayın Erdoğan’a göre “Türkiye uçup gidecek ama Türkiye’nin benzersiz başarısını engellemek isteyenlerin, terörle mücadeleden ekonomik tuzaklara kadar pek çok alanda büyük ve güçlü Türkiye inşasını engelleme çabası var.”

Sahi 2023 hedeflerine ne oldu?

Adalet ve Kalkınma Partisi(AKP) iktidara gelişinin 10.yılında 2023 yılı için iddialı hedefler içeren kapsamlı bir “2012 Nice Ak Yıllara” ajandası yayınlamıştı. Bu yayında “Türkiye Hazır Hedef 2023” başlığı altında her birine birer sayfa ayrılan 2023 hedeflerinİn bazıları şunlardı:

DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRİYORUZ.

KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİRİ 25 BİN DOLARA ÇIKARIYORUZ

İŞSİZLİĞİ YÜZDE 5’E İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRİYORUZ

İNSAN ODAKLI ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASA YAPIYORUZ

İLERİ DEMOKRASİ İÇİN ADALETİ SARAYLARA TAŞIYORUZ

Şimdi bugün bugün gelinen noktada bu iddialı hedeflerin hangi ölçüde gerçekleştiğini burada tekrarlamama gerek yok.

Bu konularda biraz bilgi sahibi olan biri bile AKP’nin ve Sayın Erdoğan’ın hayal dünyalarının hayli zengin olduğunu düşünebilir 2023’de gerçekleşen sonuçlara bakınca.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın şimdi telaffuz ettiği “Türkiye Yüzyılı”nın da hayallerimizi beslemenin ötesindeki tek işlevinin toplumdaki umutları ayakta tutmak olduğu söylenebilir.

Economist’in klasmanında neden yokuz?

Dünya finans çevrelerinin yakından izlediği, İngitere’de yayınlanan Economist dergisi Noel vesilesiyle yayınladığı yılsonu sayısında OECD üyesi olan ülkeleri altı kritere göre değerlendirerek sıralamış ve Yunanistan’ı, geçen yıl da olduğu gibi “en başarılı ülke” seçmiş. Bu yıl Yunanistan’ı Güney Kore, ABD ve İsrail izliyor. Polonya 10, Fransa 19, Almanya 27, İngiltere 30 sırada yer alıyor listede.

OECD ülkesi olan Türkiye’ye ise hiç yer verilmemiş bu sıralamada. Türkiye’nin özellikle enflasyonla ve istihdamla ilgili kriterlerde adeta başka bir gezegenden gelmiş gibi görünmesinin payı var mı bunda bilmiyorum. Öte yandan sıralamada yer alan ekonomiler arasında yıllık büyüme hızı Türkiye’nin üstünde olan hiçbir ülke yok.

Türkiye neden yok acaba bu listede? Diğer ülkeler bizi kıskandığı için mi yok Türkiye bu listede? Yoksa Türkiye, yüksek enflasyonu ne pahasına olursa olsun hızlı büyümenin seçim kazandıran bir aracı olarak gören anlayışın hakim olduğu bir ülke olduğu için mi yok bu listede?