Türklerin Londra’da ev almasını sağlayan finansman modeli

Peker Holding’in hayata geçirdiği finansman modeli ile İngiltere’de ev sahibi olmanın hayalden çıkıp, gerçeğe döndüğünü ifade eden Peker Holding London Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Peker, “İngiltere şu an ev yatırımı için çok mantıklı bir yer” diyor.

İnşaat, gayrimenkul geliştirme ve turizm alanındaki faaliyetlerinde doğaya saygılı, şehir mimarisine katkı sağlayan, mimari değer yaratan projelere imza atan Peker Holding, 35 yıllık deneyimi ile Türkiye’nin yanı sıra İngiltere ve Almanya’da çok sayıda proje geliştirme faaliyeti sürdürüyor.

Projelerinde dünya standartlarının üzerinde olmayı, çevre ve topluma değer katarak fark yaratmayı vizyon edinen şirket, yaptığı her işte, gelişen dünyanın öncüsü olmayı hedefliyor. Bu süreçte, müşteri hakları, memnuniyeti ve sürdürülebilirlik temel felsefesini oluşturuyor.

Altı yıl önce İngiltere’de yerleşen Peker Holding London Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Peker, şirketin yurt dışındaki operasyonlarında aktif olarak görev alıyor.

Peker Holding’in bugüne kadar İngiltere ve Almanya’da hayata geçirdiği 30’a yakın proje var. Ayşegül Peker, holdingin küresel büyüme vizyonuna katkı sağlayacak projeleri değerlendirip, portföylerini geliştirmeye devam ettiklerini ifade ediyor.

Peker, “İnşaat ve emlak piyasasının çok etkin olduğu ülkemizde yatırımcıya veya kullanıcıya kazanç getirmek en büyük tercih edilme sebebimizken, bu alandaki yetkinliğimizi yurtdışına da son derece başarılı bir şekilde taşıdık. Bunun beraberinde toplumsal değerler ışığında, maddi kazançtan önce, insanı ön planda tutan, doğadan kopmadan insanlara mutlu bir hayat sunmayı prensip edindik” diyor.

Türk müşterilerden çok fazla talep var

Peker Holding’in hayata geçirdiği finansman modeli ile İngiltere’de ev sahibi olmanın hayalden çıkıp, gerçeğe döndüğünü ifade eden Peker, şu bilgileri veriyor: “Satışa sunulan The Old Brewery ve Finchley Dollis projelerinde Türk yatırımcılar için yüzde 50 peşinat, 36 ay vade seçeneği ile mortgage almadan da ev sahibi olabilme imkanı oluşturduk. Daireleri hazır kira getirisi ile de satışa sunabiliyoruz. Son zamanlarda Türk müşterilerden çok fazla talep gelmeye başladı. Mortgage almakta da zorlanıyorlar, bizde Türk yatırımcılar için özel bir model oluşturduk. Alım satım işlemlerinde avukat, kiraya vermede profesyonel acenteler, Türkiye’de ödeme kolaylığı da sağlıyoruz, yani Türk müşteriler için her türlü kolaylığı düşündük. Şu an İngiltere’de ev almak için güzel bir zaman. Kira getirisi de pound olarak ortalama yıllık yüzde 5 seviyesinde.”

Hem kent, hem kır yaşamı

Peker Holding Londra’da hayata geçirdiği projelerle farklı yaşan alternatifleri de sunuyor.



The Old Brewery projesi bu alternatiflerden biri. Peker, şu bilgileri veriyor: “The Old Brewery projesi İngiltere’nin hem büyüleyici sahilleri hem de üniversiteleri ile göz dolduran kenti Brighton’da yer alıyor. Özellikle aileler gençler için bu bölgeyi tercih ediyor. Bu da bölgenin kira getirisini de cazip hale getiriyor. Bölge, Londra’nın merkezine tren ile 55 dakika uzaklıkta. Projenin baştan çıkarıcı özelliği klasik İngiliz mimarisinin tipik bir örneği olarak sarı tuğlalarla 1850’de inşa edilen, Victoria Döneminin tarihi mirası Portslade Brewery Bira Fabrikası’ndan dönüşmüş olması. 19’uncu yüzyıl Victoria Dönemi mimarisini günümüzün modern dokunuşları ile yeniden yorumladık.”



Londra merkezinde yaşamak isteyenler için de projelerinin olduğunu söyleyen Peker’in yorumları şöyle: “İnşaatını tamamladığımız Finchley’deki Dollis projemiz kent ve kır hayatını birleştiriyor. Finchley, Kuzey Londra’nın merkezinde adından sıkça söz ettiren bir bölge. Proje, ormana ve golf alanlarına yakınlığı ile temiz hava ve keyifli bir yaşam sunuyor. Bunun yanı sıra, Knightsbridge, Oxford ve Piccadilly gibi meydanlara, Londra’nın en popüler ve hareketli bölgelerine sadece 20 dakika uzaklıkta.”

Peker, müstakil evler ve dairelerden oluşan projenin Türklerin de tercih ettiği Kuzey Londra’da yer aldığını da ekliyor.

İngiltere’deki 10. proje hayata geçiriliyor

Peker, İngiltere’de bulunan dokuz projenin imar ve geliştirme çalışmalarının tamamlandığını, bunlardan dördünün inşaatını kendilerinin gerçekleştirdiğini ifade ediyor.



İngiltere’nin Beverly Hills’i olarak bilinen Cobham-Surrey’deki Regina House, İngiltere’de aile dostu bölge olarak nitelendirilen Great Missenden’deki The Old Red Lion, şu an satışta olan Brighton The Old Brewery ve Finchley Projesi olmak üzere dört projenin inşaatını kendimiz gerçekleştirdik. Great Missenden’de bulunan ikinci bir projemizin de imar çalışmaları devam ediyor. Klasik İngiliz yaşam tarzını sevenler için Maidstone’daki Tennyson Gardens projemizi de tamamladık. İngiliz edebiyatının en ünlü isimlerinden Charles Dickens’ın ismiyle özdeşleşen ve Londra’nın Thames Nehri’nin kıyısında bulunan Gravesend’de de iki projemiz bulunuyor. Nehir manzaralı 115 daireye sahip M Blok ile 120 daireye sahip olan Former Police Station için proje geliştirme çalışmaları yapıldı ve bu projelerin satışları tamamlandı.

Londra Deptford’da bulunan Safa House için proje geliştirme çalışması yapıldı ve satışı tamamlandı. Alfold - Surrey’de ise golf otel projemizi geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz.”

Sürdürülebilirlikten asla taviz vermiyoruz

Peker Holding olarak yurtdışında bugüne kadar 30’a yakın projeye imza attıklarını söyleyen Ayşegül Peker, “Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da hayata geçirdiğimiz her yatırımımızda önceliği doğaya, insana ve çevreye veriyoruz. Türk bayrağını yurtdışında dalgalandıran bir şirket olmanın sorumluluğuyla değer yaratan projelere imza atıyoruz. Peker Holding’i farklı kılan en önemli özelliklerden biri, sürdürülebilirlik konusunda asla taviz vermemesi. İngiltere’nin Maidstone bölgesinde hayata geçirdiği projeyi yarasaların geçiş yollarına göre revize etmesi, projenin yaratacağı gölgeleri hesaplaması; Brighton’da başka bir projede, güvercinler yuva yaptı diye çalışmaları dört hafta boyunca durdurmuş olması, şirketin duyarlılığını somut bir şekilde ortaya koyan örneklerden bazıları” diyor.