Staj, herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi ve bu kimsenin, meslek bilgisini artırmak için bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak geçirdiği dönemdir. Diğer bir anlatımla, stajyerler kurumların katma değer üretimine katılmaktan ziyade, teorik olarak aldıkları eğitimin pratik olarak yansımalarını öğrenebilecekleri eğitim faaliyetine katılırlar.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) ile gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanması amaçlanmaktadır.

Program aracılığıyla gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından dört kez örnek uygulama olarak gösterilen Program, pek çok gence iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleme ve erken dönem kariyer farkındalığı kazanma imkânı tanımaktadır.

Ulusal Staj Programı kapsamında, başvuru yapabilecek öğrenciler;

• Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması, 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.),

• Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri,

• Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

Öğrenciler açısından genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğundan dolayı, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.

Staj yapılacak tarihte; lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin mezun durumuna geçmemiş olması, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının ise 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi halde işverenler staj tekliflerini iptal edebilir.

2024 yılı Ulusal Staj Programına 28 Aralık 2023 – 10 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru kabul edilmektedir. Bu kapsamda programa dahil olmak isteyenlerin 10 Mart 2024 tarihini geçirmeden sisteme dahil olmaları gerekmektedir.

Ulusal staj programına katılmak isteyen işverenlerin https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami bağlantısını kullanarak “İşveren Kayıt” butonunda yer alan formu, kurumsal mail adresleri üzerinden işlemlerini yürütmesi mümkündür.

Yine aynı bağlantı üzerinden program hakkında ayrıntılı bilgi alınabilir ve staj başvurusu veya stajyer talebinde bulunulabilir.