Vakıftan mobil uygulamaya birikimli sigortacılık (I)

AgeSA CIO’su Fahri Arkan, günümüzde hayat ve emeklilik sigortalarının mobil ve uygulamaların sağladığı olanaklar sayesinde, sigortalıya hiç olmadığı kadar büyük kontrol sağladığını söylüyor. Gelecekte yapay zekâ ve diğer teknolojiler, bunu daha ileri götürecek. Birikime dayalı olan bu alanı daha iyi anlamak için yatırım ve ülkemizde vakıf geleneğine dayanan tarihsel boyutlarını görmek gerekiyor.

Futbolda duran topa daha şiddetli vurmak için önce geriye doğru adım atmak (gerilmek) ve sonrasında bundan alınan hızla vuruşu yapmak gerekiyor. Ancak fotoğraf çektirmeye çalışırken “bir adım daha geriye at” diyen fotoğrafçıya uymak da kimi zaman denize ya da uçurumdan aşağıya düşmeye ve ölümcül sonuçlarla karşılaşmaya yol açabilir. AgeSA CIO’su Fahri Arkan ile birikimli hayat ve emeklilik sigortalarında teknoloji kullanımının sağladığı ve sağlayacağı olanakları ele alırken aklıma bu iki benzetme geldi.

Bunun nedeni, Arkan’ın anlattıklarının mobilde yani cep telefonları üzerinde uygulamaların gücünü kullanarak golü attıklarına ve yeni gollerin kapıda olduğuna işaret etmesi. Gerilmek için gereken alan ise, daha ilgi çekici. Arkan’ın daha önce CIO olarak bünyesinde yer aldığı AvivaSA’nın yabancı ortağı Aviva’nın bu adla kuruluş tarihi 2000 olsa da, şirketin tarihçesinde kökenlerinin 1609’a kadar uzandığı ifade ediliyor. Bu tarihte kurulan ve karşılıklı fayda yaratmaya dayanan Hand in Hand topluluğu’nun kuruluş tarihi 12 Kasım 1696. Londra’da St.Martin’s Lane’de bulunan Tom’s Coffee House’da kurulan yangın sigortası ofisi, 1699’da yangınlara karşı itfaiye ekipleri oluşturmaya başlıyor. Bu örnek, birikimli sigorta uygulamalarının yapısının ve sağlayabileceği faydaların anlaşılması açısından oldukça açıklayıcı...

Arkan’un şu anda CIO’su olduğu AgeSA’nın yabancı ortağı Ageas’ın web sitesinde ise, şirketin tarihinin 1824’e kadar takip edilebildiği ifade ediliyor. Bu tarihte Belçika’da kurulan AG Sigorta, şirketin hayat sigortası faaliyetlerinin de başlangıç tarihini oluşturuyor. Şirket kısa bir süre sonra kapsamını ve ürün yelpazesini genişletmeye başlıyor. Bu şirketlerin tarihleri, birlikte fotoğraf çektirirken geriye doğru adım atınca uçurumdan düşer miyiz sorusunu akla getiriyor. Arkan, kazın ayağının öyle olmadığına vakıf örneğini vererek işaret ediyor. “Bizim tarihimize baktığımızda vakıf geleneğimizi görüyoruz. Birikimli sigortacılık bize yabancı bir iş değil. Bizde de kaynak vakıflarda toplanıyor ve ihtiyacı olana aktarılıyor” diyor. Orhan Gazi’nin Adapazarı, Kandıra ve Bursa’da inşa ettirerek vakfettiği cami, medrese, zaviye, imaret, aşevi ve misafirhaneler ilk Osmanlı vakıfları olarak anılırken Anadolu’da ilk vakıf örneği olarak Selçukluların Erzurum'un Pasinler ilçesinde 1048’de kurdukları vakfın, insanlara, hayvanlara ve çevreye hizmet etmesine atıfta bulunuluyor.

Bu, yeni teknolojiler ile iş gelişirken ve değişirken üretilen katma değerin şans eseri ortaya çıkmadığını anlamak açısından önem taşıyor.

Vakıftan dijital dünyaya uzanan yolculuk

Bu köklerin ortaya konulması, günümüzde teknolojinin sağladığı olanakların kolaylaştırdığı ve iyileştirdiği bireysel emeklilik ve hayat sigortalarının neye hizmet etmesi gerektiğini de anlamamıza yardımcı oluyor. Bunu dijitalleşmenin etkisini küçümsemek için değil, tam tersine büyük resimdeki yerini vurgulayarak gerçek büyüklüğünde göstermek için yazıyorum.

Arkan, dijitalleşmenin rolünü, “Dijital yatırımda hız kesmiyor, yeni projelerle satış deneyimini ve iç süreçleri mükemmelleştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Yapay zekâ, büyük veri analitiği, otomasyon ve mobil uygulama gibi teknolojiler de iş süreçlerimizi optimize etmek, müşteri deneyimini geliştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için büyük önem taşıyor. Dijitalleşme, sigorta sektöründe özellikle operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve risk yönetimi alanlarında gerçekleşiyor. Otomasyon ve yapay zekâ ile iş süreçleri hızlanırken, veri analitiği ve büyük veri kullanımı ile risk değerlendirmelerinde daha doğru ve hızlı kararlar alınabiliyor. Bunun yanı sıra mobil uygulamalar, canlı sohbet ve online platformlar aracılığıyla müşterilere 7/24 hizmet sunuluyor. Müşterilerin sigorta ihtiyaçlarına yönelik hizmetlere istediği zaman istediği yerden ulaşabilmesiyle, poliçe satın alma, takip etme, yenileme ve hasar bildirim işlemleri çok daha kolay gerçekleşiyor” sözleriyle ifade ediyor.

Şu anda sahadaki yıldız, hem erişimde hem kullanımda hem de takipte sağladığı kolaylık ile mobil uygulama. 2,7 milyon indirilme ile sektörde liderler arasında AgeSA Mobil’de tıklama sayısı son üç yılda yüzde 382 artmış durumda. AgeSA’nın FonPro hizmetlerinin aylık ortalama kullanımı 148 bin olurken AgeSA Mobil’in aylık ortalama 431 bin kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Ortaya çıkan faydanın daha rahat görüldüğü yer ise, AgeSA’nın online satış platformu Bi’Tıkla. Arkan bu faydayı, “Bi’Tıkla Online Satış platformu ile ortalama 55 dakikada tamamlanan bireysel emeklilik sigortası (BES) başvuru süreci 12 dakikaya indi. Dokuz ayda 140 ton karbon emisyonu önlenirken 17 bin 500 ton su tasarrufuna katkı sağlandı. Yeni altyapı sayesinde SDLC süreçlerinde yüzde 35 verimlilik elde edildi” diye anlatıyor. Burada çevreye etkinin azaltılması kadar bilişim üretimine katkı da dikkat çekici. SDLC kısaltması, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü (Software Development Life Cycle) ifade ediyor.

Dijitalleşme, büyüyen ekonomik ölçeği destekliyor

Dijitalleşme projelerinin önemi ve etkisi, ölçeğin büyüklüğüne paralel olarak artıyor. 2 milyonu aşkını bireysel emeklilik ve 2 milyon aşkını da hayat sigortasında olmak üzere 4,2 milyon müşteriye sahip olan AgeSA, gönüllü BES’te fon büyüklüğünde, hayat pazarında ise prim üretiminde lider. Hayat ve ferdi kazada 6,5 milyar lira prim üretimi, yüzde 103'lük büyüme ve yüzde 14,5 pazar payı ile kendisini ifade eden AgeSA, BES’te fon büyüklüğünde ise bir önceki yıla göre yüzde 89 büyüme ile 189 milyar liralık fon büyüklüğüne ve yüzde 19,73’lük pazar payına ulaşıyor. 2023’ün bu rakamlarına 2024’ün ilk yarısındaki 1,3 milyar liralık net dönem kârı eşlik ediyor.

Arkan, “Sektörümüzde en fazla çalışanı olan şirketiz: 1.842 çalışanımız bulunuyor. Aynı zamanda sektörün en büyük direkt satış kadrosuna sahibiz. 2024 yılsonuna kadar direkt satış ekibimizi bin kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz” diyor.

Yüzde 87’si üretken acente olmak üzere mevcutta 293 acentesi bulunan AgeSA’nın 2024 hedefleri arasında mevcut acente üretkenliğini artırmak, daha büyük ölçekli acenteleri bünyemize katmak ve acentesinin olmadığı illerde de acenteler kazanmak bulunuyor.

Devlet katkısı nedeniyle gözlerin üzerinde olduğu BES tarafında toplam Pazar büyüklüğü bu alanın ne kadar dikkat çekici olduğunu ortaya koyuyor. 2 Eylül 2024 verilerine göre BES katılımcı sayısı 9 milyon 268 bin ve fon büyüklüğü ise 1,023 trilyon lira. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) üzerinden gelen 7 milyon 499 bin katılımcının fon büyüklüğü 76,4 milyar liraya ulaşırken toplam katılımcı sayısı 16 milyon 767 bin ve toplam fon: 1,023 trilyon 76,4 milyar lira olarak karşımıza çıkıyor.

Bu büyüklükler, dijitalleşme ile sağlanacak faydanın örnek oluşturabilecek bir ölçekte olduğuna işaret ediyor. Bu büyüklük, iliştirilmiş (embedded) sigorta işlem hacmi üzerinde de durmayı gerektiriyor. Arkan, Akbank ile işbirliği içinde iliştirilmiş sigortacılık işlemlerine izin veren Mobilde Bitir uygulaması için, “Akbank ile 2023 yılında işlem adedi bir önceki yıla göre yüzde 227 artarak 48 milyona ulaştı. Bu alanda iki yılda toplam büyüme oranı yüzde 640 oldu. İşlem adetlerine göre Türkiye’nin en büyük gömülü sigorta işlem hacmine sahip sigorta şirketlerinden biriyiz” şeklinde konuşuyor.

Arkan, 2024 sonu hedeflerini ise şu şekilde ifade ediyor: “AgeSA olarak ana hedefimiz tüm süreçlerimizde dijital olgunluğun artırılması. Şirketimizin stratejik programına paralel şekilde satış ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik bir dizi inisiyatif içeren geniş kapsamlı bir dijital dönüşüm projemiz devam ediyor. Bu projenin hedefleri arasında, bulut tabanlı ve yapay zekâ destekli çağrı merkezi teknolojilerine yatırım yapma, satış kanalarımıza özelleşmiş portallar oluşturma yapay zekâ ve makine öğrenimi uygulamaları entegrasyonu ve müşteriye özel dijital deneyimler sunmak yer alıyor. Bunların yanı sıra müşteri deneyiminin ön planda olduğu, bankaya özel tasarlanan ve yeni teknoloji ile desteklenen satış ve satış sonrası süreçlerimize ilişkin entegrasyonlar ile dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Çalışanlarımız, satış kanallarımız ve müşterilerimize sunduğumuz deneyimi geliştirmek ve risk yönetimini daha etkin hale getirmek hedefiyle de son teknolojilere ve yapay zekâ çözümlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Bir sonraki yazımda, hangi teknolojilerin bu hedeflere ulaşma konusunda rol oynadığını ele alacağım.