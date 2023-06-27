Wagner Ordusunun Yaşattıkları Rusya İhracatımızı etkiler mi?

Sorun yok, asayiş berkemal diyen varsa beri gelsin…

Sıkıntı çok, hele siz bir bekleyin bakın görün neler olacak diyenler de bir adım öne çıksın.

Çünkü, her ne kadar yaşanan heyecan ve endişe kısa süreli oldu ise de “ Züccaciye dükkanına fillerin girip, etrafta rahatça dolaştığı “ gerçeği de ortada.

Uluslararası haber kaynaklarının ortak noktası “ Başkan Putin’in gücünün sorgulanabilir seviyeye gelmiş olduğu.”

Bu olay, Rusya Federasyonu’nun iç meselesi gibi görünse ve uluslararası camiada böyle yorumlanmak istense de bu ülkeye 10 milyar ABD dolarına merdiven dayayan ihracatımızı düşündüğümüzde, olayları yakından izlememiz gerektiği gün gibi ortada.

Saman alevi gibi bir anda parlayıp, aynı hızla sönen bu kalkışma, bakalım Rusya Federasyonu’nda ne gibi gelişmeler getirecek.

Wagner güçlerinin, hiç dirençle karşılaşmadan Rostov şehrinin askeri ve sivil noktalarını ele geçirmeleri dikkat çekici. Üstelik halk tarafından dışlanmadan ve hatta tezahürat ve özçekim eşliğinde karşılanmış olmaları daha da ilgi çekici.

Kalkışma güçlerinin, Moskova şehrine 200 Km. kalana kadar yaklaşmaları da işin cabası.

İşimiz siyaset değil amma siyasetten doğrudan etkilenen bir iş ihracat…

Bu nedenle Rusya Federasyonu içerisindeki gelişmeleri, radarımızdan uzakta tutmayalım.

Olay askeri çerçevede görülebilir amma böylesi sarsıcı olayların devletin işleyişinde bazı taşları yerinden oynatması olasılığı her zaman vardır. Gümrüklerde yaşanabilecek sıkılaşmaları ve taşımada oluşabilecek engelleri, önümüze çıkması olası güçlükler olarak aklımızda tutalım.

Mevcut ve olası müşterilerimizle diyaloglarımızı, her zamankinden biraz daha sık ve biraz daha detaylı yaparak, gelişmelere yakın duralım.

Başkan Putin’in çok sert çıkışını ardından, kalkışma liderine yöneltilen suçlamaların geri çekilmesi, kalkışma liderinin hedefinde bulunan bakanların sessiz kalmaları, fırtına öncesi sessizliği çağrıştırıyor gibi.

Rusya muhaliflerinin zaman içerisinde başlarına gelenler yakın ve orta geçmişin sayfalarında hala günceliğini koruyarak duruyor. Bu nedenledir ki ilerleyen zamanlarda, onların iç işleri desek bile, Rusya’da bazı beklenmedik gelişmeler görebiliriz.

Korkulu rüya görmektense, uyanık olmak daha iyidir.

Özellikle Rusya Federasyonu ile çalışan ihracatçı dostlarımızın gözlerini, kulaklarını açık tutmaları ve imkân dahilinde yabancı haber ajansları izlemeleri faydalı olacaktır.

Kurban Bayramınız sağlıklı ve mutlu geçsin dilerim…