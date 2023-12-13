Yabancının Erdoğan kaygısı sürüyor

Mehmet Şimşek’in “akılcı politikalara geri dönme” vaadiyle ekonomi yöneminde görev almasından bu yana yaşanan gelişmeler, Türkiye ekonomisinin 2018’den itibaren içine sürüklendiği derin çıkmazdan çıkma umudunu artırdı.

Mehmet Şimşek’in izlediği yol ve Erdoğan döneminde asli görevini yapamaz hale gelen TCMB’nin başına ciddiye alınabilecek bir kişinin getirilmesi, saçmalama döneminde Türkiye’den uzak duran uluslararası finans çevrelerinin de dikkatini çekti. Ekonomi yönetiminin iyice saçmaladığı dönemde Türkiye’den uzak durmayı tercih eden yabancı sermayenin Türkiye ile ilgilenme eğilimi de arttı bu ortamda, Türkiye’nin zirveye çıkmış olan risk primi düşmeye başladı.

Türkiye köşeyi döndü mü?

Bu gelişmeler özellikle iktidar yanlısı medyada bir bayram havası estirdi. Türkiye ekonomisi nihayet doğru yola geri dönmüş, yoldan çıkmanın başlıca müsebbibi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu gerçeği sineye çekmek zorunda kalmıştı. Türkiye’deki beklentiler bir anda değişmiş, uzunca bir süreden beri Türkiye’den uzak duran yabancı sermayenin hızla geri döneceği umudu pompalanmıştı.

Yabancı ikna oldu mu?

Uluslararası finans piyasalarının işleyişi konusunda biraz fikir sahibi olan birinin hemen böyle bir umuda kapılması olanaksızdı ama Türkiye’de erken umuda kapılmak hevesinde olan kesim için bunun önemi yoktu. Bu ortamda yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmek için sabırsızlandığı, Türk tahvillerinin yoğun ilgi göreceği haberleri pompalanmaya başlandı. Dünyada ve özellikle finans piyasalarında yaygın okunan iki yayın organında yayınlanan iki önemli yazı bu tür iyimser beklentilere kapılmak için çok erken olduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 180 derecelik bir dönüş yaparak “akıldışı” politikalarda ısrar etmekten vazgeçmesi Türkiye’de doğal karşılanmıştı ama finans dünyasının önde gelen yayın organları çok farklı bakıyordu bu gelişmelere.

The Economist’in kaygısı

Londra’da yayınlanan ve iki milyona yaklaşan bir okur kitlesine hitap eden Economist dergisinin son sayısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yıllarca süren etrafa hesapsızca para saçma ve harcama dönemini kapatarak TCMB’nin faizleri hızla artırmasına izin vermesinin olumlu bir adım olduğu belirtiliyor ama Türkiye’de 12 aylık enfl asyonun Kasım ayında % 62 uyarısıolduğu hatırlatılıyor. The Economist ayrıca Erdoğan’ın dış politikada attığı adımların da Batı dünyasında kaygıyla izlendiğini belirterek, “Erdoğan’ın Batı ile ciddi siyasi sorunlar yaşaması halinde, ekonomideki olumlu gelişmelerin Türkiye’ye uzun vadeli yatırım çekmeye yetmeyeceğini” vurguluyor.

Bloomberg’in uyarısı

Dünyada yaygın izlenen Bloomberg International da Erdoğan’ın daha önce TCMB başkanlığına getirmiş olduğu Nacı Ağbal’ı, uluslararası piyasalarda yaratmış olduğu olumlu izlenimi hiçe sayarak bir gece yarısı görevden aldığını hatırlatarak, Türkiye’ye uzun vadeli yatırım yapmayı düşünenlerin bütün bunları hesaba katacağının altını çiziyor. Bloomberg’e göre Erdoğan’ın Türkiye’ye uzun vadeli yatırım çekmek için para politikasına hiçbir zaman karışmayacağına dair inandırıcı bir söz vermesi de büyük önem taşıyor. TCMB’nin gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı kuşkusuz önemli ama tutarlı bir faiz politikasının sorunu çözmeye yetmeyeceğini de unutmamak gerekiyor.