Yaşamı iyileştiren akıllı tekstile yatırım yapıyor

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necati Altın, “Ürettiğimiz ürünlerin içerisinde teknik tekstillerin payı 3’te ’i geçti. Hedefimiz ürettiğimiz ürünlerin yüzde 75-80’ini teknik tekstile çevirmek” diyor.

Sürdürülebilirlik, teknoloji ve sosyal fayda temelli üçlü bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüm tüm sektörleri dönüştürüyor. Tekstil sektörü bu dönüşümden en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor.

Zorlu Tekstil’in gündeminde “akıllı tekstil” var. Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necati Altın, “Akıllı tekstilleri sürdürülebilirlik odağında geliştirmeye devam ediyoruz. Temel amacımız daha az su ve enerji kullanımı sağlayan ve daha az karbon salımı yapan, aynı zamanda teknolojinin yaşamı iyileştirici yönünü açığa çıkaran inovatif özellikler sunan akıllı ürünler tasarlamak. Sürdürülebilir ve teknik tekstiller bunun merkezinde yer alıyor. Korteks tarafında ipliklerimizde, Zorluteks tarafında ise kumaşlarımızda bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Ürettiğimiz ürünlerin içerisinde teknik tekstillerin payı 3’te 1’i geçti. Hedefimiz ürettiğimiz ürünlerin yüzde 75-80’ini teknik tekstile çevirmek” diyor. Altın ile sektörde yaşanan dönüşümü konuştuk.

Dünyada tüketilen tekstil ürünlerinin 3’te 1’inden fazlası teknik tekstil

“Bugün dünyada tüketilen tekstil ürünlerinin 3’te 1’inden fazlası teknik tekstil ürünlerinden oluşuyor. Teknik tekstiller, konfeksiyon için üretilen tekstillerden yaklaşık iki kat daha hızlı büyüyor. Akıllı tekstiller ise teknik tekstiller içerisinde katma değeri en yüksek alanlardan biri. Yüksek teknoloji ve döngüsel üretim tabanlı inovasyonun etkin bir şekilde kullanıldığı bir kategori. Akıllı tekstillerde, elektrik, elektronik, kimyasal, manyetik, termal, dijital ve yapay zeka başta olmak üzere bir çok sistemi birlikte kullanabilirsiniz. Dolayısıyla kendi kendini besleyen, bir anlamda sınırsız yenilikçi ürün yaratma kapasitesine sahip. Sadece giyilebilir teknolojiyi bile düşündüğü- Kadın girişimci Vildan Mumcu’yu, nüzde ortaya uçsuz bucaksız bir dünya çıkıyor. Bugün renk değiştiren, kalp atışlarını dinleyen, adımları sayan, sağlık durumumuzu raporlayan birçok yeni nesil tekstil ürünü var. Akıllı tekstiller üretebilmeniz için Ar-Ge ve inovasyon ile birlikte son teknolojiye de hakim olmanız, dijital ve teknolojik gelişmeleri hızla akıllı tekstil fikirlerine dönüştürebilme kapasitenizin olması gerekiyor. Bunun için insan kaynağınız ve Ar-Ge’nizin çok güçlü olması ve yıllara dayanan bir know-how oluşturmuş olmanız çok kritik. Dünya ölçeğinde rekabet gücümüzü artırmak istiyorsak teknik ve akılllı tekstilere çok daha fazla odaklanmamız gerekiyor.”

Yüzde 100 pet şişeden polyester iplik üretimine başladık

“Sektörde karbon ve su ayak izini azaltma yolunda en hızlı adımları atan şirketlerden biriyiz. Örneğin Yeşil Mutabakat Eylem Planı yayınlanmadan 3 yıl önce yaptığımız, Temiz Üretim Yazılımı gibi birçok dijitalleşme ve teknoloji odaklı yatırım sayesinde bugün, karbon ve su ayak izini ürün bazında hesaplayabiliyoruz. Karbon ayak izinin en az yüzde 50’ye varan oranda azaltıldığı Ecodesign ürünlerimizle Türkiye’de ve dünyada öncü olmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası olarak döngüsel üretimi işimizin en temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. PET şişe atıklarından polyester iplik ve tarım ürünlerinden PLA iplik üretimi gibi döngüsel ekonomi tabanlı ürünlerle dünyada örnek işlere imza atıyoruz. Bu anlayışla, 10 milyon dolar yatırımla devreye aldığımız Polimer Geri Dönüşüm Tesisi ile Avrupa ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yüzde 100 pet şişeden polyester iplik üretimine başladık. Bu yatırımla, 1 ton geri dönüştürülmüş iplik üretimi için doğada biyolojik olarak parçalanamayan tüketici atığı olan yaklaşık 110 bin adet plastik şişenin azaltılmasına katkıda bulunacağız. Su kullanımının azaltılması ana sürdürülebilirlik stratejilerimizden bir tanesi. Su kullanımını azaltma ve çıkan atık suyu tekrar değerlendirme tekniklerini kullanarak Zorluteks şirketimizde ürün başına su kullanımını yüzde 30 oranında azaltmayı başardık. Ana hedefimiz, 2030 yılına kadar kg üretim ürün başına su kullanımını yüzde 50 azaltmak…”

Küresel ölçekte çok büyük bir finansmana ihtiyaç var

“Büyük ölçekli şirketler gerek sağlam kurumsal yapıları gerekse de güçlü finansman imkanlarıyla bu konuda daha hızlı yol alabiliyor. Fakat sektörümüz irili ufaklı birçok şirketten oluşuyor. Sadece büyük ölçekli şirketlerin bu dönüşüme uyum sağlaması yeterli değil. Özellikle KOBİ’leri bu sürece dahil etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tedarikçiler, bayiler, çalışanların olduğu büyük bir ekosistem var. Bunu hep birlikte dönüştürdüğümüzde sektörü daha da katma değer yaratan bir yapıya kavuşturabiliriz. Düşük karbon ekonomisine de ancak bu sektörel dönüşümü gerçekleştirdiğimizde ulaşabiliriz. Sürdürülebilirliğin ve öncelikli gündem olarak karbonsuz yaşama geçişin finansmanı tüm dünyada en çok konuşulan konu. Çünkü bunun için küresel ölçekte çok büyük bir finansmana ihtiyaç var. Yeşil tahviller, tematik yeşil fonlar ve daha birçok farklı enstrümanlar, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) odaklı finansman kapsamında her geçen gün daha da gelişiyor. Bu oldukça sevindirici ama bu fonlara her ölçekte firmanın erişmesi mümkün değil. O yüzden farklı ölçekte şirketlere yönelik ve sektör bazında özel fonlara ihtiyaç var. Daha fazla derinleşme ve yeşil finansmanın tabana yayılması bu dönüşümü hızlandıracak.”

Rüzgar güllerinden, su borularına

“İşin teknolojik ve teknik tarafını dahil ettiğimizde ise yaşamı gerçekten kolaylaştıran ürünler ortaya çıkıyor. Kendini temizleyen stor ve kumaş perde, serin tutan pike, ortam havasını temizleyen perde, antibakteriyel nevresim takımı, LED ışıklı perde gibi birçok akıllı tekstil ürünümüz var. Bunların arkasında da teknik tekstillerdeki uzmanlığımızın yanı sıra yüksek inovasyon kapasitemiz ve ileri teknolojiye yaptığımız yatırımlar yer alıyor. Isıya ve neme duyarlı, hava geçirgenliği yüksek, aynı zamanda antibakteriyel ve antiviral özellikleri bulunan ipliklere sahip ürünlerimizle sağlıktan savunma sanayi ve güvenliğe kadar birçok sektöre, üst düzey know-how gerektiren akıllı tekstil ürünleri sunuyoruz. Örneğin yenilenebilir enerjinin en güzel örneklerinden biri olan rüzgâr güllerinin yapılarında kullanılan elyafları birbirine bağlayan çok özel iplikleri üretiyoruz. Bu kumaşları yapan dünyadaki en büyük firmasının tedarikçisiyiz. Yine ürettiğimiz bir başka özel iplik; su şebekelerinin sökülüp bir daha yapılmasındansa sökülmeden tamirini sağlıyor. Böylece boru değişimine gerek kalmadan tamiri yapılıyor.”