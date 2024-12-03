Yedek akçeler devreye giriyor, tedarikçiler birbirini destekliyor

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, masada karşısında oturan Emek Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kabak’ı işaret edip, sık sık ondan duyduğu şu sözü paylaştı:

- 1960 darbesinden beri iş dünyasındayım. Darbeler gördüm, krizler yaşadım. İşçi çıkarmayı hiç düşünmedim. “Allah rızkını verir” dedim.

Sonra dedesinden çocukluk, ilk gençlik yıllarında yine sıkça işittiği şu sözü aktardı:

▶ “İş yok” diyenin kendisinde iş yoktur…

Kayseri Ticaret Odası’nın, “2025’te Türkiye Ekonomisi ve BRICS’in Rolü” paneli için Hakan Güldağ, Alaattin Aktaş ve Şeref Oğuz’la kente gittiğimizde, Başkan Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet fırsatı bulduk.

Gazetemizin Kayseri Temsilcisi Hilal Sönmez’in de katıldığı sohbette Gülsoy’a Başkan Yardımcıları Hacı Bekir Kuzucu, Hasan Köksal ile Erol Sırıklı, Ahmet Emre Sönmez başta olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.

Ömer Gülsoy, Kayseri’nin tarihsel olarak da “ticaretin başkenti” işlevi gördüğünü belirtti:

- Mayamızda tüccarlık var… Odamızın kuruluş tarihi 1896…

Kayseri’nin ihracatının 4 milyar dolara yaklaştığını vurguladı:

- 9 aylık ithalatımız 1.4 milyar dolar dolayında. Yani, Kayseri olarak anamızın ak sütü gibi dış ticaret fazlası veriyoruz. İlimizde 1700 ihracatçımız 190’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Türkiye’nin önde gelen 20 mobilya markasının 11’inin Kayseri’de olduğunu kaydetti:

- Sadece mobilya sektörünün ilimize yarattığı ihracat geliri 1 milyar dolara yaklaşıyor.

Kilo başına ihracat gelirinin 1.7 dolar düzeyinde olduğunun altını çizdi:

- Bizim de oda olarak içinde yer aldığımız KİM İleri Teknoloji, başarıya ulaştı. Katma değeri yüksek ileri malzemeler üzerine kafa yormaya devam ediyoruz. KİM gibi yeni oluşumlar gündeme gelebilir.

Kayseri Sanayi Odası ve Abdullah Gül Üniversitesi işbirliği ile devrede olan model fabrika üzerinde durdu:

- Model fabrika, sanayide, üretimde verimlilik başarısı sağlanmasına önemli katkıda bulunuyor.

Ömer Gülsoy, ekonomide yaşanan kriz üzerinde durdu, Kayserili iş insanlarının benimsediği formüle değindi:

- Şirketler yedek akçeleri devreye alıyor, tedarikçiler birbirini destekliyor.

Erol Sırıklı araya girdi:

- Kayseri, şirketlerin en düşük düzeyde konkordato talebinde bulunduğu illerden biri.

Gülsoy, sürdürdü:

- İnşallah sıkıntılı geçmesi beklenen 2025 yılı sonuna kadar da böyle idare edebiliriz.

İhracat konusunu yeniden irdeledi:

- Artık kendi yağımızla kavrulamayacak kadar büyüdük. Kayseri’nin ulaşım tarafında, özellikle lojistikte önemli eksikleri var. Limana ulaşımımızı rahatlatmak için hem otoyola hem de demiryoluna ihtiyacımız var.

Kayseri’de 4 organize sanayi bölgesi, 5 de üniversitenin olduğuna vurgu yaptı:

- Otoyol ve demiryolu konusunda eksiklerimiz giderilse ihracatımızı rahatlıkla iki katına, yani 8 milyar dolara çıkarabiliriz.

Demiryolu konusundaki sıkıntılarını şöyle özetledi:

▶ 2023 yılında Kayseri’den haftanın 6 günü olmak koşuluyla günlük 4 tren seferi vardı. Kayseri çıkışlı ihracat yükü fazla olduğu için 3 tren Mersin’e, 1 tren İskenderun’a gidiyordu. İskenderun’a yük az olduğunda 4 tren de Mersin’e gidebiliyordu.

▶ 2024 yılında ihracatımız arttı ama TCDD tren sefer sayılarını azalttı. Kayseri çıkışlı günlük 4 tren, 2 sefere düşürüldü. İskenderun seferi tümüyle iptal edildi.

▶ Bu durum İskenderun ve çevresinde bulunan demir çelik fabrikalarının atık malzemesinin sevkiyatında TCDD’nin devrede olmaması anlamına geliyor.

▶ Boğazköprü’den Mersin’e günde 3 tren, İskenderun’a 1 tren, Ankara’ya 1 tren seferine ihtiyacımız var. Kayseri, ekonomideki kriz ortamına rağmen umudunu da, iddiasını da koruyor… Kayseri’den yükselen taleplere kulak vermekte yarar görünüyor…

‘Mahir Eller’e 700 bin Euro destek verdik

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, üyelerine yönelik projelerde kullandıkları kaynakları sıraladı:

▶ Odamızın eş finansman katkısı ile 1 milyon 225 bin Euro mali destek sağladık.

▶ Bunun 700 bin Euro’su Mahir Eller Projesine yöneldi.

▶ 364 bin Euro’yu KAGUTİM için harcadık.

▶ Fuar organizasyonlarına 160 bin Euro verdik.

Bu desteklerin etkisini şöyle özetledi:

- Bu finansmanlar, üyelerimizin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerini destekleyerek, ulusal ve uluslararası arenada rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz.

Yürüttükleri projelerden örnekler verdi:

▶ AB Bilgi Merkezi (Kayseri ABMM)

▶ Mahir Eller Projesi

▶ Kayseri e-Ticaret ve e-İhracat Danışmanlık Ofisi (KETEİD)

▶ Kayseri Girişimcilik ve Uluslararası Ticaret Merkezi (KAGUTİM)

Projeleri biraz daha açtı:

▶ AB Bilgi Merkezi Projesi: Avrupa Birliği, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm konularında farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

▶ KETEİD Projesi: 120 firmaya e-ticaret ve e-ihracat alanında dijitalleşme desteği sağladık.

▶KAGUTİM Projesi: Girişimcilik, dış ticaret, finansmana erişim ve nitelikli istihdam alanlarında üyelerimize destek. Bu proje kapsamında üyelerimize ve girişimcilerimize rekabet güçlerini artıracak kapsamlı çözümler sunmaya devam ediyoruz.

Dükkana müşteri girsin, ayağının tozu kalsa o bile yeter

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, kentin turizmde hak ettiği düzeyde olmadığını belirtti:

- Ziyaretçi ne kadar çok olursa, işler de aynı tempoda yürür. Dükkana müşteri girsin, ayağının tozu bile yeter. Bereket getirir.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erol Sırıklı araya girdi:

- Kapadokya’ya giden 4 milyon turistin yarısı Kayseri’de bir gece konaklasa bizim için çok iyi olur.

Ardından dert yandı:

- Kapadokya yolcuları yüzünden muhtemelen yurt içinde en pahalı uçak yolculuğunu Kayserililer olarak biz yapıyoruz.

Kayseri Pastırması ‘coğrafi işareti’ için Bulgaristan’la uzlaşarak çözüme ulaştı

Kayseri Ticaret Odası, kentin coğrafi işaretli 31 ürünü için aktif rol oynadı. Başkan Ömer Gülsoy, bu durumu şu veriyle irdeledi:

- Kayseri’nin 16 ürünü odamızın başvurusu ve çabalarıyla coğrafi işaret aldı.

Ardından Kayseri Pastırmasının AB nezdindeki coğrafi işaretine değindi:

- Kayseri Pastırmasına AB’den coğrafi işaret almak üzere başvurduğumuzda Bulgaristan’dan itiraz geldi. “Bizde de Kayzer Pastırma var” dediler.

Bulgaristan’a heyet gönderdiklerini anlattı:

- Heyetimiz Bulgaristan’daki ilgililere Kayseri Pastırmasını kentimiz için önemini, değerini anlattı. Sonunda onların “Kayzer”ine itiraz etmememiz koşuluyla uzlaşmaya vardık.

Yeri gelmişken dünyadaki coğrafi işaretli ürün pazarının büyüklüğüne işaret etti:

- Dünyada coğrafi işaretli ürünler pazarı 500 milyar doları aşıyor.

AB’den coğrafi işaret alınmasının ürünlerin dış pazarlarda önünün açılması anlamına geldiğini vurguladı:

- Kayseri Pastırmasının da Avrupa’da önünün açılacağını düşünüyoruz.

Coğrafi işaretin şu yönüne de dikkat çekti:

- Coğrafi işaretle milli değerlere sahip çıkmış oluyoruz.