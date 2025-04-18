50 yılda 120’yi aşkın okul, yurt yaptırdı, şimdi ‘Eşitlik Laboratuvarı’ için yola çıktı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını kısa süre önce Hayri Çulhacı’ya bırakan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Vakfın kuruluşunun 50. yılı törenindeki konuşmasını hazırlarken ilk günlere döndü:

- Babaannem Sadıka Sabancı’nın bağışı ve Sabancı kardeşlerle başlayan Sabancı Vakfı yolculuğu, şimdi ailemizin üçüncü ve dördüncü neslinin katkılarıyla sürüyor.

Toplumsal gelişim için çıktıkları yolda taşları tek tek dizdiklerini düşündü:

- Bu yolda, örneğin hibe programı tasarlarken çok hassas davrandık. 20 yıla yakın süredir sadece hibe vermekle yetinmedik, projelerin başarıya ulaşması için sivil toplum kuruluşlarıyla yol arkadaşlığı da yaptık.

Adana Tiyatro Festivali’ni anımsadı:

- Amcam Sakıp Sabancı’nın öncülüğünde, Devlet Tiyatroları işbirliğinde 1998 yılında başlattığımız“Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali”, yıllar içerisinde Adana’nın en önemli kültür-sanat etkinliklerinden birine dönüştü.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası üzerinde durdu:

- Dünyaca ünlü maestro Cem Mansur, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile her sene ülkemizin tüm konservatuarlarından gençleri hassasiyetle seçiyor ve dünya çapında orkestra deneyimi kazanmalarını sağlıyor.

Başta okul ve yurt olmak üzere yaptırıp bağışladıkları binaların dökümünü çıkardı:

- 50 yıl içerisinde ülkemizin 81 ilinde kamu yararına 120’den fazla okul, yurt, öğretmenevi, kültür merkezi ve müze inşa ettik. Bu binaların devamı da geliyor.

Kadınlar ve kız çocuklarının eşitlik meselesinin Sabancı Vakfı’nın öncelikli konularından biri olduğunu irdeleyip, konuşma notlarına bu konuda şunları koydu:

18 yaşına kadar kız çocukları çocuktur, evlenmemeli.

Kız çocuklarının erken yaşta evliliğine dair birçok sebep sayabiliriz. Bu sebeplerle ilgili farklı görüşlerimiz de olabilir.

Tüm görüş ayrılıklarını ortadan kaldırıp, hepimizi birleştirecek olan, kız çocuklarının 18 yaşına kadar okulda olması zorunluluğudur.

Bu yüzden çözüm önerilerimizde bölücü, ayrıştırıcı değil, uzlaştırıcı olmalıyız.

Biz, 2006 yılında sahaya indik, “Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı” başlattık. Bu kapsamda bakanlıklar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler ile 10 yıl boyunca çok önemli adımlar attık.

“Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı” Bu alanda birlikte çalıştığımız sivil toplum temsilcileri bugün hâlâ sahada kapı kapı dolaşıp kız çocuklarını tekrar okula döndürüyor.

Bundan 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar” projesinde de, eğitimde ve istihdamda yer almayan kadınlar için çalışıyoruz.

Vakıfta yaptıkları bu çalışmaların OECD listesine girdiğini anımsadı:

- OECD’nin (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) yayınladığı “Filantropi Raporu”na göre dünya çapında cinsiyet eşitliğine odaklanan en iyi 7 vakıf arasına girdik.

50 yılın ardından yeni döneme başlarken yaptıkları arama konferansında belirlenen stratejinin altını çizdi:

Yeni stratejimizde, köklerimizden miras kalan kurucu felsefemizi yine kutup yıldızımız olarak görmeye devam edeceğiz: “Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanları ile paylaşmak.”

Üyesi oldukları Avrupa Vakıflar Birliği’nin (PHILEA) raporunu bir kez daha gözden geçirdi:

PHILEA dahil tüm uluslararası kuruluşlar filantropinin geleceğini şekillendirmede en önemli trendin “iklim değişikliği ve çevresel tahribatlar” olduğunu söylüyor. Bizim arama konferansımızda da ne çıkan trend budur.

“iklim değişikliği ve çevresel tahribatlar” İklim değişikliği ve yarattığı afetler, eşitsizlikleri artırıyor ve derinleştiriyor. İklim değişikliği ve afetlerle mücadeleyi, yeni yol haritamızdaki tematik alanımız olarak konumlamaya ve güçlendirmeye karar verdik.

Bu doğrultuda hayırseverlik yaklaşımımızı ve varoluş amacımızı yeni dünyaya uygun şekilde güncelledik: “Daha eşit ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal gelişimi destekliyoruz.”

Konuşma notlarının sonuna geleceğe dair atacakları önemli bir adımı yerleştirdi:

- Sabancı Vakfı olarak, Sabancı Üniversitesi bünyesinde bir “Eşitlik Laboratuvarı” kurmak için yola çıkıyoruz. Çünkü, inanıyoruz ki bilimle desteklenmeyen hiçbir eşitlik iddiası, sürdürülebilir değildir.

Türk özel sektörünün en güçlü vakıflarından birinin, “Eşitlik Laboratuvarı” kurması epey farklı adım olacak.

Bakalım bu laboratuvar, ülkemizde eşitsizlikleri gidermede ne kadar etki yapabilecek?

Kız çocuklarının yüzde 88’i liseye kayıt yaptırıyor ama…

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuşma notlarını hazırlarken Vakfın yeni stratejisinin “hedef kitle” bölümü üzerinde ayrıca durdu:

Yeni stratejimizle birlikte, hedef kitlemizi de yeniden tanımlıyor, “Eşitsizlikten en çok etkilenen gruplar” diyoruz.

“Eşitsizlikten en çok etkilenen gruplar” Bunun yanında, “nitelikli ve kapsayıcı eğitim”, “toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “sosyal ve kültürel yaşama katılım” alanlarında önemle çalışmayı sürdüreceğiz.

“nitelikli ve kapsayıcı eğitim”, “toplumsal cinsiyet eşitliği” “sosyal ve kültürel yaşama katılım” Stratejimizde bu dönem üzerinde durmak istediğimiz bir başka konu da sosyal gelişme için hepimizin çalışmalarının sonunda etkiyi ölçmek.

Örneğin, “Kız çocuklarının kayıtlarda liseye gitme oranı yüzde 88 oldu” diyoruz. Ancak, devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki ne kadar tam bilmiyoruz.

“Kız çocuklarının kayıtlarda liseye gitme oranı yüzde 88 oldu” Veri olmadan ilerleme sağlamak mümkün değil. Sosyal meselelerde elimizde yeterli veri yok.

Biz de güvenilir, şeffaf, ölçülebilir eşitlik verisini üretmeyi ve bu veriye erişimi kolaylaştırmayı öncelikli amaçlarımızdan biri olarak belirledik.

Birlikte hareketin ve işbirliğinin önemini bir kez daha hissettik

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, konuşma notlarında şu noktanın altını özellikle çizdi:

- Bugünlerde, güçlü bir topluluk oluşturmanın, birlikte hareket etmenin ve işbirliği yapmanın önemini bir kez daha derinden hissettik.

Sabancı Vakfı’nın çok uzun yıllardır eşitsizliklere karşı ulusal ve uluslararası alanda stratejik işbirlikleri gerçekleştirdiğini irdeledi:

Geçmişten gelen güçlü işbirliği kültürümüz ve birikimimiz, bugün bizi daha kapsayıcı ve etkin bir topluluk olma yolunda önümüzü açıyor.

Topluluk, yalnızca bir araya gelmek değil, birlikte büyümek demek. Bugüne kadar aynı yolda yan yana yürüdüğümüz paydaşlarımızla, bu yolculuğu daha da anlamlı kılacak topluluk çalışmalarımızı çok yakında başlatıyoruz.

Bu sayede, birlikteliğin ve paylaşmanın gücünü sosyal faydaya dönüştürme yolunda çok daha güçlü adımlar atacağız.

55 bin 500 öğrenciye burs, 76 ilde 183 projeye 32 milyon lira hibe verdi

Sabancı Vakfı’nın 50’inci kuruluş yıldönümünde şu veriler paylaşıldı:

KALICI ESERLER:

1 üniversite

38 eğitim kurumu

19 öğrenci yurdu

16 öğretmenevi

15 kültür merkezi

4 sağlık kurumu

4 kütüphane

5 spor tesisi

7 sosyal tesis

10 katkı sağlanan eser

BURSLAR:

55 bin 500 öğrenciye burs verildi

Her yıl 1500 öğrenciye burs veriliyor

Burslarımızdan örnekler şöyle: Üniversiteye giriş bursu, kalkınmada öncelikli iller bursu, engelli öğrenciler bursu.

KÜLTÜR-SANAT:

Türkiye Halk Dansları Yarışması: 20 yılda 400 toplulukta 20 bini aşkın dansçı görev aldı. 200’e yakın ödül kazanıldı.

20 yılda 400 toplulukta 20 bini aşkın dansçı görev aldı. 200’e yakın ödül kazanıldı. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali: 22 yılda 414 oyun, 1000’i aşkın temsilde 6 binden fazla sanatçı sahne aldı. Seyirci sayısı 1 milyonu aştı.

22 yılda 414 oyun, 1000’i aşkın temsilde 6 binden fazla sanatçı sahne aldı. Seyirci sayısı 1 milyonu aştı. Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu: 81 il ve 231 ilçede 3 bin 500 oyun sergilendi. 75 bin kilometre yol yapıldı. 1 milyona yakın çocuk izledi.

HİBE PROGRAMLARI: