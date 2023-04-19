Yedek parça ticaretinde aylık 2 milyon adet işlemi yakaladı 70 ülkeye ihracatla uzandı

YIL 1971, Elazığ… Suphi Aşçı, babasının Muş’taki lokantası dışında bir açılım arayışındayken 1971 yılında Elazığ’da yedek parça dükkanı açtı. Kısa süre sonra yanına kardeşi Ramazan Aşçı’yı da aldı.

Suphi Aşçı, dükkana parça alımı için sıklıkla İstanbul’a gitmeye başlayınca hedefini büyüttü:

- Elazığ’da işlerimiz iyi ama yine de patinaj çekiyoruz. Bizim İstanbul’da bu işi yapmamız lazım.

5 yıl sonra, 1976’da İstanbul’da Anadolu Otogarı’nda otobüslere yedek parça satışı yapan bir dükkan açtı. İşleri oturtmaya başlayınca kardeşi Ramazan Aşçı’nın da İstanbul’a taşınmasını sağladı.

Anadolu Otogarı’ndaki dükkan, otobüslerin tamir ve bakımını yapan servislere yakın olunca işleri açıldı, büyüdü. 2-3 yıl içinde Türkiye’ye yedek parça dağıtma kapısı açıldı. 1981 yılında İran’dan doğrudan yedek parça ithalatına da girdi.

İşler büyüyünce Suphi Aşçı şirketin merkezini Çapa’ya taşıdı. İran’dan ithal ettikleri yedek parça fiyatları uygun olunca iş hacimleri hızla büyüdü.

Suphi Aşçı’nın 52 yıl önce Elazığ’da temellerini attığı Motor Aşin’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kara Taşıtları, Yedek Parça ve Ekipmanları Komite Başkanı olan oğlu Saim Aşçı ile buluştuk.

Öykünün devamını Saim Aşçı’dan dinleyelim:

- Rahmetli babam ilkokul mezunuydu. İş hayatında çok cesaretli adımlar atardı. 1994’e kadar genelde otobüs, kamyon gibi ağır ticari araçların yürüyen aksam, motor parçaları ile iştigal ediyorduk. 1994’ten itibaren binek araç parçaları işine de girdik.

Elektronik mühendisi olduğunu belirtip, Motor Aşin’in büyüme yolculuğuna işaret etti:

- 1990’lı yıllarda 20 kişilik istihdamımız söz konusuydu. Bugün 340 ile işlerimizi yürütüyoruz. Ana operasyon merkezimiz Başakşehir’de. Burada 70-80 bin farklı ürün var ve her birinden yüzlerce adet bulunduruyoruz.

Ulaştıkları boyutu şu veriyle ortaya koydu:

- Ayda 2 milyon adedi bulan yedek parça işlemi gerçekleştiriyoruz.

Yaptıkları işte müşteriye yakınlığın önemli olduğunu belirtip ekledi:

- İstanbul Ataşehir, Gaziantep, Ankara, İzmir ve Samsun’da merkezlerimiz var. 200’e yakın premium yedek parçanın ana distribütörüyüz. Toptan iş yapıyoruz. Perakendede yokuz.

4 bin 500 dolayında müşterilerinin olduğunu kaydedip sürdürdü:

- Yurt dışında da 170 müşterimiz var. 70 ülkeye ihracat yapıyoruz.

70 ülkeye ihracattan söz edince parasal değerini merak ettim, paylaştı:

- 100 milyon dolarlık ciromuzun yüzde 25’ini ihracatla sağlıyoruz. Sektörde ilk 10’da yer alıyoruz.

Zamanla kendi markalarını da yarattıklarını bildirdi:

- 2012 yılında “ASPart” adıyla kendi markamızı oluşturduk. 2014 yılında 13 ürün 400 çeşit ile ASPart ürünlerini yurt içinde satışa sunduk. ASPart bugün 100 ürün ve 10 bine yakın çeşitle portföyümüzde yer alıyor.

1971 yılında Elazığ’da küçük bir yedek parça dükkanından başlayan yolculuk, Motor Aşin’le 100 milyon dolarlık cirosu olan, sektörde ilk 10’a giren noktaya ulaştı.

Motor Aşin, 200 premium markanın distribütörlüğüne bir de kendi markasını eklemeyi başarırken, 25 milyon dolarlık ihracatıyla 70 ülkeye uzandı…

Konyalı Tetik’i alıp ‘supap’ üreticisi oldu

MOTOR Aşin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Saim Aşçı, Konya’da kurulu “Tetik Supap” markasını işaret etti:

- 60 yıllık yerli supap markası olan Tetik’le 2002 yılında yurt içi tek satıcılık anlaşması imzaladık. 10 yıl sonra, yani 2012’de “Tetik Supap”ı satın alarak Motor Aşin bünyesine kattık.

“Tetik Supap”ın ilk 10 yılında Türkiye’ye supap ithalatını frenleyen rol üstlendiğini belirtti:

- 1980’li yıllarda Mercedes, MAN, Volvo, Fiat, Renault gibi ana üreticilerin motorlarına girdi. 1986 yılından itibaren de Almanya ve Japonya dahil yurt dışında ihracata başladı. Bugün üretiminin yüzde 40’ını ihraç ediyor.

10 bin metrekarelik kapalı alanda 1500 farklı supap modeli ürettiklerini bildirdi:

- 3 milyon adet yıllık supap üretim kapasitesi ile yola devam ediyoruz.

Yedek parça pazarında 2040 yılına kadar daralma beklemiyorum

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Kara Taşıtları, Yedek Parça ve Ekipmanları Komite Başkanı Saim Aşçı, Türkiye’de kullanımda olan toplam araç sayısının 26 milyon olduğuna dikkat çekti:

- Bunun 14 milyonu binek araçlardan oluşuyor. Aslında Türkiye’de toplam araç parkı büyüklüğünün 40-50 milyona ulaşmasının yolu var.

Bu noktada TOGG’un yollara çıkışına değindi:

- TOGG, ülkemiz için çok önemli bir başlangıç oldu. 2035 yılına kadar Türkiye’de elektrikli araç sayısı artacak ama konvansiyonel araçların pazara girişi de pek yavaşlamayacak.

Ardından ekledi:

- Kendi iş kolumuz açısından bakarsak, yedek parça pazarında elektrikli araçlardan kaynaklanan bir yavaşlamayı 2035-2040 yılına kadar beklemiyorum.

Akar ve Urfalılar’ın sahur geleneği bu yıl Hatay’da iftara dönüştü

12 yıldır Ramazan ayında çoğunluğunu İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis üyelerinin oluşturduğu iş insanlarına sahur daveti düzenleyen İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ve İSO Meclis Üyesi Serdar Urfalılar’dan mesaj geldi:

- Kıymetli dostlarımız, Ramazan ayının manevi iklimini birlikte teneffüs etmek arzusuyla 12 yıl önce başladığımız sahur programlarımız sizlerin teveccühü ile geleneksel hale geldi. Her sene katlanarak artan sayımızla bereketli sahur sofralarımızda beraber olduk.

Mesajda 11 ilimizi vuran 6 Şubat 2023 depremlerine işaret edildi:

- Benzeri görülmemiş bir acı ile sınandık. Buna duyarsız kalmadık, kalamayız. Atalarımız “Ekmeğini yalnız yiyen yükünü dişi ile kaldırır” der atalarımız. Bu Ramazan ayının manevi iklimini Hatay’ın Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde verdiğimiz iftarda depremzedelerimiz ile teneffüs ettik.

Akar ve Urfalılar, mesajı şöyle noktaladı:

- Yaralarımızı sardıktan sonra ağzımızın tadıyla yapacağımız nice sahur programlarında beraber olmak dileğiyle…