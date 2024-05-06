‘YES for Europe’ta ikinci kez başkan oldu, Çin’e şube için kolları sıvadı

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜ- GİAD) Başkanı Gürkan Yıldırım, geçen yıl göreve geldiğinde derneğin gücünü ortaya koyan verileri yeniden inceledi:

Derneğimizin temelleri 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın telkinleriyle 1986’da atılmıştı. Halen 420’si asil, diğerleri “onur” olmak üzere 1000’i aşkın üyemiz var.

Üyelerimiz 60’ı aşkın sektörde faaliyet gösteriyor. 600 bini aşkın istihdam sağlıyor.

TÜGİAD üyeleri 100’ü aşkın ülkeye 35 milyar dolarlık ihracat yapıyor.

Üyelerimizin toplam iş hacmi 70 milyar dolara ulaşıyor. 21 ülkeden 500 bini aşkın genç girişimciyi çatısı altında toplayan “YES For Europe” Başkanlığına 2019’da seçildiğini düşündü, yeniden aday oldu:

- 2024 Ocak ayında Porto’da yapılan genel kurulda tüm üye ülkelerin desteği ile tek liste olarak seçime girdik. TÜGİAD adına yeniden Başkanlığa seçildim. Başkan yardımcılıklarına ise Portekiz, İspanya, İtalya ve Almanya’dan temsilciler seçildi.

“YES For Europe”u irdeledi:

- Brüksel’de 1998’de kurulan Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES For Europe), Avrupa’nın en büyük genç girişimciler örgütüdür. Genç girişimcilerin AB’deki en gür sesidir. Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin hükümetleri nezdinde lobi yapar.

İlk başkanlık döneminin büyük bölümünün pandemiye denk geldiği üzerinde durdu:

- Pandemiye rağmen başkanlığım döneminde Batı Avrupa’yı kapsayan “YES For Europe” ile Doğu Avrupa ülkelerindeki genç girişimcileri kapsayan Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu’nu (JEUNE) işbirliği anlaşması ile 3 yıl birleştirdik. Bu çok dikkat çekti.

Gürkan Yıldırım, geçen hafta bir grup meslektaşımın katıldığı sohbet buluşması düzenledi. TÜGİAD’ın kuruluş yıllarına döndü:

- Derneğimizin merkezi İstanbul’da. İlk şube Ankara’da açılmıştı. Sonra Bursa, İzmir (Ege) ve Eskişehir şubeleri devreye girdi. Biz yönetime geldiğimizde merkezimizi yeni yerine taşıdık.

TÜGİAD’ın hedefini özetledi:

- Derneğimiz genç iş insanlarının sosyoekonomik gelişimini, ekonomik kalkınmayı, istihdam katkısını, sürekli büyümeyi hedefleyerek, ülke menfaatine projeler üretmeyi benimsiyor. Genç iş insanlarının ülkemizde ve dünyadaki sesi olma vizyonuyla hareket ediyor.

Derneğin G20’deki pozisyonuna işaret etti:

- G20 ülkelerinin gençlik örgütlerinin yer aldığı “Genç Girişimciler İttifakı”nda (G20 YEA) ülkemizi temsil ediyoruz. “YES For Europe” Başkanlığımın yanısıra “JEUNE”de de Başkan Yardımcısıyım.

“YES For Europe”a yeniden değindi:

- Türkiye’nin AB ile olan ilişkileri dikkate alındığında, TÜGİAD’ın dönem başkanlığına oy birliği ile seçilmesi bizim için gurur kaynağı. Ülkemizin en büyük ticaret ortağı olan AB’deki her platformda genç iş insanlarımızın mücadelesine daha güçlü devam edeceğiz. Ardından ekledi:

- 21 Mayıs 2024’te “YES For Europe” yönetim kurulu toplantısını İstanbul’da yapacağız. 6 ülkeden başkanlar gelecek.

TÜGİAD Başkanlığı döneminde 7 kıtada şube açmayı planladıklarını bildirdi:

- İlk yurtdışı şubemizi Pekin’de (Çin) açacağız. Açılışa hazır hale geldik gibi. Avrupa, Afrika, Amerika ve Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinde de şube planımız var. Pekin’deki şube konusunu biraz daha detaylandırdı:

- Çin’deki muhatabımız 150 üyesi olan bir STK. Üyelerinin tamamı unicorn (start-up’lıktan milyar dolara ulaşanlar). Bize inandılar, Pekin’de yer verebileceklerini, personel desteği sağlayabileceklerini söylediler. Eylül-Ekim 2024’te “TÜGİAD China Center”ı açarız.

Çin’e dönük attıkları adımların Türkiye’ye yatırımcı çekme işaretini de kapsadığını kaydetti:

- Çin’deki muhatabımız olan STK’nın yöneticileri, “Çin’den Türkiye’ye yatırım araştırması yapacak firmalar getirebiliriz” diyor. Yenilenebilir enerjide yeni teknolojiler, enerji depolama sistemleri gibi konular gündeme gelebilir. Proje bazlı kaynak da getirebilirler.

1986’da kurucu başkanlığını Cefi Kamhi’nin yaptığı TÜGİAD’ı en çok da 1994- 1998 dönem Başkanı Murat Bekdik’in, çantasında hazırladıkları raporlarla gazetelerin ekonomi bölümlerini ziyaretinden hatırlıyorum.

TÜGİAD’da Hamdi Akın’dan Muharrem Yımaz’a, Ali Yücelen ve Nilüfer Çevikel’e kadar önemli isimler başkanlık görevini yürüttü…

35 milyar dolarlık ihracat, 70 milyar dolarlık ciroyu bulan TÜGİAD’ın “YES For Europe” başkanlığı, “JEUNE” Başkan Yardımcılığı, “G20 YEA”daki rolü, ulaştığı etkin gücü gösteriyor…

Türk Cumhuriyetlerini kucaklayacak federasyon kurma planları yapıyor

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerine dönük çalışmalar yaptıklarını bildirdi:

- 300 milyonluk nüfus, 2 trilyon dolarlık ekonomik potansiyel barındıran Türk Cumhuriyetlerine özel önem veriyoruz. Kırgızistan Temsilcimiz Cemal Ersoy’u Türk Devletleri Kurucu Bölge Koordinatörü olarak görevlendirdik.

Ardından ekledi:

- Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve gözlemci olarak da Macaristan’ı kapsayan bir federasyon kurmak için yola çıktık. Yıl sonuna kadar bu federasyonu kuracağımıza inanıyoruz.

(Soldan sağa) Necmi Asfuroğlu, Mehmet Abbasoğlu, Sabiha Asfuroğlu Abbasoğlu, Elif Ergu, Çetin Kımız, Özlem Gürses, Avi

Alkaş, Vahap Munyar, Sadi Özdemir

‘Burası metruk şehir gibi' diyordu, şimdi yeni yatırım planlıyor

6 ŞUBAT 2023 Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden sonra başta Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, İslahiye ve Nurdağı olmak üzere bölgedeki tüm tanıdıklara mesaj attım, durumlarını sordum.

Mesaj yazdıklarım arasında The Museum Hotel Antakya’nın sahibi Necmi Asfuroğlu da vardı. Asfuroğlu, mesajıma depremden 3 gün sonra yanıt verebildi:

- Yeğenim, ablam, eniştem… Aileden 5 kişiyi enkaz altında kaybettik…

Antakya’nın o günkü durumunu şöyle özetledi:

- Antakya metruk şehir oldu…

O günlerdeki gözlemlerini şöyle aktardı:

- Suriyeli göçmenler çok sıkıntıya yol açıyor. Aralarında hırsızlık, talan yapanlar var. Marketleri, eczaneleri talan ediyorlar. Ayrıca buralarda organ mafyası ortaya çıktı. Sahipsiz çocuklar için büyük risk oluşturuyorlar.

The Museum Hotel Antakya’nın durumunu sordum:

- The Museum Hotel Antakya’da da, şehirdeki diğer otelimizde de çok şükür can kaybı olmadı. Yalnız çalışanlarımızdan, yakınlarından kendi evlerinde enkaz altında olanlar var.

Dönemin Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, depremden bir ay sonra aradığında, birlikte Hatay’a gittik. Foster & Partners’tan 3 temsilcinin de yer aldığı heyetle önce Antakya’yı gezdik.

O tur sırasında birlikte The Museum Hotel Antakya’ya da uğradık. Çelik konstrüksiyon olan binada önemli bir şey yokmuş gibi görünse de çok sayıda cam kırığı söz konusuydu. Otelin giriş katını görmek için girerken Sabiha Asfuroğlu ve Asaf Asfuroğlu uyardı:

- Aman çok fazla dolaşmayın. Siz dolaşırken artçı deprem olursa cam kırıkları risk yaratabilir.

Sabiha Asfuroğlu, yaşadıkları sıkıntıyı anlatırken şu noktanın altını çizdi:

- Su sıkıntısı büyük. Haftada bir banyo ancak yapabiliyoruz.

Mehmet Kalyoncu’nun öncülüğünde kurulan Türkiye Tasarım Vakfı ile geçen hafta “Hatay Yeniden Canlanıyor” projesi kapsamında kente gittiğimizde Necmi Asfuroğlu, kızı Sabiha Asfuroğlu ve oğlu Asaf Asfuroğlu ile merkezdeki diğer otellerinde sohbet fırsatı bulduk.

The Museum Hotel Antakya’nın ne zaman açılacağını sordum, Sabiha Asfuroğlu yanıtladı:

- Bir-iki aya kadar hizmet vermeye başlarız.

Necmi Asfuroğlu araya girdi:

- Antakya’mızı, Hatay’ımızı Allah’ın izniyle elbirliği yapıp ayağa kaldıracağız.

Antakya’da yeni yatırım planını paylaştı:

- Bir arsam var. Orada iş merkezi-AVM karışımı bir projeyi hayata geçirmek istiyorum.